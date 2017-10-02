Вот кто на самом деле исполняли роли в культовых сериалах нашей молодости

Узнать, кто скрывается за маской горячо любимого детского персонажа, — это все равно что попасть за кулисы в театре.

AdMe.ru разыскал тех людей, что украсили наше детство. Как считаете, они похожи на своих героев?

Дэйв Томпсон — Тинки-Винки, «Телепузики»

Пуи Фан Ли — По, «Телепузики»

Джон Симмит — Дипси, «Телепузики»

Никки Смедли — Ляля, «Телепузики»

Джессика Смит — Солнышко, «Телепузики»

Джим Хенсон — Лягушонок Кермит, «Маппет-шоу»

Кевин Клаш — Элмо, «Улица Сезам»

Джерри Нельсон — Граф фон Знак, «Улица Сезам»

Кэролл Спинни — Большая Птица, «Улица Сезам»

Фрэнк Оз — Влас, «Улица Сезам»

Джим Хенсон — Еник, «Улица Сезам»

Кэролл Спинни — Коржик, «Улица Сезам»

Станислав Климушкин — Зелибоба, «Улица Сезам»

Сергей Гладков — Мужик, «Деревня дураков»

Вадим Набоков — Морячок, «Деревня дураков»

Алексей Агопьян — Медведь, «Деревня дураков»

Фото на превью BBC, johnsimmit

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8 Комментарии
  • 2 октября 2017
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