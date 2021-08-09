14 звезд, которые твердо решили отправить старость куда подальше и выглядеть круче некуда
Пересматривая картины с участием наших любимых актеров, остается только недоумевать, как этим звездам удается не стареть. Стоит только посмотреть фильм «Ходят слухи» и сериал «Утреннее шоу», где Дженнифер Энистон нисколько не изменилась за 16 лет, или же пересмотреть «Пассажиров» (2008) и «Локдаун» (2021) с участием вечно молодой Энн Хэтэуэй.
Мы в AdMe.ru решили переворошить фильмографию актеров, которые будто попивают эликсир вечной молодости. Конечно, у одних звезд видны морщинки, у других со временем появилась благородная седина, но все это никак не прибавляет им возраста, а только делает их привлекательнее.
1. Энн Хэтэуэй
Кажется, с момента выхода «Пассажиров» в 2008 году Энн Хэтэуэй нисколько не постарела. В этом можно убедиться, посмотрев «Локдаун» — один из последних фильмов с ее участием.
2. Мишель Родригес
Мишель Родригес сыграла в четвертой части «Форсажа», когда ей был 31 год. В последней, девятой части франшизы, спустя 12 лет особых изменений в ее внешности мы не увидели — разве что волосы стали длиннее.
3. Вин Дизель
Красавчик Вин Дизель, которого многие знают как Доминика Торетто из «Форсажа», тоже забыл о том, что такое старость. Хотя в последней части «Форсажа», по сравнению с четвертой, морщинок у него на лице прибавилось, но это только придает ему большей брутальности.
4. Анджелина Джоли
Не властно время и над Анжелиной Джоли. В 2008 году зрители восхищались ею в «Подмене», тогда актрисе было 33 года, а в 2020 году она появилась в фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес».
5. Мартин Фримен
Не думает стареть и Мартин Фримен, ну разве что возраст выдают его седоватые волосы. В этом можно убедиться, посмотрев фильм «Лучшее Рождество!», в котором он снялся в 38 лет, и сериал «Родители года» — в нем он появился в 49 лет.
6. Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон почти ничуть не изменилась с момента выхода картины «Ходят слухи», тогда ей было 36 лет. В 2021 году вышел трейлер ко второму сезон сериала «Утреннее шоу», где видно, что Дженнифер в свои 52 года все так же молода и прекрасна.
7. Риз Уизерспун
В 31 год Риз Уизерспун появилась на экране в драматической роли в ленте «Версия». А в 2020 году, когда ей исполнилось 44, она сыграла в нашумевшем сериале «И повсюду тлеют пожары». Мы не видим практически никаких изменений, актриса только избавилась от челки.
8. Гвинет Пэлтроу
Кажется, годы прибавляют красотке Гвинет Пэлтроу не морщины на лице, а лишь шарм и очарование. Стоит только посмотреть на нее в 2008 году в фильме «Любовники» и полюбоваться ею нынешней во втором сезоне сериала «Политик».
9. Рэйчел Вайс
В 2007 году миловидная Рэйчел Вайс очаровала зрителей в «Моих черничных ночах». Тогда актрисе было 37 лет. Ну а спустя 14 лет она покорила всех поклонников комиксов Marvel своей блестящей игрой в «Черной вдове». И ведь нисколечко не постарела, лишь во взгляде появилось немного воинственности.
10. Ума Турман
Не властно время и над Умой Турман. Стоит только взглянуть на нее в «Случайном муже», где она снялась в 38 лет, а потом переключиться на «Дедушку нелегкого поведения». В последней картине актриса сыграла в 50.
11. Шарлиз Терон
В 2008 году Шарлиз Терон сыграла довольно непростую роль в аргентинской драме «Пылающая равнина». В 2021 году в «Форсаже-9» нестареющая актриса предстала в новом образе, который восхитил миллионы ее поклонников.
12. Моника Беллуччи
Кажется, что в организме Моники Беллуччи есть какая-то особая программа, которая не позволяет ей стареть. Стоит только посмотреть на нее в фильме «Второе дыхание», в котором она снялась, когда ей было 43 года, — и спустя 12 лет в картине «Мужчина и женщина: Лучшие годы».
13. Уилл Смит
Крутой парень Уилл Смит с годами все хорошеет, но никак не стареет. Вы только взгляните на него в «Семи жизнях» 13-летней давности и сразу же включите «Плохие парни навсегда» 2020 года.
14. Кейт Бекинсейл
Время не властно и над красоткой Кейт Бекинсейл. В этом можно убедиться, посмотрев фильм «Снежные ангелы», в котором она снялась, когда ей было 34 года, и сравнить с ней же образца 2021 года в «Красотке на взводе».
Как вам кажется, кто из этих звезд изменился меньше всего? А может, вы считаете, что в этом списке должен быть кто-то еще?