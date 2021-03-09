14 знаменитостей, которым на блюдечке предлагали звездную роль, но они упустили свой шанс

Иногда знаменитости по разным причинам отказываются от участия в кино. Ведь фильм выстреливает или не выстреливает после того, как его увидит зритель, а на стадии сценария проект может показаться провальным. А бывает, что просто сценарий не зашел. Например, Маколея Калкина звали в ситком «Теория Большого взрыва», но звезда комедии «Один дома» раз за разом говорил «нет»: актеру абсолютно не понравилась идея сериала.

В интервью Калкин признался, мол, да, знаю, что зарабатывал бы $ 1 млн за серию, но душевное спокойствие того не стоит. И это далеко не все подобные примеры. AdMe.ru посмотрел, кто еще из селебрити упустил шанс сняться в хитовых фильмах.

Чудо-женщина: Анджелина Джоли — Галь Гадот

Сейчас, когда мы слышим «Чудо-женщина», перед глазами встает Галь Гадот. Однако когда Джосс Уидон работал над этим персонажем, он видел в роли Дианы только Анджелину Джоли. Создатель «Баффи» считал, что Джоли максимально соответствует образу богини амазонок.

«Для меня Чудо-женщина — это Анджелина Джоли. Она много времени проводит в перелетах. Она работает во многих странах. И она потрясена тем, как люди относятся друг к другу». Joss Whedon

Харли Квинн: Аманда Сейфрид — Марго Робби

Аманду Сейфрид рассматривали на роль Харли Квинн до Марго Робби. К тому моменту Сейфрид была уже известной актрисой, а ей предстояло надеть короткие шортики, завязать хвостики и осыпать себя блесками. Смутил ли звезду этот факт? Возможно, ведь она уже отказалась от роли Гаморы в «Стражах Галактики», потому что не хотела сидеть часами в кресле, пока ее перекрашивают в зеленый. Поэтому отвязную Харли Квинн воплотила на экране Марго Робби.

Звездный Лорд: Джозеф Гордон-Левитт — Крис Прэтт

Джозеф Гордон-Левитт был одним из первых претендентов на роль нетипичного супергероя Питера Квилла. Актер, снявшийся в мелодраме «500 дней лета», прославился своей мальчишеской харизмой. Однако Гордон-Левитт отказался от съемок ради фильма «Город грехов — 2». В итоге Звездного Лорда сыграл Крис Прэтт.

Лолита: Натали Портман — Доминик Суэйн

В 1997 году юной звездочке Натали Портман предложили сыграть Лолиту в экранизации романа Набокова. Но она сразу отказалась, потому что не хотела исполнять такую роль. На экране ее заменила Доминик Суэйн. Позже Портман объяснила свое решение в интервью.

«Я не хотела этого делать. В то время для меня это было неправильно. Мне было 13 или 14 лет, там были откровенные сцены. Я не хотела играть такую роль и не хочу этого делать сейчас». Natalie Portman

Роуг: Кейт Уинслет — Анна Пэкуин

Звезда драмы «Настоящая кровь» Анна Пэкуин сыграла девочку-мутанта в блокбастере «Люди Икс», лента вышла на экраны в 2000 году. Сейчас сложно представить кого-то другого в этой роли, но изначально представители 20th Century Fox хотели видеть персонажа постарше и приглашали Кейт Уинслет. Однако та отказалась.

Росомаха: Джонни Депп — Хью Джекман

Джонни Депп известен как человек, отказавшийся от многих звездных ролей. К примеру, он отверг роль звероподобного мутанта в блокбастере «Люди Икс». Зато Хью Джекман, согласившись участвовать в съемках, вытянул счастливый билет: он стал знаменит и играл Росомаху почти 2 десятилетия! Забавное совпадение: образ Джека Воробья — визитная карточка Деппа — изначально создавался специально для Хью Джекмана (Джекман=Джек). Но его мало знали за пределами родной Австралии, и студия Disney решила взять на роль пирата более узнаваемого Деппа.

Леонард: Маколей Калкин — Джонни Галэки

Маколею Калкину несколько раз предлагали роль Леонарда. Но актер неизменно отказывался: ему не понравился сюжет сериала. В итоге роль отдали Джонни Галэки. Калкин полностью осознает, сколько денег он потерял, но утверждает, что не жалеет. К слову, артисты, играющие главных героев шоу, получают за одну серию около $ 1 млн.

«У меня были бы сотни миллионов долларов прямо сейчас, если бы я согласился. Но в то же время я бы бился головой о стену». Macaulay Culkin

Митчи: Селена Гомес — Деми Ловато

«Camp Rock» — довольно популярная в США молодежная комедия. Она принесла славу актрисе и певице Деми Ловато. Киностудия Disney предлагала эту роль Селене Гомес, которая могла бы показать свои вокальные данные в кино, но та отказалась: решила, что не владеет достаточным уровнем актерского мастерства.

Наполеон Соло: Том Круз — Генри Кавилл

Кто не мечтает попасть в фильм Гая Ричи? Сначала режиссер видел в главной роли в комедийном боевике «Агенты А.Н.К.Л.» Джорджа Клуни, и тот согласился. Но травма спины помешала его съемкам. Тогда на пробы выстроилась очередь из звезд. К слову, среди претендентов были Роберт Паттинсон, Мэтт Деймон и Кристиан Бейл. Однако выбор Гая Ричи пал на Тома Круза, который сначала дал свое согласие, а потом отказался из-за работы в блокбастере «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Так роль досталась Генри Кавиллу.

Кэтрин Трамелл: Мишель Пфайффер — Шэрон Стоун

Известная к тому моменту Мишель Пфайффер отклонила предложение Пола Верховена сняться в «Основном инстинкте». До нее режиссеру сказала «нет» другая звезда — Ким Бейсингер. Поиски актрисы на главную роль продолжились. Тогда Шэрон Стоун взялась за эту работу. В итоге американка стала знаменита на весь мир благодаря одной роли!

Ной Кэлхаун: Джордж Клуни — Райан Гослинг

Райан Гослинг снимался с юных лет, но настоящую известность ему принесла работа в «Дневнике памяти». А ведь сначала Ноя должен был играть уже именитый Джордж Клуни. И тот уже почти приступил к съемкам, но отказался в последний момент. Клуни признался, что он уже вжился в роль Ноя. Но загвоздка произошла из-за ветерана Голливуда Пола Ньюмана, который изображал Ноя в старости. Клуни понял, что совсем не похож на Ньюмана.

«Он один из самых красивых парней, которых вы когда-либо видели. Мы встретились (снова), и я сказал ему: „Я не могу играть с тобой. Я не похож на тебя. Это безумие“». George Clooney

Лидия Дитц: Сара Джессика Паркер — Вайнона Райдер

Сейчас имя Тима Бертона — бренд. Когда люди покупают билет на его кино, они примерно знают, что увидят: нечто готическое, с элементами сказки и странным юмором, но цепляющее. Сняться у Бертона — это почти 100-процентный успех для актера. Но так было не всегда. Роль Лидии в фэнтези «Битлджус» отказались играть многие актрисы, в том числе Сара Джессика Паркер. В итоге пробы прошла Джульетт Льюис. Но Тим Бертон увидел, как юная Вайнона Райдер играет в подростковой драме «Лукас», и отдал персонажа ей.

Джанго Фримен: Уилл Смит — Джейми Фокс

Уилл Смит плотно работал над концепцией спагетти-вестерна «Джанго освобожденный» с Квентином Тарантино, но они разошлись в понимании идеи. Смит сказал, что хотел снять величайшую историю любви, которую афроамериканцы когда-либо видели. Но место Смита занял Джейми Фокс, а фильм собрал несколько «Оскаров».

«Мы говорили, мы встречались, мы часами сидели над этим. Я так сильно хотел снять этот фильм! Но я чувствовал, что это должна быть история любви, а не история мести. Я не верю в насилие как реакцию на насилие. Когда я смотрю на это, я думаю: „Нет, нет, нет. Это должно быть ради любви“». Will Smith

Вивиан: Мишель Пфайффер — Джулия Робертс

Главную роль в «Красотке» предлагали многим знаменитостям. Но, к примеру, Дэрил Ханна сказала, что эта роль унизительна для женщин. Также от участия в съемках отказалась еще одна звезда — Мишель Пфайффер. Она сообщила режиссеру, что ей не нравится тон сценария. А если бы Пфайффер согласилась, то Вивиан, вполне возможно, была бы блондинкой. Зато юная и сравнительно неизвестная Джулия Робертс решила попробовать. Между Ричардом Гиром и Джулией возникла очевидная «химия» при первой встрече. Но Гир хотел отказаться от фильма и уже говорил это по телефону, когда Робертс подсунула ему записку: «Пожалуйста, скажи „да“». И он согласился.