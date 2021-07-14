14 звездных мужчин, глядя на ранние фотографии которых хочется воскликнуть: «А это точно один и тот же человек?»

В мире есть 2 категории людей: те, кто любит пересматривать свои старые фотографии, и те, кто делает это крайне редко. А вот кадры, на которых знаменитости запечатлены в прошлом, может увидеть буквально каждый. И поскольку звезды довольно часто меняют имидж, рассматривать их снимки еще любопытнее.