14 звездных братьев и сестер, которые вот-вот выйдут из тени
У некоторых звезд есть родственники, ни в чем не уступающие им самим. Смотришь на них и удивляешься, почему они тоже не прославились.
AdMe.ru публикует впечатляющие фотографии братьев и сестер знаменитостей, которые, кажется, еще заявят о себе.
Оливье, брат Кейт Хадсон
Этот красавчик — тоже актер, как и его младшая сестра Кейт. Снимается в основном в сериалах, например в «Королевах крика». Настоящая актерская династия, ведь мама обоих — актриса Голди Хоун.
Остин, брат Тейлор Свифт
Остин пока в начале своей актерской карьеры. В прошлом году он снялся в двух фильмах — «Закон ночи» и «Искусственный интеллект. Доступ ограничен».
Шеннон, брат Джареда Лето
Джаред — не только актер, он еще и вокалист в альтернативной рок-группе 30 Seconds to Mars, в которой играет его брат Шеннон, талантливый барабанщик.
Том, брат Эдди Рейдмейна
Очень жаль, что Том выбрал карьеру консультанта по покупке недвижимости. Отлично бы смотрелся в кадре!
Дейв, брат Джеймса Франко
Младший брат Джеймса, Дейв Франко — актер, известный по фильмам «Иллюзия обмана» и «Соседи. На тропе войны», а также сценарист, режиссер и продюсер.
Джошуа, брат Джессики Альбы
Джошуа — модель и актер, он снимается в основном в телесериалах. Самая известная роль — Крит в сериале «Темный ангел».
Эрик, брат Блейк Лайвли
У Блейк Лайвли большая семья. В фильмографии ее сестры Робин несколько десятков ролей, в том числе в «Твин Пикс». Вторая сестра, Лори — актриса, телеведущая и дизайнер. Красавчик брат Эрик тоже снимается в кино.
Клодин, сестра Колина Фаррелла
Клодин — персональный ассистент своего брата Колина и тоже снимается в кино. Например, в фильмах «Семь психопатов», «Вспомнить все» и «Сорвиголова».
Лиззи и Виктория, сестры Роберта Паттинсона
Виктория занимается рекламой, а Лиззи делает карьеру певицы — она участвовала в шоу X-Factor и записи саундтрека к фильму «Сумерки».
Лотти, сестра Кейт Мосс
Младшей сестре Кейт Мосс всего 18, но она уже известная модель. Главное ее достижение — появление на обложке парижского Vogue.
Саванна, сестра Сиенны Миллер
Саванна — успешный фешен-дизайнер. Она работала с Александром Маккуином, а потом создала свой бренд вместе со своей сестрой Сиенной.
Эмили, сестра Зоуи Дешанель
Эмили — тоже актриса. Самую заметную свою роль она сыграла в сериале «Кости».
Сандра, сестра Софии Вергары
Сандра — младшая сестра Софии и известна ролями в фильмах «Ночь страха» и «Боже, благослови Америку».
Фото на превью rexfeatures