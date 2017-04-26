Эти 14 обычных животных — вылитые герои наших любимых мультфильмов
Окружающая нас жизнь — это шикарный источник вдохновения. В доказательство этому AdMe.ru покажет 14 любимых мультяшных персонажей, у которых есть реальные двойники. Смотрите и удивляйтесь тому, насколько разнообразен наш мир.
Кот в сапогах
«Шрек»
Бэмби
«Бэмби»
Муфаса и Симба
«Король Лев»
Мастер Шифу
«Кунг-фу Панда»
Тодд и Коппер
«Лис и Пес»
Пуа
«Моана»
Кенаи и Кода
«Братец медвежонок»
Сильвестр
«Шоу Луни Тюнз»
Мастер По
«Кунг-фу Панда»
Марлин и Дори
«В поисках Немо»
Хей-Хей
«Моана»
Абу и Яго
«Аладдин»
Тимон и Симба
«Король Лев»
Осел
«Шрек»
Фото на превью DreamWorks Animation, imgur