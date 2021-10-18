Мы вспомнили, как выглядели в молодости 14 любимых знаменитостей. И это чистая ностальгия
За свою карьеру знаменитости играют в десятках фильмов, снимаются в кино и дают множество интервью. Однако мы, как правило, запоминаем только яркие их образы. А зря: наши звезды умели удивлять еще в молодости. Как жаль, что большинство людей их уже и не вспомнит.
Для того чтобы исправить эту досадную оплошность, AdMe.ru решил напомнить, как выглядели наши любимые актеры, актрисы, певцы и певицы несколько десятилетий назад.
Алексей Серебряков
Ингеборга Дапкунайте
Николай Носков
Петр Мамонов
Мария Аронова
Константин Хабенский
Алиса Фрейндлих
Дмитрий Нагиев
Александр Ширвиндт
Дмитрий Певцов
Эммануил Виторган
Илья Олейников
Людмила Зыкина
Леонид Каневский
Всех бы узнали, если бы увидели молодыми? Или кто-то из любимых певцов и актеров смог удивить?
Фото на превью Трембита / Свердловская киностудия, Мексиканский вояж Степаныча / WSB
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