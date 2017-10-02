Вот кто на самом деле исполняли роли в культовых сериалах нашей молодости

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Узнать, кто скрывается за маской горячо любимого детского персонажа, — это все равно что попасть за кулисы в театре.

AdMe.ru разыскал тех людей, что украсили наше детство. Как считаете, они похожи на своих героев?