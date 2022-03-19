15 актеров, которые в молодости были так горячи, что прожигали взглядом экран

Мы знаем много знойных красавцев среди известных мужчин. Но часто бывает, что они либо хорошеют лишь с годами, либо, наоборот, привлекательны только в молодости. Немногие могут похвастаться способностью в любом возрасте выглядеть настолько горячо, что влюбляют в себя миллионы женщин.

Мы в AdMe.ru полюбовались нашими любимыми красавчиками-актерами и поразились тому, насколько шикарны они тогда и сейчас.

Эндрю Линкольн

Джон Слэттери

Саймон Бейкер

Питер Фачинелли

Билли Рэй Сайрус

Фото сверху — 2019 год, фото снизу — 1996 год.

Юэн Макгрегор

Майкл Шин

Гай Пирс

Халит Эргенч

Джон Стэймос

Билли Боб Торнтон

Мэтт Летчер

Том Эллис

Дэниел Гиллис

Билли Бёрк