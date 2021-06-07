14 знаменитостей, которые будто уже много лет на завтрак едят молодильные яблоки

Одни знаменитости зачастую прилагают немало усилий, чтобы выглядеть, как подобает звезде. А другие особо и не заморачиваются своей внешностью, ведь природа, кажется, уже наградила их генами вечной молодости. Вы только посмотрите на Наталью Водянову, Джейми Фокса и Тоби Магуайра: даже спустя 15–20 лет они почти не изменились.

Мы в AdMe.ru составили список звезд, которые каким-то непонятным образом остаются такими же молодыми, как и много лет назад. А некоторые из них выглядят настолько юными, что даже в свои 40 лет легко могут сыграть в кино какого-нибудь старшеклассника.

Шакира

Популярной колумбийской певице 44 года.

Тоби Магуайр

Звезде «Человека-паука» 27 июня 2021 года исполнится 46 лет.

Наталья Водянова

Российской киноактрисе, супермодели и филантропу 39 лет.

Миранда Керр

Одна из бывших «ангелов» Victoria’s Secret 20 апреля 2021 года отметила 38-летие.

Эмилия Кларк

Исполнительнице роли Дейенерис Таргариен сейчас 34 года.

Джон Чо

Звезде фильмов «Американский пирог» и «Гарольд и Кумар» 16 июня 2021 года стукнет 49 лет.

Джон Ледженд

Американскому певцу, обладателю 12 премий «Грэмми» 42 года.

Ди Джей Куоллс

Звезда молодежных комедий 2000-х («Дорожное приключение», «Крутой парень») 10 июня 2021 года отметит 43-летие.

Эмма Уотсон

Актриса, которая у зрителей всегда будет ассоциироваться с Гермионой, 15 апреля 2021 года отметила 31-летие.

Кристина Риччи

Американской актрисе и продюсеру 41 год.

Джей Барушель

Канадский актер, известный зрителям по таким лентам, как «Малышка на миллион» и «Солдаты неудачи», этой весной отпраздновал 39-летие.

Джейми Фокс

Популярному американскому актеру и певцу сейчас 53 года.

Анна Кендрик

Американская актриса, которая в 2010 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Мне бы в небо», 9 августа 2021 года отметит 36-летие.

Джозеф Гордон-Левитт

Популярному американскому актеру и кинорежиссеру, исполнителю главной роли в фильме «Страсти Дон Жуана» сейчас 40 лет.