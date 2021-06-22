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14 звезд из сериалов о Зене и Геракле, которые за 20 лет не потеряли ни грамма очарования

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Три фантастических сериала по мотивам древнегреческих мифов — «Удивительные странствия Геракла», «Зена — королева воинов» и «Молодость Геракла» — были сняты более двух десятков лет назад в Новой Зеландии. За приключениями сына Зевса и его верного друга Иолая мы следили, не отрываясь от экранов телевизоров, все наше детство. А когда в сериале появилась вероломная воительница Зена, то все девчонки и мальчишки стали грезить о волшебном боевом кольце (чакре), которое помогало героине ловко справляться с врагами.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых ярких героев сериалов и посмотреть, как изменились актеры и актрисы спустя 20 лет после триумфа кинофраншизы во всем мире.

1. Майкл Хёрст — Иолай

2. Кевин Сорбо — Геракл

3. Люси Лоулесс — Зена

4. Рене О’Коннор — Габриэль

5. Райан Гослинг — Геракл

6. Дин О’Горман — Иолай

7. Джоел Тобек — Страйф

8. Брюс Кэмпбелл — Автолик

9. Тед Рэйми — Джоксер

10. Карл Урбан — Купидон

11. Роберт Требор — Салмоней

12. Мег Фостер — Гера

13. Александра Тайдингс — Афродита

14. Крис Конрад — Ясон

А кто был ваш любимый герой в сериалах?

Фото на превью Young Hercules / MCA Television, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News
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