14 звезд из сериалов о Зене и Геракле, которые за 20 лет не потеряли ни грамма очарования
Три фантастических сериала по мотивам древнегреческих мифов — «Удивительные странствия Геракла», «Зена — королева воинов» и «Молодость Геракла» — были сняты более двух десятков лет назад в Новой Зеландии. За приключениями сына Зевса и его верного друга Иолая мы следили, не отрываясь от экранов телевизоров, все наше детство. А когда в сериале появилась вероломная воительница Зена, то все девчонки и мальчишки стали грезить о волшебном боевом кольце (чакре), которое помогало героине ловко справляться с врагами.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых ярких героев сериалов и посмотреть, как изменились актеры и актрисы спустя 20 лет после триумфа кинофраншизы во всем мире.
1. Майкл Хёрст — Иолай
2. Кевин Сорбо — Геракл
3. Люси Лоулесс — Зена
4. Рене О’Коннор — Габриэль
5. Райан Гослинг — Геракл
6. Дин О’Горман — Иолай
7. Джоел Тобек — Страйф
8. Брюс Кэмпбелл — Автолик
9. Тед Рэйми — Джоксер
10. Карл Урбан — Купидон
11. Роберт Требор — Салмоней
12. Мег Фостер — Гера
13. Александра Тайдингс — Афродита
14. Крис Конрад — Ясон
А кто был ваш любимый герой в сериалах?
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