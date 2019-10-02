14 знаменитостей, которым надоело быть звездами, и они нашли себе другое занятие

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Слава и гонорары голливудских знаменитостей будоражат умы людей по всему миру. Но сами звезды не всегда довольны свалившимся на них успехом, и некоторые из них выбирают тихую жизнь вдали от суматохи и осваивают новые профессии.

Мы в AdMe.ru выбрали 14 известных людей, которые решили оставить карьеру в Голливуде и посвятили себя другим делам.

14. Камерон Диас

Актриса дебютировала в легендарном фильме «Маска» в 1994 году, сразу завоевав популярность и всеобщую любовь. Однако годы постоянных съемок и разъездов утомили Камерон, и в 2017 году она сделала заявление об уходе из кино. С тех пор знаменитая блондинка занимается написанием книг о любви к своему телу и посвящает время семье.

13. Дженсен Эклс

Звезда суперпопулярного сериала «Сверхъестественное» не спешит сниматься в полнометражных фильмах. А все потому, что актер недавно основал семейный бизнес — пивоварню Family Business Beer Co.

12. Фредди Принц — младший

Актер, в 90-х сводивший с ума девушек по всему миру, уже несколько лет не снимается в кино. Он полностью посвятил себя кулинарии и выпустил книгу с рецептами.

11. Сара Мишель Геллар

Актриса более 15 лет замужем за Фредди Принцем — младшим, поэтому неудивительно, что она разделяет увлечение мужа. Сара изредка появляется на большом экране в эпизодах, остальное время посвящая кулинарии. Она также выпустила книгу с рецептами и основала компанию, которая производит утварь для выпечки.

10. Кевин Джонас

Один из братьев Джонас после распада группы в 2013 году оставил шоу-бизнес и занялся недвижимостью, а после — разработкой приложений. Впрочем, в этом году группа воссоединилась, и Кевин снова блистает на сцене.

9. Джек Николсон

Легенда кинематографа тоже сменил образ жизни: он решил уйти на заслуженный отдых и не снимается с 2010 года. Однако сам Николсон не любит, когда его называют пенсионером. Сейчас актер увлекается коллекционированием современных картин XX века.

8. Алисия Сильверстоун

Актриса была на пике популярности 20 лет назад. Сейчас Алисия не снимается в кино, ее последняя работа датирована 2017 годом. Вместо этого девушка сконцентрировалась на активистской деятельности: она защищает окружающую среду и борется за права животных. Также актриса написала книгу «Добрая диета» с веганскими рецептами.

7. Ванилла Айс

После громкого успеха в 90-х рэпер разными способами пытался вернуть популярность. Добиться такой же славы ему не удалось, но, кажется, он нашел свое призвание: Ванилла запустил собственный проект по благоустройству домов.

6. Дилан Спраус

Близнецы Спраус стали знаменитостями еще в детстве, но во взрослой жизни они выбрали разные пути. Пока Коул делал карьеру в кино, Дилан основал довольно необычный бизнес — медоварню.

5. Джина Дэвис

Эта актриса была одной из главных кинозвезд в 90-е. Со временем карьера Дэвис пошла на спад, и сейчас она сосредоточилась на активистской деятельности. Женщина борется за гендерное равенство и основала Институт по гендерным вопросам в СМИ.

4. Хейден Кристенсен

Красавец-актер стал звездой первой величины после съемок в «Звездных войнах». Но чрезмерная популярность быстро наскучила Хейдену, и теперь он появляется в фильмах довольно редко. В 2007 году Кристенсен купил ферму и любит проводить там время, занимаясь ремонтом и разведением скота.

3. Шелли Дюваль

После «Сияния» актриса долго восстанавливала психическое здоровье, и ее карьера стремительно катилась вниз. В 2002 году Дюваль заявила о выходе на пенсию и предпочла пропасть из поля зрения общественности.

2. Стивен Сигал

Супергерой на экране, Стивен проявил себя отважным борцом за справедливость и порядок и в реальной жизни: актер работал заместителем начальника запаса в офисе шерифа, принимал участие в нескольких операциях и до сих пор является сотрудником полиции в запасе.

1. Мерьем Узерли

Одна из самых популярных турецких актрис взяла перерыв в карьере на несколько лет. Проблемы в личной жизни, отмена съемок в рекламной кампании и неудачи в работе привели Мерьем к эмоциональному выгоранию, и она решила отдохнуть и заняться воспитанием маленькой дочки.