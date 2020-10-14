15 актеров, которых не вспомнят молодыми даже заядлые киноманы
Актерская карьера как русская рулетка: предсказать ее взлеты и падения невозможно. Снявшись в фильме, артист не знает, приобретет он желаемый успех или останется ни с чем. Поэтому немудрено, что некоторых знаменитостей мы знаем уже в зрелом возрасте, а иногда даже и в почтенном.
Мы в AdMe.ru вспомнили, как выглядели в молодости культовые актеры, фильмы с участием которых мы с удовольствием пересматриваем.
1. Ричард Харрис
2. Бетт Мидлер
3. Вуди Аллен
4. Ким Кэттролл
5. Мартин Фримен
6. Дайан Китон
7. Иэн Холм
8. Джулианна Мур
9. Вуди Харрельсон
10. Сьюзан Сарандон
11. Бенисио дель Торо
12. Мишель Пфайффер
13. Стив Бушеми
14. Фрэнсис Макдорманд
15. Ким Бейсингер
Какого актера из нашего списка вы точно никогда не вспомнили бы молодым?