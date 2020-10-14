15 актеров, которых не вспомнят молодыми даже заядлые киноманы

Актерская карьера как русская рулетка: предсказать ее взлеты и падения невозможно. Снявшись в фильме, артист не знает, приобретет он желаемый успех или останется ни с чем. Поэтому немудрено, что некоторых знаменитостей мы знаем уже в зрелом возрасте, а иногда даже и в почтенном.