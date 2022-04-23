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15 актеров и актрис, которые сыграли исторических личностей, хотя были на них совсем не похожи

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Судьбы исторических личностей — золотая жила для киноделов. Ведь иногда истории настоящих людей могут быть закручены похлеще любой выдуманной сказки. Более того, такие фильмы дают возможность понаблюдать за жизнью выдающихся людей, с которыми нам не посчастливилось быть современниками.

Конечно, чаще всего создатели фильмов стараются подобрать актеров, максимально похожих на свои прототипы. Но мы в AdMe.ru заметили, что порой внешняя схожесть — необязательный элемент исторического фильма.

«Дневники баскетболиста» — Джим Кэрролл

«Аполлон-13» — Джим Ловелл

«Пианист» — Владислав Шпильман

«Джеймс Браун: Путь наверх» — Мик Джаггер

«Невозможное» — Мария Беннетт в фильме, Мария Белон в жизни

«Эйфель» — Гюстав Эйфель

«Темные времена» — Георг VI

«Королева пустыни» — Томас Эдвард Лоуренс

«Суфражистка» — Эмили Дэвисон

«Вита и Вирджиния» — Вирджиния Вулф

«Гудини и Дойл» — Артур Конан Дойл

«Паганини: Скрипач Дьявола» — Никколо Паганини

«Полночь в Париже» — Эрнест Хемингуэй

«Агата и правда об убийстве» — Агата Кристи

«Гений» — Пабло Пикассо

Как вы считаете, должен ли актер быть абсолютно похожим на свой исторический прототип или внешние недочеты можно компенсировать хорошей игрой?

Фото на превью Agatha and the Truth of Murder / Darlow Smithson Productions and co-producers, East News
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AdMe/Кино/15 актеров и актрис, которые сыграли исторических личностей, хотя были на них совсем не похожи
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