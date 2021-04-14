14 знаменитостей, которые прикипели к одной вещи и не стесняются занашивать ее до дыр

Долгое время мы наблюдали за тем, как звезды меняют дорогие наряды как перчатки. Сразу вспоминается светская львица Пэрис Хилтон, которая, кажется, никогда не выходила в свет в одном и том же. Но тенденции меняются: знаменитости стали бережнее относиться к одежде и обуви и не стесняются «выгуливать» любимые предметы гардероба несколько раз. При этом в разряд любимчиков попадают не только вещи от известных брендов, но и более простые — вот как у Эмили Ратаковски.

Мы в AdMe.ru можем только порадоваться за известных сторонников разумного потребления и лишний раз полюбоваться теми, кто и в далеко не новом платье выглядит великолепно.

1. Эмили Ратаковски и красное платье Zara, которое и во время беременности сидит на ней изумительно

2. Хейли Бибер и ее удобный спортивный костюм. Модель буквально не вылезала из него во время поездки в Париж

Помимо любимого наряда, у супруги Джастина Бибера есть и любимый аксессуар — массивные серьги.

3. У Селены Гомес есть платье, которое она сочетает с различными предметами гардероба, например с кардиганом

4. Герцогиня Кейт Миддлтон — известная любительница носить вещи подолгу. Вот, к примеру, один из ее фаворитов: костюм от Paule Ka, который она носит не один год

Судя по всему, Кейт очень бережно хранит свои вещи: вот еще одно платье, не утратившее лоска за несколько лет. Да и образ получился практически идентичным.

5. Кейт — не единственная знатная особа, бережно относящаяся к вещам. Принц Гарри, например, тоже очень любит свой серый костюм

6. Певица Рианна долго не расставалась с любимой сумкой от Louis Vuitton

7. Кристен Стюарт и ее черные лодочки от Christian Louboutin, которые она неизменно надевает на различные мероприятия. Даже на красную дорожку в Каннах

8. Супермодель Белла Хадид повсюду берет с собой практичную сумку от Givenchy — от прогулок до длительных поездок

9. Дженнифер Гарнер умеет выглядеть элегантно не только в платьях, но и в удобной толстовке на молнии

10. О любви Анны Винтур к обуви Manolo Blahnik ходят легенды. Уже много лет главный редактор Vogue не изменяет любимой паре светлых босоножек

11. Дженнифер Энистон одно время не выпускала из рук сумку от Tom Ford

12. Синди Кроуфорд без тени сомнения носит любимые кожаные брюки и на светских мероприятиях, и в повседневной жизни

13. Виктория Бекхэм вообще очень любит солнцезащитные очки, но особое предпочтение, кажется, отдает вот этой модели, в которой проходила почти весь 2019 год

14. Оливия Уайлд, кажется, нашла свою идеальную кожаную куртку и носит ее из сезона в сезон