14 захватывающих фильмов, которые спасут пропащий вечер и вернут веру в кино

В мире снято более полумиллиона фильмов, но все мы периодически сталкиваемся с тем, что нам совершенно нечего смотреть. Любимые ленты изучены вдоль и поперек, а новинок так много, что среди них сложно откопать что-то действительно интересное.

Мы в AdMe.ru с головой нырнули в омут кинематографа и выудили 14 картин, которым еще есть чем удивить зрителя. Сохраните этот список, чтобы не терять несколько часов жизни, выбирая кино на вечер.

Z — значит Захария (2015)

После страшной катастрофы на всем белом свете остались только Энн и ее собака. Девушка уже научилась выживать в полном одиночестве, когда внезапно из ниоткуда появляются сразу двое мужчин. Каждый хочет заполучить последнюю женщину на земле, и ничем хорошим это точно не закончится. В книге, по мотивам которой снят фильм, Энн встречает только одного мужчину. Так что даже тех, кто знаком с оригиналом, ждет много сюрпризов. Рейтинг IMDb — 6

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,7

Снежный пирог (2006)

Алекс согласился подвезти девушку к ее маме, но по дороге машина попадает в аварию и случайная попутчица умирает. Мужчина все-таки едет к матери погибшей, чтобы рассказать о произошедшем. Правда, он еще не знает, что женщина страдает расстройством аутического спектра, а их знакомство разделит его жизнь на до и после. При общей меланхоличности картина затягивает с первых минут, удивляет неожиданными поворотами и вызывает диаметрально противоположные эмоции. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Пристрели их (2007)

Главный герой становится свидетелем нападения на беременную женщину и оказывается с новорожденным ребенком на руках. Как порядочный человек теперь он обязан спасти малыша от людей, преследовавших его мать, и раскрыть преступный заговор, который вытащит на поверхность очень страшную правду. Изюминкой фильма стал тандем Моники Беллуччи, представшей в довольно непривычном амплуа, и Клайва Оуэна, который в кадре то и дело грызет морковку. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Привязанные к дому (2014)

Кайли придется провести несколько месяцев в доме, из которого она когда-то с радостью уехала. Скука после приезда быстро сменяется страхом: вокруг творится форменная чертовщина, а мать девушки все списывает на призраков. Кайли и сама уже чувствует чье-то присутствие, поэтому приступает к собственному расследованию. Картина начинается как типичный ужастик, умело маскируется под мистику, а в конце переворачивается с ног на голову. Поклонникам «Хижины в лесу» должно понравиться. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Ло (2009)

Эта малобюджетная экспериментальная лента даст фору многим блокбастерам. Молодой парень готов искать исчезнувшую любимую даже в аду и вызывает из глубин пекла страшного демона Ло. Но тот не спешит выполнять поручение: ему хочется узнать побольше об отношениях главных героев и человеческих чувствах вообще. Даже отъявленные киноманы вряд ли смогут предугадать финальный твист, который резко изменит впечатление от фильма и заставит по-другому посмотреть на персонажей. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Человек (2015)

В этой документальной ленте задействовано более 2 000 человек из 60 стран. Мужчины и женщины из разных уголков планеты рассказывают о своей жизни, обсуждают полиаморию, коррупцию, смертную казнь и народные традиции. Вместе они пытаются ответить на вопрос, что значит быть человеком. Монологи героев перемежаются кадрами аэросъемки Земли, на контрасте с которыми многие людские проблемы кажутся не такими уж значительными. Рейтинг IMDb — 8,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,8

Женский источник (2011)

Жительницы глухой деревушки долгие годы носили воду с вершины холма, но боялись сказать, что им это не нравится. Лишь одна девушка отважилась пойти против устоявшихся правил и выдвинула мужчинам ультиматум: если те не проложат водопровод, женской ласки им больше не видать. Картина была выбрана для показа на Каннском кинофестивале. Критики по достоинству оценили «Женский источник», хотя некоторые назвали его феминистической сказкой. Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Гнездо землеройки (2014)

Пронзительная испанская драма о двух сестрах, оставшихся без родителей. К младшей никаких претензий нет, а вот старшая явно не в ладах с собой и окружающим миром. Она боится выйти из квартиры и хранит целый ворох тайн, которые начнут раскрываться, когда в жизнь девушек неожиданно ворвется сосед сверху. Фильм затягивает и пробирает до мурашек, в чем есть немалая заслуга Макарены Гомес — известной испанской актрисы, сыгравшей старшую сестру. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

13 грехов (2014)

У Элиота много проблем и почти нет денег. Все может изменить звонок от незнакомца, который предлагает парню выполнить 13 заданий и заработать кучу денег. Первое задание оказалось сущим пустяком, но не пожалеет ли главный герой о том, что вообще ввязался в эту игру? События развиваются стремительно, а некоторые сюжетные повороты настолько неожиданны, что остается только подбирать челюсть с пола. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Руки-ноги за любовь (2010)

Два приятеля хотят подзаработать, предоставляя материал для исследований ученым-анатомам. Вскоре они решают вывести бизнес на новый уровень и приступают к выполнению плана, который нормальным людям даже в голову не придет. По ходу дела герои не забывают искрометно шутить и влюбляться в красивых женщин. Несмотря на кажущуюся абсурдность, сюжет основан на реальных событиях. В финальных кадрах зрителей ждет неожиданная научная пасхалка. Рейтинг IMDb — 6,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Кибер-террор (2015)

Шокирующая история о девушке, ставшей жертвой интернет-шантажа. Бывший парень грозится выложить в сеть ее личные фотографии, но таинственный аноним готов решить проблему. Беда в том, что он сам затеял грязную игру, выбраться из которой героине будет очень непросто. Картина раскрывает внутренний мир подростков и лучше любых нравоучений объясняет, почему нужно думать о том, что выкладываешь в сеть. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6

Божественные тайны сестричек Я-Я (2002)

Сиддали Уокер — успешный драматург, но несчастный человек. В своих психологических проблемах она публично обвинила мать, чем окончательно испортила отношения с ней. Скрепить порвавшиеся семейные узы берутся мамины подруги, которые знают гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Тонкий и сугубо женский фильм о душевной боли, детских травмах, а еще исцеляющей силе принятия себя и других. Рейтинг IMDb — 6,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Белая птица в метели (2014)

История крутится вокруг самой обычной семьи: уставшей матери, безразличного отца и колючей дочери-подростка. Жизнь шла своим чередом, пока однажды женщина не ушла из дома. Поначалу родные даже не рвутся ее искать, но время идет, а беглянка так и не возвращается. Наконец-то дочь решает выяснить, что произошло и куда подевалась ее мать. Сюжет постоянно балансирует на грани драмы и детектива, а непредсказуемый финал заставляет крепко задуматься о собственной жизни. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Дьявол всегда здесь (2020)

Неторопливый психологический триллер, ошарашивающий своим беспощадным реализмом и тотальной безысходностью. В центре повествования — молодой парень, изо всех сил пытающийся не стать похожим на своего жестокого отца. Но это очень сложно, когда все вокруг творят зло, которое, кажется, скоро захлестнет город. У поклонников Роберта Паттинсона будет еще один повод сказать, что актеру прекрасно удаются разные персонажи, в том числе отрицательные. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2