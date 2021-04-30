15+ звезд, которые доказали, что в зрелости можно выглядеть круче, чем в 20 лет
Остановить время никто не в силах, и на каждого из нас оно накладывает свой отпечаток. Но, если посмотреть на то, как изменились знаменитости из нашей подборки, беспокойство о предстоящих годах быстро проходит. С возрастом многие мужчины и женщины хорошеют, избавляются от недостатков и грамотно подчеркивают свои достоинства.
Мы в AdMe.ru всегда искренне радуемся таким изменениям знаменитостей, ведь при взгляде на них понимаешь, что совершенно никакой возраст не страшен.
1. Крис Прэтт
2. Роберт Дауни — младший
3. Крис Эванс
4. Сальма Хайек
5. Скарлетт Йоханссон
6. Джастин Тимберлейк
7. Райан Рейнольдс
8. Ким Кардашьян
10. Ченнинг Тейтум
11. Чарли Ханнэм
12. Дэвид и Виктория Бекхэм
13. Адам Левин
14. Хэлли Берри
15. Кейт Уинслет
16. Марк Уолберг
17. Райан Гослинг
18. Дуэйн Джонсон
А вы, просматривая свои старые фото, думаете, что больше довольны собой сейчас?
Фото на превью s_bukley / Depositphotos.com, Avengers: Endgame / Marvel Studios
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