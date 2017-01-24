14 звездных братьев и сестер, которые вот-вот выйдут из тени

У некоторых звезд есть родственники, ни в чем не уступающие им самим. Смотришь на них и удивляешься, почему они тоже не прославились.

AdMe.ru публикует впечатляющие фотографии братьев и сестер знаменитостей, которые, кажется, еще заявят о себе.

Оливье, брат Кейт Хадсон

Этот красавчик — тоже актер, как и его младшая сестра Кейт. Снимается в основном в сериалах, например в «Королевах крика». Настоящая актерская династия, ведь мама обоих — актриса Голди Хоун.

Остин, брат Тейлор Свифт

Остин пока в начале своей актерской карьеры. В прошлом году он снялся в двух фильмах — «Закон ночи» и «Искусственный интеллект. Доступ ограничен».

Шеннон, брат Джареда Лето

Джаред — не только актер, он еще и вокалист в альтернативной рок-группе 30 Seconds to Mars, в которой играет его брат Шеннон, талантливый барабанщик.

Том, брат Эдди Рейдмейна

Очень жаль, что Том выбрал карьеру консультанта по покупке недвижимости. Отлично бы смотрелся в кадре!

Дейв, брат Джеймса Франко

Младший брат Джеймса, Дейв Франко — актер, известный по фильмам «Иллюзия обмана» и «Соседи. На тропе войны», а также сценарист, режиссер и продюсер.

Джошуа, брат Джессики Альбы

Джошуа — модель и актер, он снимается в основном в телесериалах. Самая известная роль — Крит в сериале «Темный ангел».

Эрик, брат Блейк Лайвли

У Блейк Лайвли большая семья. В фильмографии ее сестры Робин несколько десятков ролей, в том числе в «Твин Пикс». Вторая сестра, Лори — актриса, телеведущая и дизайнер. Красавчик брат Эрик тоже снимается в кино.

Клодин, сестра Колина Фаррелла

Клодин — персональный ассистент своего брата Колина и тоже снимается в кино. Например, в фильмах «Семь психопатов», «Вспомнить все» и «Сорвиголова».

Лиззи и Виктория, сестры Роберта Паттинсона

Виктория занимается рекламой, а Лиззи делает карьеру певицы — она участвовала в шоу X-Factor и записи саундтрека к фильму «Сумерки».

Лотти, сестра Кейт Мосс

Младшей сестре Кейт Мосс всего 18, но она уже известная модель. Главное ее достижение — появление на обложке парижского Vogue.

Саванна, сестра Сиенны Миллер

Саванна — успешный фешен-дизайнер. Она работала с Александром Маккуином, а потом создала свой бренд вместе со своей сестрой Сиенной.

Эмили, сестра Зоуи Дешанель

Эмили — тоже актриса. Самую заметную свою роль она сыграла в сериале «Кости».

Сандра, сестра Софии Вергары

Сандра — младшая сестра Софии и известна ролями в фильмах «Ночь страха» и «Боже, благослови Америку».

Фото на превью rexfeatures

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