15 актеров и актрис, которые одинаково метко могут сыграть хоть королевских особ, хоть бунтарей в кожанке
Виртуозное перевоплощение в разные образы — несомненно, показатель блестящего актерского мастерства. Однако некоторые роли или амплуа многих известных актеров так отпечатались в нашем сознании, что в другом образе их представлять непривычно.
Мы в AdMe.ru отследили те роли, в которых наши любимые артисты вышли за рамки привычных образов и сыграли абсолютно полярных персонажей.
Энн Хэтэуэй
Эль Фэннинг
Бри Ларсон
Кира Найтли
Скарлетт Йоханссон
Зои Кравиц
София Лиллис
Аня Тейлор-Джой
Эндрю Гарфилд
Дэниел Рэдклифф
Кит Харингтон
Бенедикт Камбербэтч
Дейзи Ридли
Эмма Маки
Майя Хоук
А какие неожиданные образы примеряли на себя ваши любимые актеры?
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