14 знаменитых мест из фильмов, которые можно посетить в реальности

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Если вы мечтаете пройтись по Королевскому тракту из «Игры престолов» или побывать на планете «Татуин», то это вполне осуществимо. AdMe.ru приглашает на экскурсию по местам съемок известных фильмов. Часть из них открыта для посещения, а на другие хотя бы одним глазком да можно посмотреть.

Аллея Дарк Хеджес (The Dark Hedges) «Игра престолов»

Дарк Хеджес — возможно, самая красивая буковая аллея в мире. Находится она в Северной Ирландии и считается одним из самых часто фотографируемых мест в этой окрестности. В «Игре престолов» эта дорога стала Королевским трактом — главной транспортной артерией Вестероса. Увидеть ее можно в 1 и 2 сезонах сериала.

Пустыня Вади Рам (Wadi Rum) «Марсианин»

Эти инопланетные ландшафты снимались в засушливой Иордании. Кстати, эту красную пустыню можно также увидеть в фильмах «Звездные войны», «Трансформеры», «Прометей».

Больница штата Орегон «Полет над гнездом кукушки»

Главный врач больницы штата Орегон Дин Брукс (Dean Brooks) дал согласие на съемку фильма в его клинике. К тому же в ней пустовало целое отделение. Некоторые из его пациентов снялись в картине — Брукс считал, что съемки могут иметь благотворный терапевтический эффект. Сам же он снялся в роли доктора Спиви и стал консультантом картины.

Город Татавин (Tataouine) «Звездные войны»

«Звездные войны» снимали в нескольких местах в Тунисе. Одним из таких мест стал город Татавин. Благодаря фильму Джорджа Лукаса Татавин получил большую известность среди туристов. Кстати, планета Татуин, фигурирующая в фильме, названа в честь города.

Герлицкий универмаг в роли отеля

«Гранд Будапешт» «Отель Гранд Будапешт»

В роли гранд-отеля «Будапешт» снялся универмаг города Герлиц (Görlitzer Warenhaus), который находится в Германии. В процессе съемок интерьер универмага и все декорации меняли дважды, так как в начале фильма действие происходит в 60-е годы и лишь потом переносится в 30-е.

Отель «Тимберлайн Лодж» (Timberline Lodge) «Сияние»

В качестве внешнего вида знаменитого отеля «Оверлук» на панорамных кадрах заснят отель «Тимберлайн Лодж» в штате Орегон. Все внутренние сцены были сняты в студийных декорациях на «Элстри-Студиоз» в Англии, ни одна из которых не имеет ничего общего с реальным внутренним интерьером этого отеля.

Мост Гэпстоу (Gapstow Bridge) «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке»

Этот каменный мост находится в Центральном парке Нью-Йорка. Он является излюбленным местом для романтических свиданий для многих поколений американцев. Мост появился в фильмах «Жестокие игры», «Дьявол носит Прада».

Платформа 9 3/4 Фильмы о Гарри Поттере

Волшебная колонна в жизни выглядит совершенно обычно. И находится она на железнодорожном вокзале Кингс-Кросс (King’s Cross) в северо-восточной части Лондона.

Острова Пхи-Пхи «Пляж»

Остров, на который попал герой Леонардо ДиКаприо в фильме «Пляж», и в реальной жизни выглядит как рай на Земле. Сейчас остров превратился в одно из самых посещаемых мест Таиланда, сюда организовывают экскурсии, а за дополнительную плату на острове можно даже остаться на ночь.

Пожарная станция в Нью-Йорке «Охотники за привидениями»

По сюжету база охотников за привидениями находится в здании старой пожарной станции. Создатели фильма нашли идеальное для съемок здание пожарной части, расположенное на Мур-Стрит (Moore Street) в южном Манхэттене. Именно отсюда охотники за привидениями выезжали на знаменитой машине ECTO-1.

Отель «Марpиотт» (The Marriott Marquis Hotel) «Голодные игры: И вспыхнет пламя»

Некоторые сцены Капитолия были сняты в отеле «Марpиотт», Атланта. Отель выбрали из-за огромного атриума со стеклянными стенами и лифтами. Жилые номера трибутов снимали на десятом этаже этого же отеля.

Долина Каава (Kaʻaʻawa) «Остаться в живых»

По сюжету сериала, чтобы избавить жителей острова от хандры, добродушный толстяк Хёрли организовал соревнования по гольфу, используя в качестве поля большую равнину. В действительности равнина находится на Гавайях. Сейчас здесь красуются памятная табличка и фигура Хёрли.

Вилла в Вудстоке «День сурка»

Дом, в котором жил герой Билла Мюррея в комедии «День сурка», — это викторианская вилла, которая находится в городе Вудсток, штат Иллинойс. Сейчас она выставлена на продажу. До недавнего времени в доме располагалась мини-гостиница.

Ледники Снайфедльсйёкюдль(Snæfellsjökull) и Ватнайёкюдль(Vatnajökull) «Интерстеллар»

Пейзажи Исландии стали прообразами планет Миллер и Манн, куда высадились герои «Интерстеллара». Сцена, где экипаж спасался от гигантской волны, снималась в лагуне Брунасандур (Brunasandur). А сцена противостояния Купера и доктора Манна происходила на леднике Снайфедльсйёкюдль.