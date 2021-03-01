15+ актеров, которые могли появиться в фильмах о Гарри Поттере и тем самым полностью их изменить
Представляете, если бы Гарри Поттера сыграл один из главных героев «Хроник Нарнии»? Вот и мы не представляем, а такое могло быть. В нашей статье вы увидите актеров, которые чуть было не сыграли в фильмах о мальчике, который выжил, и не только. Кстати, некоторым это все же удалось, но совершенно в других образах. А в бонус мы добавили кое-что действительно ошеломительное.
Мы в AdMe.ru глубоко задумались: действительно, а как бы выглядели фильмы с другим актерским составом? Или ничего бы не изменилось?
Эдди Редмэйн, сыгравший роль Ньюта Саламандера в фильме «Фантастические твари и где они обитают», изначально пробовался на роль Тома Реддла
Анна Фрил хотела сыграть роль Нимфадоры Тонкс, но ей отказали
Билла Найи, в итоге сыгравшего Руфуса Скримджера, изначально рассматривали на роль Люциуса Малфоя
Джейсон Айзекс изначально пробовался на роль Златопуста Локонса, но режиссер Крис Коламбус попросил его пройти пробы на роль Люциуса Малфоя
Хелен Маккрори первоначально была выбрана на роль Беллатрисы Лестрейндж, но в итоге сыграла Нарциссу Малфой
Робсон Грин рассматривался на роль Сириуса Блэка
Харт Евангелиста пробовалась на роль Чжоу Чанг
Дэвид Уоллиамс рассматривался на роль Барти Крауча — младшего
Билли Коннолли рассматривали на роль Грозного Глаза Грюма
Одри Тоту, Катрин Денев, Кароль Буке могли сыграть мадам Максим
Толга Сафер мог сыграть Виктора Крама, но в итоге ему досталась роль помощника Каркарова
Генри Кавилл пробовался на роль Седрика Диггори
Гэбриел Томсон и Уильям Моусли рассматривались на роль Гарри Поттера
Боб Хоскинс мог сыграть Горация Слизнорта
Рози О’Доннелл хотела сыграть Молли Уизли, но она не была британкой и ей отказали
Робин Уильямс не сыграл Хагрида по той же причине
Скарлетт Хефнер (в итоге сыграла Пэнси Паркинсон), Сирша Ронан и Джуно Темпл рассматривались на роль Полумны Лавгуд
Бонус: по слухам, на роль Лорда Волдеморта рассматривали Роуэна Аткинсона, однако это не более чем выдумка
А кого на эти роли поставили бы вы?
Фото на превью 8 femmes / Canal+, Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros
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