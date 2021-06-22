14 звезд из сериалов о Зене и Геракле, которые за 20 лет не потеряли ни грамма очарования

Три фантастических сериала по мотивам древнегреческих мифов — «Удивительные странствия Геракла», «Зена — королева воинов» и «Молодость Геракла» — были сняты более двух десятков лет назад в Новой Зеландии. За приключениями сына Зевса и его верного друга Иолая мы следили, не отрываясь от экранов телевизоров, все наше детство. А когда в сериале появилась вероломная воительница Зена, то все девчонки и мальчишки стали грезить о волшебном боевом кольце (чакре), которое помогало героине ловко справляться с врагами.