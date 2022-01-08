15 актеров и актрис, которые подарили свои голоса другим, а сами остались за кадром

Нередко роли даже опытных актеров озвучивают другие. Причины могут быть разными: то нужен другой по звучанию голос, то у актера есть акцент, но бывают и другие неожиданные причины. Например, есть версия, что после съемок фильма «Стряпуха» Владимир Высоцкий куда-то пропал, и его пришлось переозвучить Эдмонду Кеосаяну, а Анастасия Вертинская была слишком юной, и потому вместо ее голоса в «Алых парусах» мы слышим Нину Гуляеву.

Мы в AdMe.ru пересмотрели известные фильмы и обнаружили, что многие любимые герои говорят голосами не тех актеров, которых мы видим.

Ивар Калныньш и Сергей Малишевский — «Маленькие трагедии»

Знаменитый латвийский актер Ивар Калныньш нередко «говорил» в фильмах не своим голосом. Все из-за того, что в начале кинокарьеры у него был ярко выраженный акцент, поэтому в нескольких фильмах, в том числе и в «Маленьких трагедиях», его озвучивал Сергей Малишевский.

Галина Беляева и Елена Проклова — «Анна Павлова»

Фильм «Анна Павлова» готовился режиссером Эмилем Лотяну несколько лет, в нем он поведал о судьбе великой русской балерины. В итоге картина даже получила приз за лучший совместный фильм и приз за значительный вклад в киноискусство на МКФ в Оксфорде в 1984 году. Главная роль в картине досталась Галине Беляевой, а вот озвучила ее Елена Проклова.

Юри Ярвет и Зиновий Гердт — «Король Лир»

Главный герой, которого сыграл Юри Ярвет в фильме «Король Лир», говорит голосом Зиновия Гердта. Причина элементарна: Ярвет просто плохо владел русским языком.

Эммануил Геллер и Георгий Вицин — «Покровские ворота»

«Покровские ворота» — живой, смешной и умный фильм о жизни москвичей в 50-х. Главные роли в нем достались Олегу Меньшикову, Леониду Броневому, Инне Ульяновой, Виктору Борцову, Анатолию Равиковичу, Елене Кореневой и Софье Пилевской. Одну из второстепенных ролей сыграл Эммануил Геллер, а озвучил его Георгий Вицин.

Михаил Кононов и Виктор Проскурин — «Сибириада»



Многосерийный фильм «Сибириада» снял Андрей Кончаловский. Фильм показывает жизнь 2 семей в сибирском селе в прошлом веке. Одна из главных ролей в фильме досталась Михаилу Кононову, он сыграл Родиона Клементьева, а вот озвучить героя пришлось другому актеру — Виктору Проскурину.

Ольга Бган и Людмила Гурченко — «Человек родился»

Именно после этой роли Ольга Бган получила большую славу. Но изначально эта роль должна была достаться бывшей жене режиссера Ордынского — Людмиле Гурченко, только вот она не прошла кастинг. Позже режиссеру все же удалось добиться участия Людмилы в фильме, свою несыгранную роль она озвучила, из-за чего Ольга очень переживала.

Лембит Ульфсак и Александр Абдулов — «Мэри Поппинс, до свидания»

Оказывается, что голос Лембита Ульфсака, который сыграл Мистера Эй, тоже принадлежит не ему, а Александру Абудлову. Вокальные партии Ульфасака исполнил Павел Смеян. Точно неизвестно, почему Абдулов переозвучил актера, но, вероятнее всего, так было сделано из-за того, что родной язык Лембита эстонский, а не русский.

Владимир Высоцкий и Эдмонд Кеосаян — «Стряпуха»

У тех, кто впервые смотрел фильм «Стряпуха», наверняка возник вопрос, что за голос у героя Высоцкого. Четкой версии нет, но есть 2 более распространенные: по одной — режиссер посчитал, что хрипотца не подходит герою, а по другой — Высоцкому помешали переозвучить роль его вредные привычки.

Донатас Банионис и Владимир Заманский — «Солярис»

В фильме «Солярис» Владимир Заманский озвучивал главного героя — Криса Кельвина, а все потому, что сыгравший его Банионис был родом из Литвы. Соответственно, он не мог идеально говорить на русском и делал это с очень заметным акцентом, а это, несомненно, отвлекало бы зрителя.

Федор Никитин и Александр Демьяненко — «Собака на сене»

В многосерийном фильме «Собака на сене» Федор Никитин сыграл Отавьо (дворецкого Дианы). И, несмотря на значительный опыт Никитина в кино, озвучил его известный нам по роли Шурика Александр Демьяненко.

Филипп Смоктуновский и Игорь Ясулович — «Маленькие трагедии»

В фильме «Маленькие трагедии», который сняли к 180-летнему юбилею А. С. Пушкина, сыграли оба Смоктуновских — отец и сын. Иннокентий сыграл Сальери, а сын — герцога. Для второго это был кинодебют, озвучить сыгранную им роль поручили более опытному Игорю Ясуловичу.

Александр Галибин и Сергей Безруков — «Мастер и Маргарита»

Многие зрители, смотревшие «Мастера и Маргариту», наверное, заметили, что голоса Иешуа и Мастера уж очень похожи. А все потому, что обоих озвучил Сергей Безруков, так как режиссеру голос Галибина показался хрипловатым и дрожащим, что не сочеталось с ролью.

Сергей Коваленков и Михаил Боярский — «Чужие письма»

Сергей Коваленков, сыгравший художника Игоря в фильме «Чужие письма», был непрофессиональным актером. В жизни, как и в этом кино, он был художником, а сыгранную им роль впоследствии озвучил Михаил Боярский, который до этого уже успел сняться в десятке фильмов.

Анастасия Вертинская и Нина Гуляева — «Алые паруса»

Во время съемок «Алых парусов» юной девочке Насте Вертинской было всего 15 лет. Режиссер понял, что она слишком молода, чтобы профессионально озвучить свою героиню, и тогда было решено пригласить Нину Гуляеву. Спустя время Вертинская не очень лестно отзывалась об этой своей роли. Ей казалось, что в силу возраста она совершенно не знала, как вести себя перед камерой.

Сергей Безруков и Никита Высоцкий — «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В 2011 году состоялась премьера фильма о Высоцком, главную роль в котором сыграл Сергей Безруков, которого скрывали до победного. Сценарий картины написал сын певца и автора — Никита Высоцкий, он же озвучивал роль Владимира Высоцкого.