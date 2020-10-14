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15 актеров, которых не вспомнят молодыми даже заядлые киноманы

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Актерская карьера как русская рулетка: предсказать ее взлеты и падения невозможно. Снявшись в фильме, артист не знает, приобретет он желаемый успех или останется ни с чем. Поэтому немудрено, что некоторых знаменитостей мы знаем уже в зрелом возрасте, а иногда даже и в почтенном.

Мы в AdMe.ru вспомнили, как выглядели в молодости культовые актеры, фильмы с участием которых мы с удовольствием пересматриваем.

1. Ричард Харрис

© Mary Evans Picture Library / East News, © John Barrett / PHL / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, © CAP / RFS / Capital Pictures / East News

2. Бетт Мидлер

© Everett Collection / East News, © IFA Film / United Archives / East News, © ANGELA WEISS / AFP / East News

3. Вуди Аллен

© Screen Prod / Photononstop / East News, © Love and Death / Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions, © Evan Agostini / Invision / AP / East News

4. Ким Кэттролл

© Everett Collection / East News, © Album Online / East News, © kimcattrall / Instagram

5. Мартин Фримен

© Bruno Vincent / Getty Images Entertainment / Getty Images, © The Hobbit: An Unexpected Journey / Warner Bros, © Everett Collection / East News

6. Дайан Китон

© GP / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, © LILO / SIPA / East News, © Invision / Invision / East News

7. Иэн Холм

© Mary Evans Picture Library / East News, © The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema, © Jon Furniss / Invision / AP / East News

8. Джулианна Мур

© Album Online / East News, © Laws of attraction / Mobius Pictures, © Invision / Invision / East News

9. Вуди Харрельсон

© WARNER BROTHERS / Album/ East News, © The Hunger Games: Catching Fire / Lionsgate, © Invision / Invision / East News

10. Сьюзан Сарандон

© Album Online / East News, © M.G.M/PATHE / Album / East News, © Invision / Invision / East News

11. Бенисио дель Торо

© Mary Evans Picture Library / East News, © Album Online / East News, © AA / ABACA / East News

12. Мишель Пфайффер

© IFA Film / United Archives / East News, © Album Online / East News, © VALERIE MACON / AFP / East News

13. Стив Бушеми

© Mary Evans Picture Library / East News, © HBO / Collection Christophel / East News, © Ron Adar / M10s / MEGA / Mega Agency / East News

14. Фрэнсис Макдорманд

© AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © WARNER BROS / FOREMAN RICHARD / Album / East News, © FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

15. Ким Бейсингер

© Collection Christophel / East News, © IFA Film / United Archives / East News, © Xavier Collin / Image Press Agency BWP Media / East News

Какого актера из нашего списка вы точно никогда не вспомнили бы молодым?

Фото на превью Everett Collection / East News, Album Online / East News, kimcattrall / Instagram
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