15 актеров и актрис, которым разница в возрасте не помешала мастерски показать на экране страстную любовь
Харли Квинн и Джокер, Клементина и Джоэл, Кейт и Лео — эти парочки уже стали культовыми. Мы переживали за их отношения больше, чем за свои, и верили в их экранную любовь. Ведь в каждом из этих дуэтов актер и актриса гармонично сочетались друг с другом в кадре. Но мы и не подозревали, что у многих из них существенная разница в возрасте.
Мы в AdMe.ru вспоминаем полюбившиеся нам романтические пары из кино, в которых актер или актриса ощутимо старше своего партнера по съемочной площадке.
Мег Райан и Хью Джекман («Кейт и Лео») — 7 лет
Орландо Блум и Кира Найтли («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины») — 8 лет
Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон («Воды слонам!») — 10 лет
Патрик Суэйзи и Деми Мур («Привидение») — 10 лет
Леонардо Ди Каприо и Кэри Маллиган («Великий Гэтсби») — 11 лет
Киану Ривз и Шарлиз Терон («Сладкий ноябрь») — 11 лет
Тиль Швайгер и Йоханна Вокалек («Босиком по мостовой») — 12 лет
Джим Керри и Кейт Уинслет («Вечное сияние чистого разума») — 13 лет
Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс («Мой парень — псих») — 15 лет
Ума Турман и Роберт Паттинсон («Милый друг») — 16 лет
Адриано Челентано и Орнелла Мути («Укрощение строптивого») — 17 лет
Ричард Гир и Джулия Робертс («Красотка») — 18 лет
Джаред Лето и Марго Робби («Отряд самоубийц») — 19 лет
Стив Карелл и Энн Хэтэуэй («Напряги извилины») — 20 лет
Тильда Суинтон и Том Хиддлстон («Выживут только любовники») — 21 год
Нашли свою любимую кинопарочку? Чья разница в возрасте вас больше всего поразила?
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