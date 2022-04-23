15 актеров и актрис, которые сыграли исторических личностей, хотя были на них совсем не похожи

Судьбы исторических личностей — золотая жила для киноделов. Ведь иногда истории настоящих людей могут быть закручены похлеще любой выдуманной сказки. Более того, такие фильмы дают возможность понаблюдать за жизнью выдающихся людей, с которыми нам не посчастливилось быть современниками.

Конечно, чаще всего создатели фильмов стараются подобрать актеров, максимально похожих на свои прототипы. Но мы в AdMe.ru заметили, что порой внешняя схожесть — необязательный элемент исторического фильма.

«Дневники баскетболиста» — Джим Кэрролл

«Аполлон-13» — Джим Ловелл

«Пианист» — Владислав Шпильман

«Джеймс Браун: Путь наверх» — Мик Джаггер

«Невозможное» — Мария Беннетт в фильме, Мария Белон в жизни

«Эйфель» — Гюстав Эйфель

«Темные времена» — Георг VI

«Королева пустыни» — Томас Эдвард Лоуренс

«Суфражистка» — Эмили Дэвисон

«Вита и Вирджиния» — Вирджиния Вулф



«Гудини и Дойл» — Артур Конан Дойл



«Паганини: Скрипач Дьявола» — Никколо Паганини

«Полночь в Париже» — Эрнест Хемингуэй

«Агата и правда об убийстве» — Агата Кристи

«Гений» — Пабло Пикассо