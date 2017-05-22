14 знаменитостей, которых никто не заметил в любимых фильмах

Иногда мы можем по 10 раз пересматривать любимый фильм и не замечать какую-то маленькую деталь. А бывает и так, что от зрительского внимания ускользают и сами актеры, которые появляются в кадре мельком или под тонной грима, за которым их просто невозможно узнать.

Мы в AdMe.ru составили список из 14 знаменитостей, которых вы точно не замечали при просмотре известных фильмов.

Мэтт Деймон

«Евротур»

Молодежную комедию «Евротур» в 2004-м посмотрели миллионы, но мало кто угадал в бритоголовом музыканте, исполнявшем песню «Scotty Doesn’t Know», известного актера Мэтта Деймона.

Майкл Джексон

«Люди в черном — 2»

Король поп-музыки исполнил небольшую роль агента М во второй части знаменитого фильма «Люди в черном». Впрочем, многие этого не заметили.

Дональд Трамп

«Один дома — 2»

Помните сцену, в которой Кевин впервые попадает в роскошный нью-йоркский отель «Плаза»? Затем он спрашивает, как пройти в холл, у случайного похожего. Этим прохожим был не кто иной, как знаменитый бизнесмен, а теперь и президент США Дональд Трамп.

Мадонна

«Умри, но не сейчас»

Мадонна не только исполнила саундтрек к очередному фильму о Джеймсе Бонде, но и получила небольшую роль инструктора по фехтованию. Увы, критикам игра певицы показалась не очень убедительной, и Мадонна удостоилась «Золотой малины».

Джеймс Кэмерон

«Титаник»

Поклонники вечной истории о любви Розы и Джека, конечно, не обратили особого внимания на сцену в начале фильма, где один из смотрителей «Титаника» проверяет бороду бедного пассажира на наличие вшей. А ведь роль этого бородача исполнил сам режиссер.

Игги Поп

«Звездный путь: Глубокий космос 9»

Под тонной грима никто не узнал в продолжении всемирно известной франшизы Star Trek легендарного рок-музыканта.

Харрисон Форд

«Инопланетянин»

Стивен Спилберг всегда любил приглашать в свои фильмы звезд первой величины. Однако после съемок «Инопланетянина» он решил, что появление в кадре Харрисона Форда лишь отвлекает зрителей от основного сюжета, поэтому почти все сцены с ним были вырезаны. Хотя в расширенной версии можно увидеть актера со спины. Он сыграл директора школы, в которой учится Элиот.

Фрэнк Абигнейл

«Поймай меня, если сможешь»

Фильм повествует о реальных событиях из жизни бывшего мошенника Фрэнка Абигнейла. И сам Фрэнк не смог отказать себе в удовольствии появиться в этой картине. Он сыграл полицейского и надел наручники на молодую версию себя.

Дэвид Бекхэм

«Агенты А.Н.К.Л.»

Футболист появляется в самом начале знаменитой картины Гая Ричи в роли бывшего советского агента КГБ. Немногие узнали под этими очками и усами знаменитого Дэвида Бекхэма.

Питер Джексон

«Типа крутые легавые»

Питер Джексон появился в фильме своего коллеги Эдгара Райта всего на каких-то несколько мгновений. И его почти невозможно узнать за накладной бородой и усами: Джексон исполнил роль Санты, который с ножом нападает на главного героя.

Билл Мюррей

«Тупой и еще тупее — 2»

Во второй части культовой комедии «Тупой и еще тупее» никто так и не заметил бесподобного Билла Мюррея. И неудивительно, ведь актер даже не показал лица. Билл исполнил роль нового соседа Гарри и предстал перед зрителями в защитном желтом костюме.

Камерон Диас

«Особое мнение»

В «Особом мнении» можно увидеть не всю Камерон Диас, а лишь половину ее головы. Актриса появилась в одном-единственном кадре вместе со своим тезкой и режиссером «Ванильного неба» Кэмероном Кроу.

Дэн Экройд

«Индиана Джонс и храм судьбы»

Никто не заметил звезду «Охотников за привидениями» в очередной части «Индианы Джонса». Дэн Экройд исполнил маленькую роль англичанина, который помогает герою Форда подняться на самолет.

Кэрри Фишер и Джордж Лукас

«Капитан Крюк»

В самом начале волшебного фильма «Капитан Крюк» зрители видят мост, а на мосту — силуэт целующейся пары. Кто бы мог подумать, что целовались на том мосту режиссер и главная актриса франшизы «Звездные войны» — Джордж Лукас и Кэрри Фишер.

Фото на превью Amblin Entertainment

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