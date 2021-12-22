14 советских фильмов, которые возвращают в те времена, когда в Новый год мы ждали чуда, а не оливье

Советский кинематограф подарил зрителям множество чудесных сказок, музыкальных комедий и приключенческих лент, которые и спустя годы могут посоревноваться за внимание публики с голливудскими шедеврами. Пусть бюджеты тех лент не были настолько впечатляющими, зато игра таких актеров, как Андрей Миронов, Михаил Боярский или Людмила Гурченко, заставляла забыть о скудости декораций и отсутствии ярких спецэффектов.

Мы в AdMe.ru хотим вспомнить те советские киноленты, которые можно с удовольствием пересмотреть в семейном кругу. И поверьте, даже избалованные современные дети не смогут оторваться от экранов.

Город мастеров (1965)

Красавица Марианна Вертинская играет уточенную красавицу Веронику, на чью руку претендует злобный тиран рыцарь де Маликорн, захвативший чудесный город мастеров. На помощь ей придет горбун Караколь, которому напророчили и избавление от горба, и руку красотки. Фильм снят по мотивам пьесы Тамары Габбе «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах». Режиссер: Владимир Бычков

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,8

Стакан воды (1979)

Это историческая кинолента по мотивам остроумной пьесы Эжена Скриба. На фоне политических интриг разворачивается история трех женщин — королевы, хитроумной герцогини и скромной продавщицы ювелирного, — влюбленных в одного юношу. Особенно блистают на экране Кирилл Лавров, которому так к лицу роль аристократа лорда Болингброка, и Наталия Белохвостикова — сдержанная и несчастная королева Анна. Режиссер: Юлий Карасик

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,1

Летучая мышь (1978)

Остроумные диалоги, легкая, искрящаяся музыка короля вальса Иоганна Штрауса, любимые миллионами актеры Юрий и Виталий Соломины, Игорь Дмитриев, Лариса Удовиченко, Людмила Максакова, Гликерия Богданова-Чеснокова, а также головокружительная атмосфера бала-маскарада. Грезящая о карьере в театре служаночка Адель должна изобразить на балу таинственную красавицу, но ее хозяйка сама ввязывается в эту интригу, ведь ей просто необходимо поймать за руку своего ветренного супруга. Режиссер: Ян Фрид

Рейтинг: «КиноПоиска»: 8,2

Старая, старая сказка (1968)

Знакомые с детства герои сказок Ганса Христиана Андерсена влюбляются, ссорятся и побеждают зло в этой прекрасной киносказке. Капризная, но такая нежная принцесса в исполнении Марины Нееловой, отважный солдат Олег Даль и добрый волшебник Георгий Вицин волей режиссера расскажут зрителю свою невероятно трогательную историю. Режиссер: Надежда Кошеверова

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,1

Новогодние приключения Маши и Вити (1975)

Эта яркая музыкальная сказка по мотивам русских народных сказок стала для многих детей новогодним аналогом «Иронии судьбы». Даже злодеи в этом фильме вызывают искреннюю симпатию, что уж говорить о главных героях — умнике и материалисте Вите и доброй фантазерке Маше, которые считают, что «должны помочь в дороге всем, кто ждет подмоги». Режиссеры: Геннадий Казанский, Игорь Усов

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,8

Волшебная лампа Аладдина (1966)

«В Багдаде все спокойно»? Может, и нет, но история прекрасной и капризной царевны Будур и неунывающего Аладдина точно закончится хорошо, несмотря на козни злого колдуна. Для съемок этой волшебной сказки на мысе Херсонес был построен целый городок, а смекалка и кропотливая работа костюмеров с лихвой компенсировали отсутствие навороченных спецэффектов. Режиссер: Борис Рыцарев

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,8

Приключения принца Флоризеля (1979)

В один год с культовым фильмом «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» на той же киностудии были сняты и другие приключения — веселого денди Флоризеля. Эти фильмы невероятно близки по духу и тешат взор атмосферой викторианской Англии. Актерский состав в этой картине также не подкачал: Олег Даль, Донатас Банионис, юные и очаровательные Елена Соловей и Любовь Полищук. Некоторые зрители считают, что экранизация произведения Р. Л. Стивенсона получилась даже интереснее первоисточника. Режиссер: Евгений Татарский

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,1

Баллада о доблестном рыцаре Айвенго (1982)

Стоит сказать честно: эту экранизацию романа Вальтера Скотта «Айвенго» стоит посмотреть как минимум ради песен Владимира Высоцкого, написанных и исполненных специально для этого фильма. Впрочем, историко-приключенческая сага о благородном рыцаре Айвенго, отважном Робин Гуде и прекрасной леди Ровене сама по себе заслуживает внимания. Режиссер: Сергей Тарасов

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,3

Не покидай... (1989)

Эту музыкальную сказку можно посмотреть на одном дыхании. Король, которому больше по душе лошади, чем управление государством, интриган канцлер, капризная принцесса и влюбленный немой поэт, принц, который хоть и прост с виду, но вовсе не дурак, преданная служанка — за их приключениями следишь не отрываясь. Еще бы, ведь на экране такие звезды советского кинематографа, как Лидия Федосеева-Шукшина, Вячеслав Невинный, Альберт Филозов и покоривший не одно девичье сердце невероятный красавец Игорь Красавин. Режиссер: Леонид Нечаев

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,2

Небесные ласточки (1976)

Молоденькая воспитанница пансиона грезит о театре, а родители мечтают выдать ее замуж за военного. Скромный музыкант Флоридор желает сбросить свою маску и стать известным автором оперетт Флоридором, красавчик-офицер не в восторге от брака по расчету, а строгая директриса пансионата хочет, чтобы ее воспитанницы были милы и благопристойны. Интересы всех этих персонажей пересекутся в этом легком, искрящемся фильме, который хорош еще и актерским составом: Андрей Миронов, Людмила Гурченко, Александр Ширвиндт. Киноленты, в титрах которых есть эти имена, входят в золотой фонд советского кино. Режиссер: Леонид Квинихидзе

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,7

Принцесса цирка (1982)

В основу этого фильма легла оперетта Имре Кальмана. Богатая вдова в исполнении Наталии Белохвостиковой приходит в цирк, чтобы посмотреть номер знаменитого артиста Мистера Икс. Он всегда прячет лицо под маской, публика изнывает от любопытства, но он продолжает сохранять инкогнито. На руку и сердце гордой красавицы претендует князь — голос ему подарил Олег Анофриев. Он и подговаривает артиста снять маску и под видом дворянина начать флиртовать с графиней. Режиссер: Светлана Дружинина

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9

Ослиная шкура (1982)

Фильм снят по мотивам сказки Шарля Перро. Принцессе Терезе приходится бежать из-под венца, ведь для нее мало что может быть хуже предстоящего брака. Добрая фея помогает ей, вручая волшебное колечко, с помощью которого можно менять свой облик, и старую ослиную шкуру взамен платья. Все закончится, как и полагается, хорошо, но за приключениями героев в исполнении Владимира Этуша, Светланы Немоляевой, Веры Новиковой, Николая Караченцова и других любимых миллионами актеров можно наблюдать множество раз. Режиссер: Надежда Кошеверова

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,3

Сильва (1981)

Молодой Эдвин, будущий князь фон Веллергейм, любит блистательную певицу Сильву. Он готов жениться на ней, хотя его родители против. Цепь нелепых совпадений, недопонимания, интриг и недоразумений все равно приведет героев к счастливому концу. Воздушная музыка Имре Кальмана и блистательная игра советских актеров Жанны Глебовой, Ивара Калныньша, Виталия Соломина, который снялся вместе со своей женой Марией, Михаила Светина и Владимира Басова — весомые аргументы в пользу того, что фильм стоит увидеть хотя бы раз. Режиссер: Ян Фрид

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9

Благочестивая Марта (1980)

Экранизация одноименной комедии Тирсо де Молины менее известна, чем снятая тем же режиссером комедия «Собака на сене», но заслуживает не меньшего внимания. Маргарита Терехова в роли строптивой Марты, не желающей выходить замуж за старика и прикинувшейся слишком набожной, Эммануил Виторган, Николай Караченцов, Светлана Тома, Владислав Стржельчик — эти актеры способны превратить самую простую историю в невероятно увлекательное зрелище. Что уж говорить о пьесе знаменитого испанского драматурга. Режиссер: Ян Фрид

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,7