15 актеров, которые рискнули сыграть совсем нетипичную для них роль

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Однажды примерив на себя яркий образ, актерам бывает очень непросто от него отойти. Избавиться от привычного амплуа оказывается не под силу даже тем голливудским звездам, которые прикладывают для этого просто титанические усилия. Яркий тому пример — Дэниел Рэдклифф. За последние годы он успел побывать молодым врачом, бывшим летчиком ВВС, американским поэтом, говорящим трупом, агентом ФБР, который внедряется в банду неонацистов. Однако, увидев Рэдклиффа на экране, многие до сих пор восклицают: «О, Гарри Поттер».

Мы в AdMe.ru ценим стремление актеров выйти из своей зоны комфорта, поэтому решили вспомнить примечательные роли, которые не имеют ничего общего с их привычным амплуа.

1. Джим Керри — комик с активной мимикой

Забавные кривляния и гримасы стали визитной карточкой Керри, но актер не боится экспериментов, что он лишний раз доказал, снявшись в фантастической драме «Вечное сияние чистого разума». Фильм рассказывает о двух влюбленных, которые решают стереть друг друга из памяти. Главного героя, замкнутого и меланхоличного Джоэла, актер воплотил так же удачно, как и своих комедийных персонажей. Драма получила множество хвалебных отзывов и престижных наград, включая «Оскар», а игра Джима Керри была по достоинству оценена кинокритиками.

2. Марго Робби — сексапильная красотка

Ослепительно красивые, яркие, живые — героини Марго Робби умеют привлекать внимание как персонажей мужского пола, так и зрителей. Но в фильме «Тоня против всех», где актриса сыграла скандальную и взбалмошную фигуристку, эффектную блондинку буквально не узнать. Для этой роли Робби освоила катание на коньках и терпела многочасовые процедуры по нанесению грима и созданию прически. Однако подготовка к съемкам — лишь вершина айсберга. Актриса призналась, что сыграть реального персонажа, да еще и такого неоднозначного, было ответственной задачей. К счастью, результат пришелся по душе и зрителям, и критикам, и самой Тоне Хардинг. За эту роль Марго Робби даже выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».

3. Ченнинг Тейтум — недалекий качок

Когда актер решил покорять Голливуд, у него за плечами был опыт работы стриптизером и моделью, который пришелся как нельзя кстати для последующих ролей. Именно такой образ и закрепился за Тейтумом — недалекого и несколько самовлюбленного качка, который разговаривает односложными предложениями и любит поиграть мускулами перед девушками. Этот стереотип актер попытался разрушить, сыграв в драме «Охотник на лис» угрюмого и флегматичного борца, который пытается выйти из тени погибшего старшего брата. «Это был очень и очень болезненный опыт, но в хорошем смысле», — так Ченнинг Тейтум описал свою работу над фильмом. Критики оказались более снисходительными к «Охотнику на лис», чем обычные зрители, и назвали игру актера очень убедительной.

4. Адам Сэндлер — весельчак с плоскими шуточками

Имя Сэндлера у многих уже давно ассоциируется с плоским юмором и дурным вкусом. Если более ранние комедии с участием актера, такие как «50 первых поцелуев» или «Большой папа», заслуживали внимания зрителей, то последние фильмы удручают обилием штампов и примитивных шуток. Впрочем, есть в фильмографии Адама Сэндлера поистине неожиданные роли. Так, в фильме «Опустевший город» актер сыграл мужчину, потерявшего семью во время терактов 11 сентября, который после трагедии не может найти свое место в жизни. Драма Майкла Биндера — один из самых высоко оцененных фильмов с участием Сэндлера, а также одна из самых сложных его ролей. Зрители встретили киноленту очень тепло, да и критики преимущественно остались довольны игрой актера.

5. Кейт Бланшетт — элегантная леди

Королева Елизавета I, утонченная балерина, эльфийская колдунья, звезда Голливуда Кэтрин Хепберн — большинство героинь Бланшетт сильные, волевые и изысканные женщины. Но в биографической драме «Меня там нет» актриса открывается нам с совершенно иной стороны. Она сыграла Джуда Куинна — воплощение Боба Дилана на вершине славы в 1960-е. На Венецианском кинофестивале 2007 года картина получила специальный приз жюри, а Кейт Бланшетт была названа лучшей актрисой. Критики отмечают, что только благодаря ее игре мы получили завершенный образ Дилана — бунтаря и идеалиста.

6. Том Круз — вечный шпион и крутой парень

Точный и хладнокровный герой боевиков и шпионских фильмов — именно в этом амплуа мы чаще всего видим Круза на большом экране. Однако экспериментировать актер явно не прочь. Сложно представить, что его имя может стоять в одном предложении со словом «мюзикл», но ролью в фильме «Рок на века» Том Круз доказал, что может и любит удивлять. В музыкальной комедии Адама Шенкмана он сыграл капризную выходящую в тираж рок-звезду Стейси Джексса, с помощью которого главный герой пытается удержать на плаву свой ночной клуб. К этой роли Круз готовился так же ответственно, как и к съемкам в боевиках: в течение полугода он пел и танцевал по 5 часов в день. Увы, кинокритики встретили фильм довольно прохладно, хотя игрой актера многие из них остались довольны.

7. Джордж Клуни — успешный и уверенный в себе ловелас

Бравые спецагенты, обаятельные пройдохи, герои-любовники — в фильмографии Клуни есть самые разные типажи, но один из них выделяется на общем фоне. В криминальном триллере-фарсе «После прочтения сжечь» актер предстает перед нами в образе озабоченного и страдающего манией преследования федерального маршала, и это определенно одна из лучших его комедийных ролей. Интересно, что критики оценили фильм довольно высоко, а вот зрителей, несмотря на впечатляющий звездный состав, он не покорил.

8. Вупи Голдберг — комедиантка

Многие из нас знают Вупи Голдберг как комедиантку, однако в ее фильмографии гораздо больше драматических ролей, чем вы могли подумать. Так, в киноленте «Сердце Клары» актриса сыграла домработницу, которая подружилась с одиноким подростком, тяжело переживающим смерть младшей сестры и накалившиеся до предела отношения родителей. Голдберг исполнила в этом фильме одну из своих первых больших ролей и справилась с нею блестяще, однако критиков больше впечатлила игра юного Нила Патрика Харриса, будущей звезды сериала «Как я встретил вашу маму».

9. Том Хэнкс — хороший парень

Милые, романтичные, порой чудаковатые и почти всегда положительные — так можно описать большинство персонажей Тома Хэнкса. Но мало кто знает, что известность актеру принесла роль в ситкоме «Закадычные друзья» о двух приятелях, которые решили притвориться девушками, чтобы получить комнату в женском общежитии. И хотя в жанре комедии Хэнкс всегда чувствовал себя как рыба в воде, видеть его в парике и платье все же непривычно. Кстати, критикам сериал пришелся по душе, а роль Тома Хэнкса многие из них назвали недооцененной.

10. Брюс Уиллис — брутальный мачо

Мы привыкли видеть Уиллиса либо непобедимым борцом с преступностью, либо же самим преступником. Поэтому его образ в фильме «Смерть ей к лицу» может по-настоящему шокировать. «Крепкий орешек» настолько мастерски перевоплотился в хлюпика и подкаблучника, что после просмотра черной комедии не все даже осознают, что это был Брюс Уиллис. Мнения критиков и пользователей о фильме разошлись, однако актерский эксперимент однозначно заслуживает внимания. У Уиллиса огромный комедийный потенциал. Жаль, что в последние годы он с головой ушел во второсортные боевики.

11. Эмили Блант — красотка c характером

Все самые яркие роли Блант не имеют практически ничего общего с ее персонажем в фильме «Девушка в поезде». В экранизации романа Полы Хокинс актриса сыграла разведенную алкоголичку, которая однажды становится свидетельницей возможного преступления. Подготовка к съемкам была не из легких. В интервью журналу InStyle Эмили Блант рассказала, что к ее зубам прикрепляли специальные слепки, чтобы лицо выглядело более опухшим, а под глаза ей наносили серые тени, имитировавшие синяки. Кроме того, в кадре актриса носила 3 пары контактных линз — розовые, красные и желтые (в сценах, где ее героиня должна была выглядеть слегка выпившей, пьяной и похмельной соответственно). И хотя фильм не произвел впечатления на критиков и зрителей, за свою кропотливую работу Блант получила несколько номинаций на престижные кинопремии.

12. Роберт Дауни — младший — импозантный циник

Жанр комедии для актера не нов — вспомнить хотя бы «Поцелуй навылет» и «Впритык» с его участием. Но поскольку чаще всего Дауни-младшего нам приходится видеть в образах привлекательных и импозантных циников, картина «Солдаты неудачи», этакая пародия на голливудские военные драмы, сильно выделяется в его фильмографии. В комедии Бена Стиллера актер сыграл голливудскую звезду Кирка Лазаруса, голубоглазого блондина от рождения, который ради роли сержанта-афроамериканца решился на операцию по смене цвета кожи. Эксперимент получился настолько удачным, что за свою актерскую работу Роберт Дауни — младший был номинирован на «Золотой глобус», премию BAFTA и даже «Оскар». Правда, ни одну из них он так и не получил.

13. Зак Эфрон — герой комедий и мелодрам

В фильме «Красивый, плохой, злой» кумир подростков Зак Эфрон предстал перед зрителями в совершенно неожиданном образе. Актер воплотил на экране Теда Банди — американского серийного убийцу, действовавшего в 1970-е годы. Интересно, что поначалу звезда «Школьного мюзикла» не был заинтересован в роли, но затем настолько проникся личностью своего героя, что принял эту возможность как вызов. Режиссер картины Джо Берлингер заметил, что у Эфрона и Теда Банди есть одна общая черта: «Зак — замечательный парень, но никто на самом деле не знает, какой он в реальной жизни, и в этом он похож на Банди. Персонаж завладевал умами людей, потому что был очарователен, хорошо выглядел, он мог манипулировать своими жертвами, мог довести их до смерти».

14. Хелен Миррен — утонченная дама

Кто бы мог подумать, что исполнительница роли британской королевы и других властных и изысканных женщин будет столь убедительно и угрожающе смотреться со снайперской винтовкой в руках. Сыграв в фильмах «Рэд» и «Рэд-2» бывшую наемную убийцу MI5, Хелен Миррен лишний раз напомнила всем нам, что она разноплановая актриса и ей под силу абсолютно любая роль. Миррен призналась, что после роли Елизаветы II ей было очень интересно примерить на себя образ матерой киллерши. Увы, сам блокбастер вызвал у кинокритиков смешанные чувства, хотя к игре актрисы у большинства не было никаких претензий.

15. Патрик Суэйзи — герой-любовник

Для многих поклонников Патрик Суэйзи навсегда остался в памяти лиричным героем, обворожительным и безмерно обаятельным. Однако есть в фильмографии актера кинолента, в которой он предстал перед зрителями в весьма нетипичном амплуа. В блистательной комедии «Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар» Суэйзи сыграл дрэг-квин — мужчину в образе красотки по имени Вида. Вместе со своими подругами она отправляется в Голливуд на конкурс травести-див, но волей случая застревает в захолустном городке. Фильм у кинокритиков восторгов не вызвал, но игра Патрика Суэйзи не осталась незамеченной и принесла ему номинацию на премию «Золотой глобус».