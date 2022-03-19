15 актеров, которые в молодости были так горячи, что прожигали взглядом экран
Мы знаем много знойных красавцев среди известных мужчин. Но часто бывает, что они либо хорошеют лишь с годами, либо, наоборот, привлекательны только в молодости. Немногие могут похвастаться способностью в любом возрасте выглядеть настолько горячо, что влюбляют в себя миллионы женщин.
Мы в AdMe.ru полюбовались нашими любимыми красавчиками-актерами и поразились тому, насколько шикарны они тогда и сейчас.
Эндрю Линкольн
Джон Слэттери
Саймон Бейкер
Питер Фачинелли
Билли Рэй Сайрус
Фото сверху — 2019 год, фото снизу — 1996 год.
Юэн Макгрегор
Майкл Шин
Гай Пирс
Халит Эргенч
Джон Стэймос
Билли Боб Торнтон
Мэтт Летчер
Том Эллис
Дэниел Гиллис
Билли Бёрк
Кто из этих актеров всегда нравился вам, независимо от возраста? Кого вы узнали только сейчас и уже влюбились?
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