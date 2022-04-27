14 звезд, у которых не сложилось с карьерой, и они так и остались актерами второго эшелона

Когда у нас появляются любимые актеры или актрисы, мы с упоением следим за развитием их карьеры, смотрим множество фильмов с их участием, радуемся, когда они достигают высот и их талант заслуженно ценится. Но есть и другая категория актеров — у них, конечно, есть свои фанаты, крутые проекты за плечами. Но иногда после известных фильмов и качественных прорывов возникает затишье, а фанатам остается только надеяться, что у актера получится снова оказаться на волне успеха.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить тех актеров и актрис, у которых были все предпосылки к тому, чтобы с триумфом стоять на красных дорожках на премьерах популярных фильмов, но что-то пошло не так. И все же мы верим, что удача всегда может повернуться к ним лицом.

Холли Мари Комбс

У Холли карьера актрисы развивается уже более 30 лет. Многие помнят ее как ведьму Пайпер из сериала «Зачарованные». Несмотря на то, что в широкой публике ее знают, больших ролей она почти не получала — снималась в сериалах, таких как «Анатомия страсти» и «Милые обманщицы».

Линда Хэмилтон

Самой известной ролью Линды является персонаж Сара Коннор из «Терминатора». Она впервые сыграла ее в 1984 году и позже возвращалась к этой роли в 1991 и даже в 2019 году. Но несмотря на то, что проект этот был весьма успешен, актерская карьера Линды развивалась достаточно скромно — несколько сериалов и персонажей второго плана в кино.

Дэвид Швиммер

Сериал «Друзья» не стал для Дэвида первой актерской работой. Но именно после того, как он сыграл палеонтолога Роса Геллера, он стал знаменит. После этого он весьма активно снимался — и в фильмах, и в сериалах, был занят на озвучке анимационных проектов. Но постепенно съемок становилось все меньше. И за последние несколько лет это только небольшие роли.

Джастин Лонг

В последние 20 лет Джастин активно снимался в кино, но на больших экранах мы видели его не так часто. Он запомнился в роли обаятельного вечного холостяка Алекса в фильме «Обещать — не значит жениться». Но основу его актерской карьеры составляют роли в сериалах «Новенькая», «Мамаша», «С значит Семья» и небольшие эпизодические роли в фильмах.

Эмили де Рэвин

Многие зрители узнали об Эмили де Рэвин из сериала «Остаться в живых». Это дало толчок ее карьере, вскоре она получила небольшие роли в фильмах «У холмов есть глаза» и «Джонни Д.». В 2010 году в кинотеатрах прошла кинокартина «Помни меня», где она сыграла главную женскую роль. В сериале «Однажды в сказке» она сыграла Белль, но за все эти годы долгожданного прорыва пока так и не случилось.

Мэттью Фокс

В отличие от Эмили де Рэвин, Мэттью Фокс часто попадал в поле зрения киноманов и до сериала «Остаться в живых». Его карьера началась, когда он сыграл в ленте «Крылья». Мэттью активно снимался, в том числе в главных ролях, и в 2004 году, когда воплощение на экране доктора Джека Шепарда дало дальнейший толчок его карьере, был уже достаточно известен. Затем его можно было увидеть в качестве основных персонажей в фильмах «Император», «Вымирание» и во второстепенных ролях в различных кинокартинах. Но со временем популярность актера стала снижаться. После 2015 года Фокс уже практически нигде не снимался.

Эми Смарт

У Эми Смарт за плечами богатый актерский опыт — она много снималась в различных фильмах, включая главные роли в таких известных кинокартинах, как «Эффект бабочки» и «Трасса 60». Она появлялась на экранах в различных романтических фильмах, сериалах, но звездных ролей не было среди этих кинокартин. Она продолжает сниматься, часто задействована в ТВ-проектах, и, возможно, главный прорыв для нее еще впереди.

Логан Лерман

Несмотря на молодость (Логану всего 30), его карьера развивается уже более 20 лет. Правда, начиналась она достаточно скромно: мальчик играл в эпизодах. Но когда в 2010 году на большие экраны вышел фильм «Перси Джексон и похититель молний», зрители запомнили Лермана. Известность принесла свои плоды — вскоре он сыграл в лентах «Мушкетеры» и «Хорошо быть тихоней». Но постепенно темп стал снижаться. В последние годы актер снимался не так много, и эти проекты не были очень популярны у любителей кино.

Мэнди Мур

Первой главной ролью для Мэнди стала Джейми Салливан в фильме «Спеши любить». Он вышел в 2002 году, и зрители узнали о Мур как о новой актрисе. Картина имела большой успех. На девушку посыпались предложения сниматься, она часто изображала основных персонажей в романтических фильмах, появлялась в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Красавцы». Но до больших проектов дело так и не дошло.

Джош Хатчерсон

У Джоша за плечами много лет актерской работы. Зрители полюбили его, еще когда он играл в лентах «Маленький Манхэттен» и «Мост в Терабитию». Позже Хатчерсон снялся в экранизации романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» и, наконец, в серии фильмов «Голодные игры». После этого развитие его карьеры постепенно стало замедляться, он появился в сериале «Человек будущего», занялся озвучиванием анимации.

Ромола Гарай

За более чем 20-летнюю карьеру Ромола сыграла несколько ролей в очень популярных фильмах. В ее активе — главная роль в ленте «Ангел» с Майклом Фассбендером, повзрослевшая Брайони в «Искуплении», Сильви в мелодраме «Один день». Удачных проектов было много, но ни один из них не стал настоящим прорывом. Большинство картин, в съемках которых Ромола принимала участие, прошли мимо внимания зрителей и критиков.

Бен Уишоу

В творческой копилке Бена Уишоу есть несколько по-настоящему сильных и известных проектов — это и «Парфюмер: История одного убийцы», и «Меня там нет», и «Облачный атлас». Он играл как главные роли, так и эпизодические, как в фильмах, так и в сериалах. Но большой популярности пока не приобрел: большинство его персонажей не производят особого впечатления на критиков и зрителей. Но Уишоу продолжает сниматься, так что можно надеяться, что главный успех его еще ждет.

Анна Фэрис

Анна Фэрис снималась в фильмах разных жанров — и ужастики, и романтические фильмы. У нее в активе главные роли в таких проектах, как «Очень страшное кино», «Цыпочка», «Мальчикам это нравится» и других. Но в определенный момент она перешла к сериалам — сыграла в ситкоме «Мамаша» и занялась озвучкой в мультфильмах.

Элиша Катберт

Элиша активно снималась в кино в нулевых годах, ее главная звездная роль — Даниэль в «Соседке» 2004 года, когда ей было 22 года. После этого она смогла сняться в главных ролях в фильмах «Дрянная девчонка» и «Он был тихоней». Но со временем количество съемок снизилось, Элиша стала сниматься в сериалах, таких как «Счастливый конец». Сейчас, когда ей 39 лет, она продолжает сниматься, но в последние годы проекты стали совсем не популярные и не заметные для зрителей и критиков.