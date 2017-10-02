Вот кто на самом деле исполняли роли в культовых сериалах нашей молодости
Узнать, кто скрывается за маской горячо любимого детского персонажа, — это все равно что попасть за кулисы в театре.
AdMe.ru разыскал тех людей, что украсили наше детство. Как считаете, они похожи на своих героев?
Дэйв Томпсон — Тинки-Винки, «Телепузики»
Пуи Фан Ли — По, «Телепузики»
Джон Симмит — Дипси, «Телепузики»
Никки Смедли — Ляля, «Телепузики»
Джессика Смит — Солнышко, «Телепузики»
Джим Хенсон — Лягушонок Кермит, «Маппет-шоу»
Кевин Клаш — Элмо, «Улица Сезам»
Джерри Нельсон — Граф фон Знак, «Улица Сезам»
Кэролл Спинни — Большая Птица, «Улица Сезам»
Фрэнк Оз — Влас, «Улица Сезам»
Джим Хенсон — Еник, «Улица Сезам»
Кэролл Спинни — Коржик, «Улица Сезам»
Станислав Климушкин — Зелибоба, «Улица Сезам»
Сергей Гладков — Мужик, «Деревня дураков»
Вадим Набоков — Морячок, «Деревня дураков»
Алексей Агопьян — Медведь, «Деревня дураков»
Фото на превью BBC, johnsimmit