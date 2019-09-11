14 звезд, которые резко сменили имидж и вызвали настоящий бум в сети
Смена имиджа — то, с чем хотя бы раз в жизни сталкивается каждая женщина. Для одних подобные эксперименты — забава и развлечение, для других — страшный стресс. Однако большинство российских и зарубежных звезд не боятся ярких оттенков и смелых решений, поэтому тщательно исследуют новые грани своей красоты и индивидуальности.
Мы в AdMe.ru уверены, что «перезагрузка» внешнего облика вносит новые краски в нашу жизнь, и собрали 14 знаменитостей, которые разделяют это мнение.
Шарлиз Терон
Мила Кунис
Белла Хадид
Юлианна Караулова
Лили Коллинз
И еще одно перевоплощение
Настя Ивлеева
Чулпан Хаматова
Настасья Самбурская
Зендая
Анна Старшенбаум
Сиара
Екатерина Варнава
Ольга Шелест
Светлана Пермякова
Эксцентричные натуры, которые могут решиться перекрасить волосы в голубой цвет или выбрить затылок, достойны восторженных аплодисментов. Такие дамы не стоят на месте, любят новые впечатления и перемены. А вы часто кардинально меняете прическу или много лет преданны одному стилю?
Фото на превью «Интерны» / ТНТ, s_permyakova / Instagram