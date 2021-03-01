15+ актеров, которые могли появиться в фильмах о Гарри Поттере и тем самым полностью их изменить

Представляете, если бы Гарри Поттера сыграл один из главных героев «Хроник Нарнии»? Вот и мы не представляем, а такое могло быть. В нашей статье вы увидите актеров, которые чуть было не сыграли в фильмах о мальчике, который выжил, и не только. Кстати, некоторым это все же удалось, но совершенно в других образах. А в бонус мы добавили кое-что действительно ошеломительное.