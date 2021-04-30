15+ звезд, которые доказали, что в зрелости можно выглядеть круче, чем в 20 лет

Остановить время никто не в силах, и на каждого из нас оно накладывает свой отпечаток. Но, если посмотреть на то, как изменились знаменитости из нашей подборки, беспокойство о предстоящих годах быстро проходит. С возрастом многие мужчины и женщины хорошеют, избавляются от недостатков и грамотно подчеркивают свои достоинства.