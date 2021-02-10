15 актеров и актрис, которые в 2021 году неожиданно разменяют четвертый десяток. Вот так, без предупреждения
Порой нам кажется, что дети и подростки из наших любимых фильмов и сериалов вообще никогда не повзрослеют. Но не тут-то было: время скоротечно, и многие актеры, проснувшиеся знаменитыми в юном возрасте, давным-давно стали взрослыми.
AdMe.ru заглянул в календарь звездных дней рождения и изумился, узнав, кто из селебрити в 2021 году отпразднует 30-летие.
15. Люсинда Драйзек
14. Спенсер Лок
13. Девон Бостик
12. Шейлин Вудли
11. Эмма Робертс
10. Дилан О’Брайен
8. Томас Манн
7. Алис Изас
6. Тоби Регбо
5. Бен Харди
3. Кейси Рол
2. Эванна Линч
1. Бонни Райт
С возрастом к этим людям пришла не только мудрость, но и невероятные перемены во внешности. А как вы думаете, чего должен достичь человек к 30 годам?
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