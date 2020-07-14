15+ роскошных актеров и актрис, которые не захотели уходить на пенсию и продолжают сниматься

Почему-то есть мнение, что в Голливуде ценится только молодость, а после определенного возраста актеров перестают снимать. Особенно это касается женщин. Однако талант не зависит от возраста, и это доказано многими звездами, которые оставили свои молодые годы далеко позади, но не растеряли ни харизмы, ни обаяния. Более того, с годами приходят нужный жизненный опыт и мудрость, которые помогают лучше справиться со сложными ролями.

Мы в AdMe.ru были восхищены этими актерами и актрисами, которые наглядно подтверждают, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте, и продолжают радовать зрителей своими новыми ролями.

1. Энтони Хопкинс

Свой первый актерский опыт Энтони получил в 1967 году, когда ему было 30, но настоящий успех пришел к актеру после картины «Молчание ягнят». Сегодня Энтони Хопкинсу 82 года, недавно он сыграл одну из главных ролей в фильме «Два Папы», а в 2020 году ожидается премьера ленты «Отец».

2. Мерил Стрип

Мерил Стрип по праву называют одной из величайших актрис современности. Она начинала свою карьеру в театре, когда ей было около 20 лет, но потом переключилась на кино и с тех пор успела сняться в огромном количестве картин. За свою работу актриса была награждена 3 «Оскарами». В настоящий момент Мерил Стрип 71 год, но она продолжает активно сниматься. Так, только в прошлом году вышло 3 крупных проекта с ее участием, в числе которых сериал «Большая маленькая ложь» и фильм «Маленькие женщины».

3. Майкл Дуглас

Сын легендарного актера Кирка Дугласа впервые появился на экранах в 25-летнем возрасте, но популярность пришла к нему после сериала «Улицы Сан-Франциско». Далее последовала не менее успешная роль в триллере «Кома». Сейчас на счету у Дугласа более 60 фильмов, и актер вовсю продолжает сниматься. Особенно хочется отметить его работу в сериале «Метод Комински», где Майкл играет главную роль.

4. Хелен Миррен

Начав свой звездный путь в 24 года, Хелен Миррен доказала, что способна играть самые разноплановые роли. Причем чем старше становилась Хелен, тем более характерные роли ей доставались. Так, только за прошлый год 73-летняя актриса приняла участие в 3 крупных проектах, среди которых была роль Екатерины Великой.

5. Джонатан Прайс

Британский актер Джонатан Прайс начал свою карьеру в 29 лет и с тех пор успел сыграть более чем в 70 фильмах. Причем широкой аудитории Джонатан стал известен уже в солидном возрасте: массовую популярность он приобрел после роли Его Воробейшества в сериале «Игра престолов», за которой последовали не менее успешные работы в картинах «Жена», «Человек, который убил Дон Кихота» и «Два Папы».

6. Джейн Фонда

Настоящая фанатка здорового образа жизни, Джейн Фонда выглядит прекрасно даже после 80 лет. Видимо, аэробика и фитнес позволяют ей оставаться в отменной физической форме и продолжать сниматься в главных ролях. Так, сегодня Фонда играет одну из главных ролей в сериале «Грейс и Фрэнки», который был продлен на 7-й сезон в 2019 году.

7. Роберт Де Ниро

Обладатель 2 «Оскаров», Роберт Де Ниро приобрел популярность после выхода картины «Крестный отец — 2» и с тех пор никогда не снижал планку. Сегодня легендарному актеру 76 лет, и он не собирается сдавать позиции. Чего только стоит его недавняя работа в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец».

8. Мэгги Смит

Несмотря на то что Мэгги Смит впервые появилась на экранах в 21 год, настоящая популярность пришла к ней несколько позднее — после ленты «Расцвет мисс Джин Броди». За свою продолжительную карьеру актриса была 6 раз номинирована на премию «Оскар» и дважды удостаивалась ее. Сегодня Мэгги Смит 85 лет, и недавно поклонники могли насладиться ее работой в фильме «Аббатство Даунтон».

9. Дональд Сазерленд

В это трудно поверить, но Дональд начал свой творческий путь с фильмов ужасов — его первой актерской работой стал хоррор «Замок живых мертвецов». К счастью, потом режиссеры раскрыли в нем большой потенциал и стали предлагать самые разнообразные роли. При этом массовой аудитории Сазерленд запомнился как коварный президент Сноу в трилогии «Голодные игры». Сегодня, в свои 84 года, Дональд полон сил: в прошлом году актер снялся в нескольких картинах, и вскоре мы сможем оценить еще один фильм с его участием — «Искусство ограбления».

10. Дайан Китон

Обладательница премии «Оскар», Дайан Китон дебютировала в фильме «Крестный отец» в 26 лет. С тех пор актриса проделала огромный творческий путь и стала настоящей законодательницей стиля. Недавно поклонники могли насладиться ее игрой в комедии «Болельщицы со стажем».

11. Майкл Кейн

Немногим известно, что знаменитый актер прошел корейскую войну и чудом остался в живых. После службы Майкл решил связать свою жизнь с кино, но первый опыт вышел не слишком удачным: он снялся в фильме «И с гордостью ее пишите имя», однако его имя даже не указали в титрах. Настоящий успех пришел к Кейну после роли в картине «Зулусы». С тех пор актер сыграл более 130 ролей и продолжает сниматься поныне.

12. Морган Фримен

Карьера Моргана Фримена развивалась не очень быстро: его дебют был не слишком ярким, а после него актер и вовсе сделал 9-летний перерыв. Успех пришел к Фримену после роли в фильме «Уличный парень», за которую он был номинирован на «Оскар». На сегодняшний день на счету у 83-летнего актера более 100 ролей, а недавно он порадовал поклонников своей игрой в ленте «Падение ангела».

13. Катрин Денев

Звезда французского кинематографа получила известность после роли в мелодраме «Шербурские зонтики» и с тех пор считается одной из самых красивых актрис своего поколения. Недавно дива исполнила главную роль в драме «Правда», и, глядя на Катрин, невозможно поверить в то, что ей исполнилось 76 лет.

14. Иэн Маккеллен

Мы знаем Иэна как белого мага Средиземья, а также как могущественного Магнето из «Людей Икс». При этом свой творческий путь актер начинал на театральной сцене, а широкую мировую известность он приобрел после роли в фильме «Ричард III». Сегодня в творческой копилке Иэна более 90 картин, последними из которых стали «Кошки» и «Хороший лжец».

15. Аль Пачино

До того, как стать известнейшим актером, Аль Пачино успел поработать курьером, уборщиком, почтальоном и параллельно обучался актерскому мастерству. После небольшой роли в фильме «Паника в Нидл-парке» Пачино заметил Фрэнсис Коппола и пригласил на роль Майкла Корлеоне. С тех пор Аль Пачино стал настоящей звездой и в свои 80 лет продолжает радовать нас своими яркими работами. В прошлом году он снялся сразу в двух мощных проектах — «Ирландце» Мартина Скорсезе и «Однажды в...Голливуде» Квентина Тарантино.

16. Кристофер Уокен

Кристофера можно считать одним из самых активных голливудских актеров, так как он практически никогда не отказывается от предложенных ролей и рассматривает каждую из них как новый актерский опыт. Неудивительно, что в копилке Уокена более 100 разнообразных проектов. Сейчас Кристоферу Уокену 77 лет, но он явно не спешит на заслуженный отдых. В 2020 году ожидается премьера комедии «Война с дедом», где Уокен сыграл главную роль.

17. Джессика Лэнг

В 80-е годы Джессика Лэнг стала одним из символом элегантности. Ее дебют состоялся в фильме «Кинг-Конг», но настоящая популярность пришла к актрисе через 6 лет, когда она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в комедии «Тутси». Современное поколение знает Джессику как звезду сериалов — за последние несколько лет она успела сняться в таких громких проектах, как «Американская история ужасов», «Вражда» и «Политик».