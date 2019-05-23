14 ярких персонажей «Игры престолов», которые могли бы выглядеть совсем иначе (Особенно Дейенерис)

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Вот и закончилась самая эпичная сериальная сага последних лет. Фанаты «Игры престолов» продолжают обсуждать финал, который выбрали создатели фильма, и предлагают свои, альтернативные концовки. Мы решили подкинуть киноманам еще одну тему для обсуждения и хотим показать, как могли бы выглядеть знакомые герои этого сериала.

AdMe.ru применил чудеса фотошопа и изобразил нашими любимыми персонажами других актеров — тех, кто когда-то практически получил роль в киносаге.

Серсея Ланнистер (Джиллиан Андерсон)

Джиллиан Андерсон отказалась от роли в сериале, предложенной ей создателями. Но не уточнила, от какой именно. Фанаты до сих пор расходятся во мнении, какого же персонажа было предложено сыграть агенту Скалли. Кто-то считает, что ей бы подошла роль Серсеи, кто-то говорит о Кейтлин Старк и Мелисандре.

Визерис Таргариен (Сэм Клафлин)

Белокурого Визериса Таргариена мог сыграть Сэм Клафлин, но роль досталась Гарри Ллойду. Пожалуй, оно и к лучшему: даже в нашем коллаже Клафлин получился слишком милым для этой роли.

Нед Старк (Вигго Мортенсен)

или Джерард Батлер

На роль, которая досталась одному из самых часто убиваемых актеров Голливуда, Шону Бину, пробовались также Лиам Нисон, Джерард Батлер, Вигго Мортенсен и Сэм Нил. И все бы неплохо смотрелись, мы вам скажем!

Санса Старк (Рейчел Херд-Вуд)

Роль Сансы досталась Софи Тернер, но ее вполне могла сыграть Рейчел Херд-Вуд, знакомая многим по фильму «Парфюмер».

Джейме Ланнистер (Джейми Бамбер)

Стать Джейме Ланнистером вполне мог Джейми Бамбер. Но сейчас, после игры Николая Костер-Вальдау, сложно представить кого-то еще в этой роли.

Давос Сиворт (Дэвид Тьюлис)

Сэра Давоса мог сыграть Дэвид Тьюлис или Тим Рот, но мы запомним его благодаря Лиаму Каннингему.

Гренн (Джозеф Демпси)

Актер Джозеф Демпси пробовался на роль Гренна и Джона Сноу, но в итоге сыграл Джендри — бастарда Роберта Баратеона. Нас радует выбор создателей, которые дали молодому актеру отличную возможность проявить себя.

Дейенерис Таргариен (Елена Сатине)

Роль матери драконов вполне могла сыграть американская актриса Елена Сатине. Трудно сказать, какой была бы Дейенерис в ее исполнении, ведь все уже необратимо влюбились в Эмилию Кларк.

Петир Бейлиш, Мизинец (Том Холландер)

Создатели фильма предлагали роль Бейлиша Тому Холландеру. Тот отказался, и Мизинцем стал ирландский актер Эйдан Гиллен.

Оберин Мартелл (Одед Фер)

Оберина Мартела мог сыграть израильский актер Одед Фер, а сыграл Педро Паскаль. Стоит признать, что именно последний добавил образу персонажа брутальности и мужественности.

Кхал Дрого (Конан Стивенс)

Конан Стивенс, который сыграл Григора Клигана в одном из сезонов, первоначально также пробовался на роль Кхала Дрого. На наш взгляд, он был бы не менее суровым правителем дотракийцев, но, вероятно, не таким притягательным.

Джоффри Баратеон (Юджин Саймон)

Избалованного Джоффри мог сыграть английский актер Юджин Саймон (который стал сериальным Ланселем Ланнистером). Пожалуй, из него получился бы неплохой высокомерный правитель. Но Джек Глисон, которого выбрали создатели фильма, был настолько омерзительным в своей роли, что он без сомнения может считаться лучшим Джоффри из всех возможных.

Роберт Баратеон (Конлет Хилл)

Сейчас сложно себе представить, но Конлет Хилл, который запомнится фанатам по роли мастера над шептунами Вариса, проходил прослушивание на роль Роберта Баратеона.

Джон Сноу (Иван Реон)

На место короля Севера пробовалось много молодых актеров, среди которых были также Иван Реон и Сэм Клафлин. В итоге Реону вместо положительной роли предложили сыграть негодяя Рамси Болтона, а Джоном Сноу сделали Кита Харингтона. Создатели сериала не ошиблись: за их персонажей обоим актерам можно аплодировать стоя.