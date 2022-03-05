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15 актеров и актрис, которые одинаково метко могут сыграть хоть королевских особ, хоть бунтарей в кожанке

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Виртуозное перевоплощение в разные образы — несомненно, показатель блестящего актерского мастерства. Однако некоторые роли или амплуа многих известных актеров так отпечатались в нашем сознании, что в другом образе их представлять непривычно.

Мы в AdMe.ru отследили те роли, в которых наши любимые артисты вышли за рамки привычных образов и сыграли абсолютно полярных персонажей.

Энн Хэтэуэй

Эль Фэннинг

Бри Ларсон

Кира Найтли

Скарлетт Йоханссон

Зои Кравиц

София Лиллис

Аня Тейлор-Джой

Эндрю Гарфилд

Дэниел Рэдклифф

Кит Харингтон

Бенедикт Камбербэтч

Дейзи Ридли

Эмма Маки

Майя Хоук

А какие неожиданные образы примеряли на себя ваши любимые актеры?

Фото на превью The Great / Thruline Entertainment and co-producers, The Girl from Plainville / Littleton Road Productions and co-producers, Love & Other Drugs / Fox 2000 Pictures and co-producers, SteveSands / New York Newswire / MEGA / Mega Agency / East News
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