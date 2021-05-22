15+ актеров дубляжа из популярных сериалов, которых все слышали, но мало кто видел

Актеры дубляжа — невероятно талантливые люди, виртуозно владеющие своим голосом. Озвучивая своих персонажей, они вместе с ними проживают те же эмоции и чувства, передавая их зрителю. Некоторые артисты, дублирующие киноактеров, очень похожи на них. А другие сильно отличаются по возрасту. Но это ничуть не влияет на наше восприятие героев. А в бонусе вы увидите очень известных российских актеров, которые также занимаются озвучкой.

Нам в AdMe.ru было очень интересно узнать, как же выглядят артисты, чьими голосами говорят любимые герои сериалов.

1. Фиби Буффе, «Друзья» — Марина Дюжева

Своеобразную блондинку Фиби Буффе дублировала Марина Дюжева — известная актриса театра и кино, которая продолжает сниматься в фильмах и играть в театре.

2. Чендлер Бинг, «Друзья» — Сергей Быстрицкий

Голос Чендлера принадлежит Сергею Быстрицкому — актеру, режиссеру кино и дубляжа, переводчику. Сергей в молодости немного похож на своего героя, и у них с Мэттью Перри небольшая разница в возрасте: Перри на 6 лет младше Быстрицкого.

3. Джон Сноу, «Игра престолов» — Диомид Виноградов

Джона Сноу в сериале «Игра престолов» озвучил Диомид Виноградов — актер и режиссер дубляжа, радио- и телеведущий. Его голос вы могли услышать в мультфильме «Фиксики», в сериале «Шерлок» и в других кинолентах.

4. Серсея Ланнистер, «Игра престолов» — Юлия Рудина

Юлия Рудина подарила свой голос героине «Игры престолов» Серсее. Между актрисами есть внешнее сходство, которое сложно не заметить. Юлия также снимается в кино и играет в театре.

5. Миранда Хоббс, «Секс в большом городе» — Ольга Зубкова

Миранду Хоббс, героиню сериала «Секс в большом городе», озвучила Ольга Зубкова — актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Ее голосом говорят Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Джулианна Мур и другие голливудские звезды.

6. Саманта Джонс, «Секс в большом городе» — Ольга Плетнева

Блондинка Саманта Джонс из ситкома «Секс в большом городе» говорит голосом Ольги Плетневой — актрисы и мастера дубляжа. На счету Ольги огромное количество работ. Она озвучивала героинь, которых играли Ума Турман, Милла Йовович, Моника Беллуччи, Кэтрин Зета-Джонс и другие знаменитости.

7. Геральт из Ривии, «Ведьмак» — Сергей Пономарев

Ведьмак говорит на русском благодаря Сергею Пономареву — российскому актеру и режиссеру дубляжа. Сергей также озвучивал персонажей сериалов «Призраки усадьбы Блай», «Доктор Хэрроу», фильмов «В погоне за ветром», «Человек-паук: Через вселенные» и многих других.

8. Шерлок Холмс, «Шерлок» — Александр Головчанский

Голос Головчанского просто идеально подходит необычному персонажу сериала «Шерлок». Нужно отдать должное актеру дубляжа, который смог наделить своего героя благородным тембром и помог зрителям погрузиться в атмосферу детектива. Александра можно также услышать в фильмах «Джон Уик», «Аквамен», «Мстители: Финал» и других.

9. Хюррем-султан, «Великолепный век» — Ирина Киреева

Между Ириной Киреевой и Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем, есть небольшое внешнее сходство. Более того, актриса дубляжа всего на год старше Мерьем. Ирина не только активно занимается озвучкой, но и снимается в российских фильмах и сериалах. Она дублировала героинь в фильмах «Очень плохие мамочки», «Дэдпул» и других.

10. Султан Сулейман, «Великолепный век» — Радик Мухаметзянов

Артист дубляжа и актер сериала не имеют никакого внешнего сходства, даже наоборот — являются полными противоположностями. Но это совсем не помешало российскому мастеру озвучивания передать характер султана и наделить его запоминающимся и полюбившимся зрителям голосом. Мухаметзянов на 9 лет младше Халита Эргенча. Голос Радика можно услышать в фильмах «Клаустрофобы», «Звезда родилась» и других.

11. Дин Винчестер, «Сверхъестественное» — Михаил Тихонов

Михаил Тихонов на 4 года младше актера, сыгравшего Дина Винчестера. Талантливый артист и режиссер дубляжа, Тихонов мастерски озвучивал как подростков, так и стариков. Его голос можно услышать в серии фильмов о Гарри Поттере, в блокбастере «Люди Икс — 2», в саге «Сумерки» и в других лентах.

12. Стефан Сальваторе, «Дневники вампира» — Олег Вирозуб

Олег Вирозуб на 10 лет старше Пола Уэсли, сыгравшего одного из главных героев в сериале «Дневники вампира». У них есть небольшое сходство во взгляде. Олег является актером кино и дубляжа. Он также озвучивал персонажей в фильмах «Рокетмен», «Рождественские хроники», «Хоббит: Битва пяти воинств» и во многих других.

13. Одиннадцать, «Очень странные дела» — Алиса Ефименко

Алиса Ефименко в свои 14 лет активно занимается озвучкой и снимается в кино. Она всего на 3 года младше Милли Бобби Браун — актрисы, сыгравшей главную роль в сериале «Очень странные дела». Алиса также дублировала персонажей в мини-сериалах «И повсюду тлеют пожары», «Защищая Джейкоба» и в других кино- и мультфильмах.

14. Алекс Леви, «Утреннее шоу» — Людмила Шувалова

Наблюдая за героиней Дженнифер Энистон в сериале «Утреннее шоу», мы слышим голос Людмилы Шуваловой — известной российской артистки театра и кино, а также опытного специалиста дубляжа. Людмила старше актрисы сериала всего на 3 года и отлично передала эмоции и характер персонажа.

15. Глория, «Американская семейка» — Наталья Грачева

Эффектную Глорию из «Американской семейки» озвучивает российская артистка кино и дубляжа Наталья Грачева. София Вергара старше Натальи на 7 лет, но разница в возрасте актрис никак не повлияла на создание образа главной героини. Наталья также участвовала в озвучивании персонажей сериалов «Люцифер», «Игра престолов» и других.

Бонус № 1: Вадим Андреев — мужские персонажи в мультсериале «Симпсоны»

Популярные актеры российского кинематографа тоже занимаются озвучкой. Например, Вадим Андреев, которого мы все знаем по ролям в таких сериалах, как «Ранетки», «Кадетство», «Кармелита», и множестве других. Он дублировал всех мужских персонажей в 1-м сезоне мультипликационного сериала «Симпсоны».

Бонус № 2: Сергей Бурунов — Джордж О’Мэйли, «Анатомия страсти»

Сергей Бурунов — популярный российский артист театра и кино, пародист. Он мастерски дублирует героев иностранных фильмов и сериалов. Его голосом говорят такие голливудские актеры, как Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Мэтт Деймон и другие.