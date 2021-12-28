15+ актеров, которых мы запомнили неказистыми подростками, а они взяли и превратились в привлекательных парней

Замечали, как быстро летит время? Кажется, что фильм «Оно» мы смотрели всего пару лет назад, а «Миллионера из трущоб» — лет 5–6 назад от силы. Но потом оказывается, что первая картина вышла в 2017 году, а вторая — в 2008-м. А актеры, игравшие там, успели повзрослеть и возмужать.