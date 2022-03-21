14 знаменитостей, которые рискнули повторить в кино образы своих легендарных коллег. Но круто вышло не у всех

Миллионы людей по всему миру затаив дыхание следят за событиями в жизни своих кумиров. Раньше они это делали, читая журналы и газеты, сегодня заглянуть в звездные будни помогают социальные сети. Конечно, знаменитости по большей части живут обычной жизнью, как все мы. Но порой с ними происходят такие истории, по мотивам которых хоть кино снимай. Что, в общем-то, некоторые режиссеры и сделали.

Мы в AdMe.ru вспомнили фильмы о жизни известных актеров и музыкантов и решили сравнить экранные образы с реальной внешностью этих людей.

Николь Кидман — Люсиль Болл

В конце 2021 года на экраны вышла драма «В роли Рикардо». В ней Николь Кидман сыграла американскую актрису середины ХХ века Люсиль Болл. Изначально предполагалось, что эта роль достанется Кейт Бланшетт, однако ближе к началу съемок ее заменили, вызвав в соцсетях шквал негатива в адрес Кидман. Однако после выхода картины в свет гнев публики сменился на милость. Дочь самой Люсиль высоко оценила фильм, отметив, что Кидман на время стала душой ее матери. Исполнительницу главной роли хвалили и зрители, и критики. Наградой стал «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, а также номинация на премию «Оскар».

Бен Аффлек — Джордж Ривз

Фильм 2006 года «Смерть Супермена» повествует о первом исполнителе роли этого супергероя в кино Джордже Ривзе. Бен Аффлек, которому досталась главная роль, умело передал манеру поведения звезды старого Голливуда. Создатели картины даже обращались за консультациями к биографу Ривза. В итоге кино получило положительные отзывы зрителей, а Бену Аффлеку оно принесло несколько номинаций и наград.

Джонни Депп — Эдвард Вуд — младший

Когда Джонни Деппу предложили сыграть актера и режиссера старого Голливуда Эдварда Вуда, он согласился буквально через 10 минут. Во-первых, Депп оказался поклонником фильмов этого человека, во-вторых, съемки в картине Тима Бертона обещали быть интересными и дать возможность звезде, по его словам, «размяться и повеселиться». Актер внимательно изучал поведение и манеру речи Вуда, добавлял к этому образу штрихи на свой вкус. В итоге создал культового героя. Кроме того, именно после выхода фильма «Эд Вуд» в свет Голливуд принял Джонни Деппа как великого актера.

Анджела Бассетт — Тина Тернер

Тину Тернер называют королевой рок-н-ролла. Певица считается одним из величайших исполнителей всех времен. Неудивительно, что ее жизнь и путь к славе легли в основу фильма. Им стал байопик «На что способна любовь». Когда Тине рассказали о задумке снять про нее кино, она попросила показать в нем как можно больше правды. Более того, Тернер участвовала в выборе актрисы, которая должна ее сыграть. Увидев Анджелу Бассетт, певица громко произнесла: «Она идеальна!», хотя в списке желающих сыграть главную роль были еще Джанет Джексон, Уитни Хьюстон и Хэлли Берри.

Джейсон Скотт Ли — Брюс Ли

Когда возникла идея снять фильм о жизни Брюса Ли, сыграть главную роль предложили его сыну Брэндону. Однако он отказался. В итоге образ актера воплотил на экране Джейсон Скотт Ли, однофамилец прототипа главного героя. Парень долгое время занимался танцами. Создатели картины «Дракон: История Брюса Ли» посчитали, что этот навык может помочь на съемочной площадке. Конечно, начинающему актеру пришлось дополнительно потренироваться в боевых искусствах.

Фэй Данауэй — Джоан Кроуфорд

Главная роль в фильме «Дорогая мамочка» давалась Фэй Данауэй не так просто. Актрисе приходилось каждый день просыпаться в 4 часа утра, чтобы мастера успели к началу съемок сделать прическу и макияж. На это уходило около 3 часов. Кроме того, эта роль чуть не лишила ее голоса: в одной из сцен актриса кричала до хрипоты. После выяснилось, что голос пропал. Вернуть его помогал Фэй сам Фрэнк Синатра. Фэй Данауэй искренне считала, что получит «Оскар» за роль Джоан Кроуфорд. И когда этого не случилось, пришла в ярость. Позже она запретила журналистам даже напоминать ей об участии в этом кино.

Курт Рассел — Элвис Пресли

Дакота Фэннинг — Шери Кэрри

В 2010 году на экраны вышел фильм «Ранэвэйс», повествующий об одноименной американской рок-группе 1970-х годов. Когда одна из солисток коллектива Шери Кэрри узнала, что на большом экране ее изобразит Дакота Фэннинг, она упала на пол и расплакалась от эмоций. Фэннинг оказалась любимой актрисой певицы. Уже после выхода картины в свет Шери в знак благодарности за актерскую работу Дакоты подарила ей сделанную на заказ гитару.

Бейонсе — Дайана Росс

Музыкальную драму «Девушки мечты» Бейонсе называет своей первой по-настоящему актерской работой, хотя до этого она появлялась в нескольких фильмах. Прототипом ее героини стала культовая певица Дайана Росс, которую считали артисткой века. Роль потребовала от Бейонсе резко сбросить вес, чтобы сыграть персонажа в юном возрасте. Труды не остались незамеченными: эта работа принесла R’n’B-исполнительнице несколько номинаций, а критики высоко оценили актерские способности Бейонсе.

Келли Гарнер — Мэрилин Монро

Про Мэрилин Монро снято большое количество фильмов. У одних актрис получается правдоподобно сыграть голливудскую диву, другие своей игрой вызывают лишь разочарование публики. Келли Гарнер также решила попытать удачу в роли знаменитой блондинки в мини-серале 2015 года «Тайная жизнь Мэрилин Монро». Байопик получил смешанные отзывы. По мнению прессы, актрисе не удалось удивить или вдохновить зрителей своей игрой. Хриплого голоса и светлой краски для волос оказалось недостаточно. Величайшая из блондинок, пишут журналы, заслуживает большего.

Шарлотта Салливан — Мэрилин Монро

А вот про Монро в исполнении Шарлотты Салливан в мини-сериале «Клан Кеннеди» зрители пишут: «Это то, что надо». Критики назвали ее героиню «блондинкой с амбициями». По мнению прессы, у Монро и Салливан много общего: обе большую часть своей карьеры доказывают миру, что они гораздо больше, чем просто красивая картинка. Критики считают эту работу Шарлотты главной в ее фильмографии.

Летиция Каста — Брижит Бардо

В фильме «Генсбур. Любовь хулигана», который рассказывает о жизни французского музыканта и поэта Сержа Генсбура, Летиция Каста сыграла роль его музы — саму Брижит Бардо. Фильм получил несколько премий «Сезар», награды и номинации других кинофестивалей, а роль роковой блондинки стала одной из лучших работ Летиции Касты.

Мадонна — Эва Перон

Талант Мадонны как актрисы не раз был предметом дискуссий кинокритиков. Она несколько раз получала премию «Золотая малина». Но в случае с ролью Эвиты сомнений почти ни у кого не было: Мадонна чертовски хорошо сыграла эту женщину. Исполнительница, только узнав о том, что режиссер Алан Паркер собирается снять байопик об актрисе Эве Перон, которая впоследствии стала женой президента Аргентины, написала ему четырехстраничное письмо. В нем она приводила доводы, почему эта роль должна достаться именно ей. Ради этой работы Мадонна поехала в Буэнос-Айрес, чтобы познакомиться поближе с атмосферой, в которой росла героиня фильма. Певица также общалась с людьми, которые лично знали Перон. После всех этих трудов она говорила, что роль для нее значит гораздо больше, чем просто работа.

Скарлетт Йоханссон — Джанет Ли

У Скарлетт Йоханссон за плечами много ролей, которыми она покорила зрителей. Но в случае с фильмом «Хичкок» у нее это сделать не получилось. В этой картине актриса изобразила диву старого Голливуда Джанет Ли. Чтобы сыграть максимально правдоподобно, Скарлетт встречалась с дочерью Ли, которая рассказала ей истории о своей матери. И даже после таких стараний зрителям кинообраз Йоханссон показался неинтересным. Впрочем, и сам фильм получил не слишком высокие оценки публики.

Бонус: Остин Батлер — Элвис Пресли

Еще один фильм о жизни легендарного человека нам предстоит увидеть в 2022 году. На экраны должен выйти музыкальный байопик об Элвисе Пресли режиссера База Лурмана. Ранее он снимал такие картины, как «Великий Гэтсби» и «Мулен Руж!». Для главной роли Лурман пригласил актера и модель Остина Батлера. Фильм будет рассказывать историю короля рок-н-ролла начиная с его первых дней и до пика карьеры.