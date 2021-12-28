15+ актеров, которых мы запомнили неказистыми подростками, а они взяли и превратились в привлекательных парней
Замечали, как быстро летит время? Кажется, что фильм «Оно» мы смотрели всего пару лет назад, а «Миллионера из трущоб» — лет 5–6 назад от силы. Но потом оказывается, что первая картина вышла в 2017 году, а вторая — в 2008-м. А актеры, игравшие там, успели повзрослеть и возмужать.
Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как эти 17 парней превратились из гусениц в бабочек.
Джереми Рэй Тейлор
Уилл Поултер
Хиро Файнс-Тиффин
Джек Дилан Грейзер
Джейден Мартелл
Калеб Маклафлин
Фредди Хаймор
Эйса Баттерфилд
Джош Хатчерсон
Финн Вулфхард, 15 лет и 19 лет
Эйдан Галлахер
Лукас Хеджес
Дев Патель
Дилан Миннетт
Гейтен Матараццо
Чендлер Риггз, 15 лет и 20 лет
Николас Холт
Какие фильмы с этими актерами вы смотрели?
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