15+ актеров и актрис, которые сыграли Санту. И мы совершенно запутались, кто же из них круче

Роль новогоднего волшебника примеряли на себя многие знаменитости. И некоторые из них настолько вжились в образ, что нас так и тянет заманить их к себе домой, вытянуться по струнке и доложить: «Дорогой Санта! В этом году мы были примерными девочками и мальчиками».