14 звездных мужчин, глядя на ранние фотографии которых хочется воскликнуть: «А это точно один и тот же человек?»
В мире есть 2 категории людей: те, кто любит пересматривать свои старые фотографии, и те, кто делает это крайне редко. А вот кадры, на которых знаменитости запечатлены в прошлом, может увидеть буквально каждый. И поскольку звезды довольно часто меняют имидж, рассматривать их снимки еще любопытнее.
Мы в AdMe.ru решили сравнить ранние и нынешние фотографии звездных мужчин и пришли к выводу, что многие, возмужав, стали выглядеть еще лучше.
1. Принц Уильям
2. Зак Эфрон
3. Леонардо Ди Каприо
4. Принц Гарри
5. Джаред Лето
6. Джастин Тимберлейк
7. Дэвид Бекхэм
8. Джастин Бибер
9. Джон Красински
10. Райан Гослинг
11. Джейк Джилленхол
12. Крис Эванс
13. Орландо Блум
14. Аарон Тейлор-Джонсон
Как вам показалось, кто изменился сильнее всех?
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