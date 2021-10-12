15 актеров и актрис, которым разница в возрасте не помешала мастерски показать на экране страстную любовь

Харли Квинн и Джокер, Клементина и Джоэл, Кейт и Лео — эти парочки уже стали культовыми. Мы переживали за их отношения больше, чем за свои, и верили в их экранную любовь. Ведь в каждом из этих дуэтов актер и актриса гармонично сочетались друг с другом в кадре. Но мы и не подозревали, что у многих из них существенная разница в возрасте.

Мы в AdMe.ru вспоминаем полюбившиеся нам романтические пары из кино, в которых актер или актриса ощутимо старше своего партнера по съемочной площадке.

Мег Райан и Хью Джекман («Кейт и Лео») — 7 лет

Ей 40, ему 33.

Орландо Блум и Кира Найтли («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины») — 8 лет

Ему 26, ей 18.

Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон («Воды слонам!») — 10 лет

Ей 35, ему 25.

Патрик Суэйзи и Деми Мур («Привидение») — 10 лет

Ему 38, ей 28.

Леонардо Ди Каприо и Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») — 11 лет

Ему 39, ей 28.

Киану Ривз и Шарлиз Терон («Сладкий ноябрь») — 11 лет

Ему 37, ей 26.

Тиль Швайгер и Йоханна Вокалек («Босиком по мостовой») — 12 лет

Ему 42, ей 30.

Джим Керри и Кейт Уинслет («Вечное сияние чистого разума») — 13 лет

Ему 42, ей 29.

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс («Мой парень — псих») — 15 лет

Ему 37, ей 22.

Ума Турман и Роберт Паттинсон («Милый друг») — 16 лет

Ей 42, ему 26.

Адриано Челентано и Орнелла Мути («Укрощение строптивого») — 17 лет

Ему 42, ей 25.

Ричард Гир и Джулия Робертс («Красотка») — 18 лет

Ему 41, ей 23.

Джаред Лето и Марго Робби («Отряд самоубийц») — 19 лет

Ему 45, ей 26.

Стив Карелл и Энн Хэтэуэй («Напряги извилины») — 20 лет

Ему 46, ей 26.

Тильда Суинтон и Том Хиддлстон («Выживут только любовники») — 21 год

Ей 53, ему 32.