15 актеров, чье обаяние позволило им сыграть роли образцовых обманщиков. Но мы все равно их любим

Мир не состоит только из черного и белого. Вот и в кино не бывает исключительно положительных персонажей и противостоящих им злодеев. Некоторые картины были бы откровенно скучными, если бы не герои, оружием которых является хитрость, а верным спутником — юмор. Их называют трикстерами (от англ. trickster — «хитрец, шутник, обманщик»). Следуя правилу «Что наша жизнь? Игра!», они идут против системы на наших экранах и привносят элемент хаоса в сюжет любимых нами фильмов и сериалов.

AdMe.ru очарован кинопроказниками, которым с удивительной ловкостью удалось не только обвести вокруг пальца героев, но и завоевать сердца зрителей. А в бонусе вы узнаете, кто из известнейших актеров, кажется, только и делает, что играет трикстеров.

Локи (Том Хиддлстон)

Одним из самых ярких трикстеров является скандинав Локи, чей образ был воплощен обаятельным Томом Хиддлстоном. Как и следует настоящему плуту, он идет наперекор богам и стремится подорвать сложившийся миропорядок. В фильмах вселенной Marvel этот персонаж представлен как антагонист, который ради обретения власти готов на любые хитрости и манипуляции. Но является ли трон самоцелью для героя? Бог обмана ведет игры по своим правилам, тем не менее в определенные моменты он искренне старается быть внимательным к окружающим. Или это очередные проделки его коварной натуры?

Харли Квинн (Марго Робби)

Яркая внешность, соблазнительные наряды, физическая сила, большой молоток в руках — одни из немногих внешних признаков Харли как трикстера. Эта девушка не собирается оправдываться за свои решения и поступки, которые часто балансируют на грани добра и зла. Для героини характерны непоследовательность и нестабильность, которые в сочетании с яркими красками напоминают зрителю театр абсурда. Или все же кривое зеркало, в котором отражается современное общество?

Джокер (Хит Леджер)

В Джокера на экране перевоплощались разные актеры. Однако самым лучшим из них зрители признали Хита Леджера в «Темном рыцаре». Психопат и антигерой в исполнении австралийского актера выглядел настолько привлекательно, что покорил миллионы женских сердец. Джокер ловко обводит вокруг пальца своего главного антагониста Бэтмена, являясь при этом его отражением. Испытывая соперника на прочность, играясь с ним, шут помогает ему раскрыться как герою и поближе узнать себя. Через постоянное нарушение социального порядка Джокер, как и подобает трикстеру, демонстрирует важность соблюдения установленных норм.

Люцифер (Том Эллис)

Мятежная душа Люцифера в одноименном сериале заставляет его пойти против правил: покинуть свое королевство, чтобы провести «отпуск» среди людей. На Земле владыка тьмы весело проводит время, ведя разгульный образ жизни. Трикстер в исполнении Тома Эллиса выделяется своим умением держать слово, но это совершенно не мешает ему лукавить. Чертовски обаятельному герою многое сходит с рук. Он не перестает отпускать шуточки по поводу своей сущности и с дьявольской усмешкой продолжает открывать людям глаза на их самые сокровенные желания.

О. Ж. Грант (Гэри Олдмен)

О. Ж. Грант есть не кто иной, как волшебник. Только своеобразный. Он дословно исполняет желания людей так, что порой эти же мечты играют против их обладателей. Раз уж мистер Грант появился в вашей жизни, то скоро она превратится в полный сумбур. Если, конечно, вы не сможете заглянуть внутрь себя и загадать то, что вам действительно необходимо. В шутках и играх этого яркого персонажа вряд ли есть какой-то злой умысел. Скорее что-то глубинное и не постижимое с первого взгляда, как и сама «Трасса 60».

Патрик Джейн (Саймон Бейкер)

Главный герой «Менталиста» не шут и не волшебник. Однако его профессиональное владение искусством манипуляций не позволяет нам пройти мимо него. Патрик выглядит как ребенок, который затеял шалость, но это лишь до поры до времени. Для него нет невозможного, и даже система не является преградой, ведь он собирается проверить ее на прочность.

Стэнли Ипкисс (Джим Керри)

Стэнли Ипкисс в воплощении харизматичного Джима Керри был бы совершенно заурядным героем, если бы не находка — маска, которая превращает скромного мужчину в настоящего трикстера. Магические способности, неуязвимость вкупе с чувством юмора скромного банковского служащего делают свое дело, поднимая весь город на уши. Скрываясь под маской, озорной Стэнли забывает о своей застенчивости, становится решительным и непоколебимо двигается вперед. В этом смысле он является отражением тех из нас, кто почему-то боится показать свое истинное «я», предпочитая прятаться под другой маской — маской скромности.

Тайлер Дерден (Брэд Питт)

Обаятельному и дерзкому Тайлеру совершенно чужда культура потребления, да и основы современного общества в целом. По своим взглядам он является полной противоположностью Рассказчика, который ведет ничем не примечательный, размеренный образ жизни. Самоуверенный мужчина в приметном красном пиджаке становится таким же ярким пятном в жизни главного героя. Дерден не был бы собой без экстравагантных выходок, но такова его склонная к трюкачествам натура. Питту удалось сыграть нетипичного героя настолько хорошо, что нигилисту Тайлеру из «Бойцовского клуба» посчастливилось войти в десятку величайших киногероев.

Джеймс Сойер Форд (Джош Холлоуэй)

Один из главных героев сериала «Остаться в живых» — Сойер, профессиональный мошенник, да и к тому же тот еще эгоист. Мужчина язвителен и с легкостью придумывает прозвища товарищам по несчастью. Его острый язык и замашки обманщика становятся причиной натянутых отношений с другими персонажами. Однако Джеймс Форд на протяжении сериала не раз доказывает, что он способен проявлять заботу по отношению к тем, кто ему небезразличен, а любовь к книгам, южный акцент и мужественный внешний вид добавляют герою Джоша Холлоуэя очарования, делая его еще более неоднозначной фигурой в сюжете.

Дэдпул (Райан Рейнольдс)

Дэдпул — культовый персонаж, который в исполнении Рейнольдса становится каким-то уморительно милым. Социально неприемлемое поведение, пренебрежение правилами, непристойные шутки и шалости — вот главные атрибуты этого кинопроказника. Он играет на публику, устраивая из очередных разборок театральное представление. Герой выбрал себе роль палача. И, казалось бы, это делает его отрицательным персонажем, но если разобраться, то его история — это не только про насилие, а за безумием Дэдпула скрываются травма и глубокие внутренние терзания.

Болтун (Кевин Спейси)

В гениальной актерской игре Кевина Спейси в роли Роджера Болтуна Кинта, персонажа фильма «Подозрительные лица», сомневаться не приходится. Ведь «Оскар» просто так не выдают. Невзрачный частично парализованный мужчина, которого допрашивает детектив, играет роль слабой и глупой пешки в руках влиятельных преступных сил. Благодаря тому, что он кажется маленьким и слабым, ему удается перехитрить полицию. Но стоит ли верить на слово калеке, который играет с зажигалкой и имеет прозвище Болтун?

Эдди Хокинс (Брюс Уиллис)

Обаятельный вор Эдди, несмотря на свою криминальную сферу деятельности, в целом весьма благороден и даже чувствует небольшое смущение, когда ему приходится совершать очередное преступление. Есть в нем что-то от благородного разбойника Робин Гуда. Гудзонский Ястреб относится к жизни легко и с определенной долей юмора. Этот трикстер однозначно вызывает симпатию. Спасибо за это Брюсу Уилиссу с его хитрым прищуром и циничной ухмылкой.

Доктор Хаус (Хью Лори)

Доктор Хаус — выдающийся врач со скверным характером и циничным поведением. Грегори бывает резок с пациентами и коллегами, и кажется, что чувство сострадания ему совсем чуждо. Однако свою работу герой делает блестяще, правда, не без доли иронии и сарказма. Он игнорирует правила и создает впечатление человека, который сам себе на уме. При этом рутинные задачи мужчине с бунтарским характером даются с большим трудом. Будучи трикстером, Хаус играет с людьми, проверяет их на прочность. Тем самым доктор помогает другим персонажам понять, что они из себя представляют на самом деле.

Амели (Одри Тоту)

В героине одноименной комедии Амели также проглядываются черты романтического трикстера. Она с характерной для нее изобретательностью вмешивается в жизни других людей, помогая им найти любовь или подталкивая их осуществить заветную мечту. Наряду с этим девушка ужасно застенчива и боится встретиться с возлюбленным лицом к лицу, предпочитая организовывать для него то, что она любит и умеет, — квесты и головоломки.

Бонус: Джонни Депп — идеальный трикстер

Джонни Депп, как никто другой, хорош в исполнении ролей кинопроказников. Капитан Джек Воробей из серии фильмов о пиратах Карибского моря, Шляпник из «Алисы в Стране чудес», Вилли Вонка из ленты «Чарли и шоколадная фабрика» — это лишь несколько примеров, где актер предстал в образе трикстера. Деппу удается мастерски перевоплощаться в хитрецов. Будь то легкомысленный, но остроумный и находчивый капитан Джек Воробей, потерявший рассудок Шляпник или временами жестокий и лишенный сострадания Вилли Вонка. В роли каждого из героев мастер перевоплощений не только ведет себя как плут, но и выглядит соответствующим образом: женоподобная внешность и манера поведения капитана, яркий, даже клоунский облик Шляпника и пугающе выразительные черты Вилли.