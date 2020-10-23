15+ актеров из «Гарри Поттера», которых вы такими еще не видели
Прошло почти 19 лет с момента выхода первого фильма, снятого по произведению Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а кажется, будто мы только вчера обивали пороги в очередях за заветным билетом и переживали, насколько у режиссеров получится передать атмосферу книги. Большинство актеров саги об избранном мальчике прочно ассоциируются у нас с персонажами, которых они сыграли именно в ней. Но из-за этого еще интереснее взглянуть, какими они были в раннем детстве и в молодости.
Мы в AdMe.ru и сами удивились тому, какими многогранными и не всегда похожими на своих персонажей были актеры поттерианы в прошлом, поэтому делимся этими ностальгическими и милыми снимками с вами.
Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж)
Джейми Уэйлетт и Том Фелтон (Крэбб и Драко Малфой)
Также Том Фелтон, но в раннем детстве (Драко Малфой)
Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл)
Девон Мюррей, Джошуа Хердман и Том Фелтон (Симус, Гойл и Драко)
Оливер и Джеймс Фелпс (Фред и Джордж Уизли)
Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор)
Эванна Линч (Полумна Лавгуд)
Дэвид Тьюлис (Римус Люпин)
Кэти Льюнг (Чжоу Чанг)
Джошуа Хердман, в левом нижнем углу (Гойл)
Джейсон Айзекс (Люциус Малфой)
Гэри Олдмен (Сириус Блэк)
Мэттью Льюис (Невилл)
Эмма Томпсон и Робби Колтрейн в 1989 году. А видели мы их в ролях...
...профессора Трелони и Хагрида
Эванна Линч, Скарлетт Хефнер и Кэти Льюнг общаются и после окончания съемок саги (Полумна Лавгуд, Пэнси Паркинсон и Чжоу Чанг)
А вы часто пересматриваете ленты о Гарри Поттере? Какие персонажи в фильме получились точно такими, как вы представляли, а какие — совсем не похожими?