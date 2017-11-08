14 звезд Голливуда, которых чуть не утвердили на роль легендарных персонажей

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Некоторых киногероев просто невозможно представить в исполнении других актеров. А ведь всего один удачный кастинг, перемена в настроении режиссера или просто его величество случай, и сейчас восхищенные взгляды и аплодисменты мы дарили бы другим звездам. AdMe.ru пофантазировал на эту тему и представляет вам 14 «версий» знаменитых персонажей, которым не суждено было воплотиться.

Дэвид Боуи в роли Элронда

Инициатива исполнить роль эльфийского правителя Элронда во «Властелине колец» исходила от самого Боуи, хотя режиссер Питер Джексон лучше представлял его в образе Гэндальфа. Но съемки на позиции главного персонажа никак не вписывались в плотный график музыканта.

Дастин Хоффман в роли Рика Декарда

Дастин Хоффман был в шаге от заветной роли в картине «Бегущий по лезвию», но поссорился со студией The Ladd Company, представители которой не удовлетворили желание актера: он хотел сделать своего персонажа мрачным и озлобленным.

Кристофер Уокен в роли Хана Соло

Представить кого-то кроме Харрисона Форда в образе Хана Соло из «Звездных войн» сейчас уже невозможно. А ведь сначала Лукас видел на его месте других актеров, и одним из самых реальных вариантов была кандидатура Кристофера Уокена. Но в последний момент режиссер попросту передумал.

Дэвид Швиммер в роли агента Джея

Актеру предлагали роль напарника опытного борца с вселенской нечистью, но тот отказался от нее, опасаясь, что может стать лишь незаметной тенью старшего коллеги на экране. Неизвестно, как смотрелся бы Швиммер, но Уилл Смит в этом образе вот уже 3 фильма «Люди в черном» выглядит очень органично.

Кристен Стюарт в роли Дианы

Несмотря на то что Стюарт уже не раз играла в фильмах, где присутствуют фантастические герои, от роли Чудо-женщины она отказалась. Возможно, всему виной ее любовь к коротким стрижкам и нежелание вновь носить парик, которым актрисе пришлось воспользоваться для съемок в продолжении фильма «Сумерки».

Райан Гослинг в роли Джокера

Гослинг сам изъявил желание сыграть опасного безумца в «Отряде самоубийц», но в последний момент отказался от съемок, ведь нужно было дать согласие на участие и в следующих фильмах, а этого актер совершенно не планировал.

Том Круз в роли Стива Джобса

Создатели кинофильма разделились на тех, кто посчитал Тома одной из лучших кандидатур, и тех, кто сомневался в этом по причине его не соответствующего сюжету возраста. Роль же в результате получил Майкл Фассбендер, который, пожалуй, даже больше похож на основателя Apple.

Тоби Магуайр в роли Бильбо Бэггинса

Одним из возможных счастливчиков на главную роль в нашумевшей экранизации был бывший «Человек-паук» Тоби Магуайр. Но Питер Джексон видел в роли Бильбо только Мартина Фримана, а потому отверг все предложенные кандидатуры.

Анджелина Джоли в роли Велмы Келли

Именно из-за роли красавицы Велмы между Кэтрин-Зетой Джонс и Анджелиной Джоли пробежала черная кошка, следы которой не стерлись по сей день. Желанная роль досталась Кэтрин, более того, она получила за нее «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Кейт Уинслет в роли Бриджит Джонс

Кейт лишилась возможности сыграть обаятельную толстушку только потому, что была немного моложе героини на экране: актрисе на момент съемок было только 26, а Бриджит в кино уже за 30. В итоге роль исполнила Рене Зеллвегер, о чем зрители, кажется, ничуть не пожалели.

Линдси Лохан в роли Алисы Кингсли

На роль юной Алисы рассматривались и Аманда Сейфрид, и даже Линдси Лохан, которую в этом образе представить довольно сложно, ведь у нее всегда особо получались вспыльчивые и капризные барышни. Но актрисе так и не удалось попробовать себя в новом амплуа. За 4 месяца до съемок на роль утвердили Мию Васиковску.

Джозеф Гордон-Левитт в роли Джордана Белфорта

Получить роль скандального «Волка с Уолл-стрит» желали и «Капитан Америка» Крис Эванс, и будущий «Сноуден» Джозеф Гордон-Левитт, однако пробы они не прошли. Роль досталась Ди Каприо, который много раз встречался с реальным Белфортом во время съемок и следил за его жизнью.

Джереми Реннер в роли Безумного Макса

Отвоевывать место на киноплощадке Тому Харди пришлось в нешуточной борьбе, ведь одним из претендентов на роль был известный по фильму «Мстители» Соколиный Глаз Джереми Реннер. Но все же Том вышел из этой схватки победителем и успешно воплотил на экране этого героя.

Сэмюэл Л. Джексон в роли Хью Гласса

Создание фильма сначала было поручено Пак Чхан-уку, которой видел в главной роли исключительно Джексона, но режиссер оставил работу над фильмом, и сыграть основного персонажа доверили Ди Каприо. Ради «Выжившего» Лео отказался от не менее значимых проектов и не прогадал — «Оскар» теперь у него в руках.