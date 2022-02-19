15 актеров и актрис, которым доставались положительные роли, пока однажды они не сыграли злодеев. И сделали это шикарно

Иногда за актерами закрепляется определенное амплуа, которому они следуют на протяжении всей творческой карьеры. Чаще всего это либо постоянные роли злодеев, либо добряков. И когда актеры, все время игравшие положительных персонажей, вдруг появляются на экране в роли преступников, злых волшебников, подлецов и так далее, зрители оказываются обескуражены.

Мы в AdMe.ru сравнили знаменитые роли актеров и актрис, которых мы привыкли ассоциировать с добрыми героями, с их неожиданными злодейскими образами.

Бен Барнс, «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и «Тень и кость»

Эмма Уотсон, серия фильмов о Гарри Поттере и «Затмение»

Марк Хэмилл, франшиза «Звездные войны» и «Падение Ордена»

Энн Хэтэуэй: жертва колдовства в «Заколдованной Элле» и сама злодейка в «Локдауне»

Уилл Смит, «Люди в черном» и «Отряд самоубийц»

Рэйчел Вайс, «Мумия» и «Оз: Великий и Ужасный»

Ричард Гир, «Осень в Нью-Йорке» и «Порочная страсть»

Питер Фачинелли, сага «Сумерки» и «Обратный отсчет»

Кира Найтли: в нее все влюблены в «Реальной любви», и ее все ненавидят в «Щелкунчике и четырех королевствах»

Хью Джекман: мужчина мечты в фильме «Кейт и Лео» и злобный пират в фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию»

Лив Тайлер, «Армагеддон» и «Оставленные»

Джейк Джилленхол, «Любовь и другие лекарства» и «Человек-паук: Вдали от дома»

Сандра Буллок, «Дом у озера» и «8 подруг Оушена»

Джуд Лоу, «Отпуск по обмену» и «Дом Хемингуэй»

Рами Малек, «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» и «Не время умирать»