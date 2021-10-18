Мы вспомнили, как выглядели в молодости 14 любимых знаменитостей. И это чистая ностальгия

За свою карьеру знаменитости играют в десятках фильмов, снимаются в кино и дают множество интервью. Однако мы, как правило, запоминаем только яркие их образы. А зря: наши звезды умели удивлять еще в молодости. Как жаль, что большинство людей их уже и не вспомнит.