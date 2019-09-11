14 звезд, которые резко сменили имидж и вызвали настоящий бум в сети

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Смена имиджа — то, с чем хотя бы раз в жизни сталкивается каждая женщина. Для одних подобные эксперименты — забава и развлечение, для других — страшный стресс. Однако большинство российских и зарубежных звезд не боятся ярких оттенков и смелых решений, поэтому тщательно исследуют новые грани своей красоты и индивидуальности.

Мы в AdMe.ru уверены, что «перезагрузка» внешнего облика вносит новые краски в нашу жизнь, и собрали 14 знаменитостей, которые разделяют это мнение.

Шарлиз Терон

Мила Кунис

Белла Хадид

Юлианна Караулова

Лили Коллинз

И еще одно перевоплощение

Настя Ивлеева

Чулпан Хаматова

Настасья Самбурская

Зендая

Анна Старшенбаум

Сиара

Екатерина Варнава

Ольга Шелест

Светлана Пермякова

Эксцентричные натуры, которые могут решиться перекрасить волосы в голубой цвет или выбрить затылок, достойны восторженных аплодисментов. Такие дамы не стоят на месте, любят новые впечатления и перемены. А вы часто кардинально меняете прическу или много лет преданны одному стилю?

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