AdMe
AdMe

15+ актеров, которых мы запомнили неказистыми подростками, а они взяли и превратились в привлекательных парней

----

Замечали, как быстро летит время? Кажется, что фильм «Оно» мы смотрели всего пару лет назад, а «Миллионера из трущоб» — лет 5–6 назад от силы. Но потом оказывается, что первая картина вышла в 2017 году, а вторая — в 2008-м. А актеры, игравшие там, успели повзрослеть и возмужать.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как эти 17 парней превратились из гусениц в бабочек.

Джереми Рэй Тейлор

Уилл Поултер

Хиро Файнс-Тиффин

Джек Дилан Грейзер

Джейден Мартелл

Калеб Маклафлин

Фредди Хаймор

Эйса Баттерфилд

Джош Хатчерсон

Финн Вулфхард, 15 лет и 19 лет

Эйдан Галлахер

Лукас Хеджес

Дев Патель

Дилан Миннетт

Гейтен Матараццо

Чендлер Риггз, 15 лет и 20 лет

Николас Холт

Какие фильмы с этими актерами вы смотрели?

Фото на превью The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader / 20th Century Fox, Invision/Invision/East News
----
Поделиться этой статьёй