15 актеров и актрис, которые сыграли исторических личностей, хотя были на них совсем не похожи
Судьбы исторических личностей — золотая жила для киноделов. Ведь иногда истории настоящих людей могут быть закручены похлеще любой выдуманной сказки. Более того, такие фильмы дают возможность понаблюдать за жизнью выдающихся людей, с которыми нам не посчастливилось быть современниками.
Конечно, чаще всего создатели фильмов стараются подобрать актеров, максимально похожих на свои прототипы. Но мы в AdMe.ru заметили, что порой внешняя схожесть — необязательный элемент исторического фильма.
«Дневники баскетболиста» — Джим Кэрролл
«Аполлон-13» — Джим Ловелл
«Пианист» — Владислав Шпильман
«Джеймс Браун: Путь наверх» — Мик Джаггер
«Невозможное» — Мария Беннетт в фильме, Мария Белон в жизни
«Эйфель» — Гюстав Эйфель
«Темные времена» — Георг VI
«Королева пустыни» — Томас Эдвард Лоуренс
«Суфражистка» — Эмили Дэвисон
«Вита и Вирджиния» — Вирджиния Вулф
«Гудини и Дойл» — Артур Конан Дойл
«Паганини: Скрипач Дьявола» — Никколо Паганини
«Полночь в Париже» — Эрнест Хемингуэй
«Агата и правда об убийстве» — Агата Кристи
«Гений» — Пабло Пикассо
Как вы считаете, должен ли актер быть абсолютно похожим на свой исторический прототип или внешние недочеты можно компенсировать хорошей игрой?
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