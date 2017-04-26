Эти 14 обычных животных — вылитые герои наших любимых мультфильмов

Окружающая нас жизнь — это шикарный источник вдохновения. В доказательство этому AdMe.ru покажет 14 любимых мультяшных персонажей, у которых есть реальные двойники. Смотрите и удивляйтесь тому, насколько разнообразен наш мир.

Кот в сапогах

«Шрек»

Бэмби

«Бэмби»

Муфаса и Симба

«Король Лев»

Мастер Шифу

«Кунг-фу Панда»

Тодд и Коппер

«Лис и Пес»

Пуа

«Моана»

Кенаи и Кода

«Братец медвежонок»

Сильвестр

«Шоу Луни Тюнз»

Мастер По

«Кунг-фу Панда»

Марлин и Дори

«В поисках Немо»

Хей-Хей

«Моана»

Абу и Яго

«Аладдин»

Тимон и Симба

«Король Лев»

Осел

«Шрек»

Фото на превью DreamWorks Animation, imgur

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Динамично, пафосно и мурашчато

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