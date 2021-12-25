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15+ актеров и актрис, которые сыграли Санту. И мы совершенно запутались, кто же из них круче

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Роль новогоднего волшебника примеряли на себя многие знаменитости. И некоторые из них настолько вжились в образ, что нас так и тянет заманить их к себе домой, вытянуться по струнке и доложить: «Дорогой Санта! В этом году мы были примерными девочками и мальчиками».

Мы в AdMe.ru поудобнее устроились перед экраном и вновь пересмотрели все эти фильмы. А кое-кто включил еще и мультики, о которых мы упомянули в бонусе к статье.

Курт Рассел выступил в образе стиляги и искателя приключений в «Рождественских хрониках»

Билли Боб Торнтон сыграл афериста, который хулиганил в торговом центре в фильме «Плохой Санта». Но потом исправился. Под Новый год и не такие чудеса случаются

Бен Аффлек ненадолго переоделся в костюм Санты в «Азартных играх»

Эдвард Эснер стал украшением киноленты «Эльф»

Тим Аллен превратился в новогоднего волшебника в фильме «Санта-Клаус». У его персонажа неожиданно начали расти борода и живот

Джон Гудмен в комедии «Год без Санты» сначала разочаровался в своей работе, а потом передумал и вновь стал развозить подарки

Ричард Аттенборо подарил детям праздник в фильме «Чудо на 34-й улице»

Анна Кендрик и Билл Хейдер приняли эстафету дежурных по Новому году в комедии «Николь». Правда, в итоге разгребать все проблемы пришлось именно девушке

Лесли Нильсен исполнял детские желания и даже воссоединял семьи в романтической комедии «Все, что я хочу на Рождество»

Пол Сорвино и Дженни Маккарти снялись в фильме «Малыш Санта — 2» и рассказали «всю правду» о жизни клана новогодних волшебников

Персонаж Найджела Хоторна в комедии «Зови меня Санта-Клаус» проработал 200 лет и устал

А на роль своего преемника он выбрал менеджера Люси, которую сыграла Вупи Голдберг

Ален Шаба в фантастическом фильме «Санта и компания» отправился в аптеку за витаминами, чтобы укрепить здоровье 92 тысяч эльфов

Пеэтер Якоби сыграл в ужастике «Санта на продажу». Его герой совсем одичал и бегал по лесу

Мел Гибсон в боевике «Охота на Санту» отбил у многих охоту возмущаться «какими-то не такими» новогодними подарками

Бонус: мультяшные Санты, которым подарили голоса знаменитые актеры

Алек Болдуин в «Хранителях снов».

Том Хэнкс в «Полярном экспрессе».

Джим Бродбент в «Секретной службе Санта-Клауса».

Интересно, с каким Сантой вы хотели бы встретиться в этот Новый год?

Фото на превью Bad Santa / Columbia Pictures, Rare Exports / FilmCamp
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