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15+ звезд, которые доказали, что в зрелости можно выглядеть круче, чем в 20 лет

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Остановить время никто не в силах, и на каждого из нас оно накладывает свой отпечаток. Но, если посмотреть на то, как изменились знаменитости из нашей подборки, беспокойство о предстоящих годах быстро проходит. С возрастом многие мужчины и женщины хорошеют, избавляются от недостатков и грамотно подчеркивают свои достоинства.

Мы в AdMe.ru всегда искренне радуемся таким изменениям знаменитостей, ведь при взгляде на них понимаешь, что совершенно никакой возраст не страшен.

1. Крис Прэтт

2. Роберт Дауни — младший

3. Крис Эванс

4. Сальма Хайек

5. Скарлетт Йоханссон

6. Джастин Тимберлейк

7. Райан Рейнольдс

8. Ким Кардашьян

10. Ченнинг Тейтум

11. Чарли Ханнэм

12. Дэвид и Виктория Бекхэм

13. Адам Левин

14. Хэлли Берри

15. Кейт Уинслет

16. Марк Уолберг

17. Райан Гослинг

18. Дуэйн Джонсон

А вы, просматривая свои старые фото, думаете, что больше довольны собой сейчас?

Фото на превью s_bukley / Depositphotos.com, Avengers: Endgame / Marvel Studios
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