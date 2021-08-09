14 звезд, которые твердо решили отправить старость куда подальше и выглядеть круче некуда

Пересматривая картины с участием наших любимых актеров, остается только недоумевать, как этим звездам удается не стареть. Стоит только посмотреть фильм «Ходят слухи» и сериал «Утреннее шоу», где Дженнифер Энистон нисколько не изменилась за 16 лет, или же пересмотреть «Пассажиров» (2008) и «Локдаун» (2021) с участием вечно молодой Энн Хэтэуэй.

Мы в AdMe.ru решили переворошить фильмографию актеров, которые будто попивают эликсир вечной молодости. Конечно, у одних звезд видны морщинки, у других со временем появилась благородная седина, но все это никак не прибавляет им возраста, а только делает их привлекательнее.

1. Энн Хэтэуэй

Кажется, с момента выхода «Пассажиров» в 2008 году Энн Хэтэуэй нисколько не постарела. В этом можно убедиться, посмотрев «Локдаун» — один из последних фильмов с ее участием.

2. Мишель Родригес

Мишель Родригес сыграла в четвертой части «Форсажа», когда ей был 31 год. В последней, девятой части франшизы, спустя 12 лет особых изменений в ее внешности мы не увидели — разве что волосы стали длиннее.

3. Вин Дизель

Красавчик Вин Дизель, которого многие знают как Доминика Торетто из «Форсажа», тоже забыл о том, что такое старость. Хотя в последней части «Форсажа», по сравнению с четвертой, морщинок у него на лице прибавилось, но это только придает ему большей брутальности.

4. Анджелина Джоли

Не властно время и над Анжелиной Джоли. В 2008 году зрители восхищались ею в «Подмене», тогда актрисе было 33 года, а в 2020 году она появилась в фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес».

5. Мартин Фримен

Не думает стареть и Мартин Фримен, ну разве что возраст выдают его седоватые волосы. В этом можно убедиться, посмотрев фильм «Лучшее Рождество!», в котором он снялся в 38 лет, и сериал «Родители года» — в нем он появился в 49 лет.

6. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон почти ничуть не изменилась с момента выхода картины «Ходят слухи», тогда ей было 36 лет. В 2021 году вышел трейлер ко второму сезон сериала «Утреннее шоу», где видно, что Дженнифер в свои 52 года все так же молода и прекрасна.

7. Риз Уизерспун

В 31 год Риз Уизерспун появилась на экране в драматической роли в ленте «Версия». А в 2020 году, когда ей исполнилось 44, она сыграла в нашумевшем сериале «И повсюду тлеют пожары». Мы не видим практически никаких изменений, актриса только избавилась от челки.

8. Гвинет Пэлтроу

Кажется, годы прибавляют красотке Гвинет Пэлтроу не морщины на лице, а лишь шарм и очарование. Стоит только посмотреть на нее в 2008 году в фильме «Любовники» и полюбоваться ею нынешней во втором сезоне сериала «Политик».

9. Рэйчел Вайс

В 2007 году миловидная Рэйчел Вайс очаровала зрителей в «Моих черничных ночах». Тогда актрисе было 37 лет. Ну а спустя 14 лет она покорила всех поклонников комиксов Marvel своей блестящей игрой в «Черной вдове». И ведь нисколечко не постарела, лишь во взгляде появилось немного воинственности.

10. Ума Турман

Не властно время и над Умой Турман. Стоит только взглянуть на нее в «Случайном муже», где она снялась в 38 лет, а потом переключиться на «Дедушку нелегкого поведения». В последней картине актриса сыграла в 50.

11. Шарлиз Терон

В 2008 году Шарлиз Терон сыграла довольно непростую роль в аргентинской драме «Пылающая равнина». В 2021 году в «Форсаже-9» нестареющая актриса предстала в новом образе, который восхитил миллионы ее поклонников.

12. Моника Беллуччи

Кажется, что в организме Моники Беллуччи есть какая-то особая программа, которая не позволяет ей стареть. Стоит только посмотреть на нее в фильме «Второе дыхание», в котором она снялась, когда ей было 43 года, — и спустя 12 лет в картине «Мужчина и женщина: Лучшие годы».

13. Уилл Смит

Крутой парень Уилл Смит с годами все хорошеет, но никак не стареет. Вы только взгляните на него в «Семи жизнях» 13-летней давности и сразу же включите «Плохие парни навсегда» 2020 года.

14. Кейт Бекинсейл

Время не властно и над красоткой Кейт Бекинсейл. В этом можно убедиться, посмотрев фильм «Снежные ангелы», в котором она снялась, когда ей было 34 года, и сравнить с ней же образца 2021 года в «Красотке на взводе».