15 актеров и актрис, которые сыграли исторических личностей, хотя были на них совсем не похожи

«Дневники баскетболиста» — Джим Кэрролл

«Аполлон-13» — Джим Ловелл

«Пианист» — Владислав Шпильман

«Джеймс Браун: Путь наверх» — Мик Джаггер

«Невозможное» — Мария Беннетт в фильме, Мария Белон в жизни

«Эйфель» — Гюстав Эйфель

«Темные времена» — Георг VI

«Королева пустыни» — Томас Эдвард Лоуренс

«Суфражистка» — Эмили Дэвисон

«Вита и Вирджиния» — Вирджиния Вулф



«Гудини и Дойл» — Артур Конан Дойл



«Паганини: Скрипач Дьявола» — Никколо Паганини

«Полночь в Париже» — Эрнест Хемингуэй

«Агата и правда об убийстве» — Агата Кристи

«Гений» — Пабло Пикассо

,

Фото на превью Agatha and the Truth of Murder / Darlow Smithson Productions and co-producers