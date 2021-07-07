14 звезд, которые на экране могут быть и злыми, и добрыми. А мы не можем понять, что им удается лучше

Хороший актер — это не просто мастер перевоплощения. Хороший актер с легкостью вживается в абсолютно любой образ, будь то парень с большим сердцем или отпетый негодяй. Да так вживается, что мы попадаем под его обаяние и думаем только об одном: «Что же будет дальше?»

Мы в AdMe.ru вспомнили гениальных актеров, которые блестяще сыграли диаметрально противоположные роли — злодеев и милейших людей. Получился список фильмов, которые будет интересно посмотреть в первый раз или приятно пересмотреть в сотый.

Леонардо Ди Каприо

Большинство персонажей, созданных Леонардо Ди Каприо, хоть и сложные, но однозначно положительные. А вот рабовладелец Кэлвин Кэнди в картине Тарантино «Джанго освобожденный» — настоящий злодей, от которого кровь стынет в жилах. Он готов на все ради денег, в отличие, например, от Джека Доусона, который готов на все ради любви.

Люси Лью

Алекс Мандэй из фильма «Ангелы Чарли» и О-Рен Ишии из фильма «Убить Билла» — две противоположные грани таланта Люси Лью.

Дэниел Дэй-Льюис

Яркие роли Дэниела Дэй-Льюиса, в которых он воплотил образы положительного и отрицательного персонажей: Авраам Линкольн в картине «Линкольн» и Билл Мясник Каттинг в ленте «Банды Нью-Йорка».

Мерил Стрип

Мерил Стрип блистательно работает над образами сложных персонажей. Взять, к примеру, ее героинь Карен Силквуд («Силквуд») и Миранду Пристли («Дьявол носит Prada»). Карен Силквуд, работница фабрики по очистке плутония, заботится о других, защищая коллег от произвола руководителей. В то время как для Пристли, деспотичного редактора модного журнала, сотрудники — это всего лишь расходный материал.

Хавьер Бардем

Хавьер Бардем традиционно появляется на экране в роли отрицательных персонажей («Старикам тут не место», «Советник», «Эскобар»). Однако в картине «Лабиринты прошлого» он сыграл Пако — человека, который помогает бывшей возлюбленной Лауре спасти ее дочь.

Хью Грант

Хью Гранту одинаково хорошо удаются роли и добродушных парней, таких как Чарльз из фильма «Четыре свадьбы и одни похороны», и обольстительных мерзавцев, как Дэниел Кливер из «Дневника Бриджет Джонс».

Хит Леджер

Романтическая роль рыцаря Уильяма в «Истории рыцаря» стала одной из самых ярких в карьере Хита Леджера. А роль Джокера в «Темном рыцаре» — легендарной. Актер не просто изобразил злодея, а создал глубокий и противоречивый образ психопата.

Фрэнсис Макдорманд

Милдред Хейс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в исполнении Фрэнсис Макдорманд — настоящий борец, женщина, для которой поиск справедливости становится главной жизненной целью. И другая героиня Макдорманд, Линда Литцке из ленты «После прочтения сжечь», готова на все, чтобы осуществить свою мечту — сделать пластическую операцию, и это буквально все, что ее занимает.

Крис Эванс

Крис Эванс получил мировую известность благодаря роли Капитана Америки в фильмах вселенной Marvel. Мерзавцы у Эванса тоже получаются отличные, например алчный и беспринципный Хью Рэнсом Драйсдэйл из картины «Достать ножи».

Джулия Робертс

Джулия Робертс неотразима в любом амплуа, будь то сильная женщина и мать троих детей Эрин Брокович или злая королева Клементианна, мачеха Белоснежки.

Элайджа Вуд

Главная роль в карьере Элайджи Вуда — хоббит Фродо Бэггинс, которого мы впервые увидели в фильме «Властелин колец: Братство кольца». Однако актер умеет играть и отрицательных персонажей: чего стоит одна его роль маньяка-очкарика Кевина из «Города грехов».

Аль Пачино

Серпико — это энергичный, яркий, честный полицейский. Данная роль контрастирует с образом Майкла Корлеоне в «Крестном отце», которого Аль Пачино блестяще исполнил незадолго до Серпико.

Эмма Стоун

Романтичная мечтательница Миа Долан в мюзикле «Ла-Ла Ленд» и злодейка Круэлла в одноименном фильме — два прекрасных примера перевоплощения Эммы Стоун.

Натали Дормер

В сериале «Игра престолов» Натали Дормер сыграла прекрасную обольстительницу Маргери Тирелл. В противовес ей — роль Магды в «Страшных сказках», представшая истинным злом во плоти.