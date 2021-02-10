15 актеров и актрис, которые в 2021 году неожиданно разменяют четвертый десяток. Вот так, без предупреждения

Порой нам кажется, что дети и подростки из наших любимых фильмов и сериалов вообще никогда не повзрослеют. Но не тут-то было: время скоротечно, и многие актеры, проснувшиеся знаменитыми в юном возрасте, давным-давно стали взрослыми.

AdMe.ru заглянул в календарь звездных дней рождения и изумился, узнав, кто из селебрити в 2021 году отпразднует 30-летие.