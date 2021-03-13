14 звездных холостяков, о которых втайне мечтают миллионы наших женщин

Не все звезды спешат связывать себя узами брака. Одни из них надолго задерживаются в статусе холостяка после развода, а другие и вовсе ни разу в жизни не надевали на палец обручальное кольцо. В результате они волей-неволей будоражат умы многих поклонниц, втайне мечтающих связать свою судьбу с актером, певцом или мегапопулярным писателем.

Признаемся, кое-кто из редакции AdMe.ru при просмотре очередного фильма или шоу с этими знаменитостями порой вздыхает: «Ах, какие мужчины!»

Сергей Бурунов, 44 года

Один из самых востребованных на сегодняшний день российских актеров еще ни разу не надевал обручального кольца. В интервью Бурунов отмечал, что в будущем он все же надеется создать семью, а потенциальная избранница звезды обязательно должна обладать интеллектом и чувством юмора.

Илья Прусикин, 35 лет

Лидер группы Little Big, которая в прошлом году имела неплохие шансы стать победителем «Евровидения», развелся в августе 2020 года. Илья и его жена Ирина выложили в Instagram видео, в котором объявили, что их брак завершен. На данный момент певец не женат.

Антон Зайцев, 27 лет

Молодой ведущий сезонов «Мегаполисы» и «Чудеса света» в тревел-шоу «Орел и решка» уже успел обзавестись множеством поклонниц. На его пальце нет обручального кольца, вот только на странице Антона в социальной сети сейчас стоит статус «влюблен».

Виктор Сухоруков, 69 лет

Личная жизнь харизматичного актера, которого мы хорошо знаем по фильмам «Брат», «Жмурки» и «Остров», окутана тайной. С уверенностью можно сказать только одно: официально не женат, детей нет.

Павел Деревянко, 44 года

Звезда проектов «СуперБобровы» и «Домашний арест» ни разу не состоял в официальном браке. А в конце 2020 года он расстался со своей гражданской женой Дарьей, с которой воспитывал 2 дочерей.

Дмитрий Нагиев, 53 года

Популярный актер и шоумен почти четверть века был женат на журналистке Алисе Шер. Но с 2010 года и по настоящее время на его пальце нет обручального кольца. Пожалуй, чаще всего ему приписывают роман с актрисой Марией Горбань, с которой они постоянно играют супругов в рекламных роликах.

Максим Аверин, 45 лет

Звезда сериала «Склифосовский» ни разу не состоял в браке. Он даже говорил журналистам, что не понимает, зачем нужна семья, и получает настоящее удовольствие от жизни «одинокого волка».

Никита Ефремов, 32 года

Продолжатель знаменитой актерской династии и голос могучего, но слегка простоватого Ивана — главного героя серии мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк» — до 2015 года был женат на актрисе МХТ имени А.П. Чехова Яне Гладких. С тех пор Никита Ефремов еще ни разу не надевал обручального кольца.

Егор Крид, 26 лет

Популярный исполнитель пока не спешит связывать себя узами брака. Хотя серьезные романы у него уже были. Взять хотя бы певицу Нюшу, которой Егор Крид посвятил почти все песни со своего первого музыкального альбома.

Виктор Хориняк, 30 лет

Звезда телесериала «Кухня» и фильмов франшизы «Последний богатырь» уже был женат на девушке по имени Ольга. У пары есть общий сын. Сейчас Виктор не состоит в браке и не стремится афишировать свою личную жизнь.

Антон Птушкин, 36 лет

Бывший ведущий шоу «Орел и решка», а ныне один из популярнейших блогеров YouTube Антон Птушкин ни разу не был женат. Может, причиной тому стали постоянные разъезды и работа над своим каналом: Антон все делает сам, не прибегая к помощи операторов, сценаристов и монтажеров. А возможно, он пока еще не встретил свою настоящую вторую половинку.

Дмитрий Глуховский, 41 год

Один из самых харизматичных отечественных писателей, автор нашумевших книг серии «Метро», романов «Текст» и «Сумерки» Дмитрий Глуховский на данный момент пребывает в разводе. От первого брака у него 2 детей — Теодор и Эмилия.

Иван Янковский, 30 лет

Звезда фильма «Текст» и телесериала «Топи» все еще находится в поиске своей спутницы жизни. До 2020 года он встречался с Верой Панфиловой, дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Но вот в ЗАГС Иван еще ни разу не наведывался.

Руслан Белый, 41 год

На счету этого комика множество телевизионных проектов — от Comedy Club до «Убойной лиги». А вот брака не было ни одного. Руслан убежденный холостяк, который неоднократно признавался в интервью, что ему тяжело ужиться с кем-то в одной квартире.