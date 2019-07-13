14 выверенных триллеров, которые грех не посмотреть заново, даже зная развязку

13 1

107

3.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хороших триллеров, которые могут заставить вас нервно ерзать в кресле с первых секунд и до самых титров, днем с огнем не сыщешь. Поэтому рано или поздно любители этого жанра становятся перед трудным выбором: либо смотреть малоизвестный низкорейтинговый (и часто низкопробный) фильм, либо пересмотреть киноленту, которая получила высокие оценки зрителей и критиков и прочно обосновалась в многочисленных топах. Кажется, выбор очевиден.

AdMe.ru ни в коем случае не призывает вас перестать открывать новые имена в киноиндустрии, но тонко намекает на то, что некоторые триллеры при втором и третьем просмотре так же прекрасны, как и при первом.

Простая просьба (2018)

IMDb — 6,9

Часто ли вы ловите себя на мысли, что улыбаетесь во время просмотра триллера? Этот жанр призван вызывать у вас совсем другие эмоции, однако во всем бывают исключения. Вот и фильм «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях тому очередное подтверждение. Загадочное исчезновение и труп из картины никуда не делись, зато отличный юмор и прекрасный саундтрек вдохнули в нее свежесть, которой так не хватает многим детективным триллерам.

Факт: на протяжении всего фильма героиня Анны Кендрик меняет наряды 39 раз. По мере того как ей открывается истина, стиль одежды эволюционирует в сторону мрачного и депрессивного.

Пиджак (2004)

IMDb — 7,1

Если попытаться описать этот фильм одним словом, то лучше варианта, чем «головоломка», вы не найдете. Чтобы разобраться во всех сюжетных перипетиях триллера «Пиджак», зрителю придется сохранять максимальную концентрацию от начала и до конца. Никаких тебе отвлечений на мессенджеры и соцсети. Сделать это будет нетрудно: от актерской игры Эдриена Броуди и Киры Найтли в прямом смысле невозможно оторвать глаз.

Факт: чтобы убедительнее выглядеть в роли ветерана войны, Эдриен Броуди сидел на протеиновой диете во время съемок картины.

Паразиты (2019)

IMDb — 8,6

Проблема многих азиатских фильмов в том, что происходящие в них события тяжело переложить на наши реалии. Однако фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» в этом плане получился по-хорошему интернациональным. В Каннах сатирический триллер о классовом неравенстве удостоился золотой пальмовой ветви. В начале июля картина вышла в широкий прокат. Рейтинги у фильма заоблачные, в принципе, как и ожидания зрителей, связанные с ним.

Факт: после премьеры на Каннском кинофестивале фильму устроили овацию стоя на 15 минут.

Леденец (2005)

IMDb — 7,1

Совершенно точно лучшая роль Эллен Пейдж (да, мы не забыли про фильм «Джуно») и, вероятно, самый провокационный триллер нынешнего столетия. Режиссер Дэвид Слейд прошелся по тонкому льду, желая поведать историю 14-летней девочки и 32-летнего фотографа, познакомившихся в сети. И в итоге у него получился по-настоящему животрепещущий фильм с небанальными сюжетными решениями.

Факт: на английском интернет-сленге термин Hard Candy (так в оригинале называется данная картина) означает несовершеннолетнюю девочку.

Хлоя (2009)

IMDb — 6,3

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая идеальная семья неидеальна по-своему» — в оригинале данная фраза классика звучит иначе, но она как нельзя лучше передает основной сюжет фильма Атома Эгояна «Хлоя». Картина с Джулианной Мур, Лиамом Нисоном и Амандой Сейфрид на первый взгляд кажется историей о самой обыкновенной вполне благополучной и счастливой семье. Но мы же с вами знаем, что это только фасад, за которым скрывается гораздо больше — то, что превращает этот фильм из мелодрамы в настоящий триллер.

Факт: роль Кэтрин была прописана исключительно под Джулианну Мур.

Другие (2001)

IMDb — 7,6

Николь Кидман наделена множеством талантов: тут тебе и ум, и, несомненно, красота, но есть у нее в арсенале кое-что еще — умение пугать зрителя одним взглядом или жестом. В мистическом триллере «Другие» Алехандро Аменабара этот дар актрисы пришелся как нельзя кстати. Пожалуй, ни один другой фильм из данной подборки по атмосферности не сравнится с этим. Если возьметесь его смотреть, убедитесь, что у вас зашторены все окна.

Факт: исполнительным продюсером фильма стал Том Круз. Это была их последняя совместная работа с Николь Кидман до развода.

Тельма (2017)

IMDb — 7

Мысли материализуются, и это ли не достойная тема для мистического триллера? Так посчитал и Йоаким Триер, чья картина «Тельма» уже может считаться классикой в своем жанре. Это тот самый фильм, который не раз обманет зрителя и оставит послевкусие, а какое именно — скажите сами.

Факт: актриса Элли Харбоа, исполнившая главную роль, училась в том же университете, что и ее персонаж Тельма. Она изучала историю искусства.

Пленницы (2013)

IMDb — 8,1

Актерский дуэт Хью Джекмана и Джейка Джилленхола — это именно то, что мы все с вами заслуживаем после тяжелой недели. В фильме «Пленницы» одному из них предстояло убедительно изобразить отца, у которого пропала дочь, а другому — детектива, возглавляющего расследование. Оба справились со своей задачей на ура.

Факт: в этом фильме Хью Джекман играет роль отца, чью дочь похищают. Его кандидатура рассматривалась на аналогичную роль в фильме «Милые кости», но там вместо него взяли Марка Уолберга, который мог сыграть главную роль и в «Пленницах».

Жизнь других (2006)

IMDb — 8,4

100 тыс. сотрудников, 200 тыс. информаторов. Вместе они — щит и меч партии, знаменитое Штази. Их метод — подозрение. Жизнь других — их профессия. Именно это лежит в основе оскароносной картины Флориана Хенкель фон Доннерсмарка. Чтобы лучше понять устройство коммунистической Германии 1980-х годов, нас знакомят с драматургом Георгом Драймоном, однако за его жизнью пристально следят далеко не только зрители у экранов.

Факт: все приборы по прослушиванию и записыванию звука, которые присутствуют в киноленте, являются музейными экспонатами и совершенно достоверно отображают технические возможности ГДР в 1980-х годах.

Остров проклятых (2009)

IMDb — 8,1

Вряд ли на нашей планете найдется человек, который не видел и ничего не слышал о триллере Мартина Скорсезе «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Загвоздка лишь в том, что мало кто из них возьмется объяснить суть концовки данной киноленты. Это ли не повод, чтобы заново ее пересмотреть?

Факты: для создания атмосферы картины Мартин Скорсезе искал вдохновение в зомби-фильмах Вэла Льютона.

Комната страха (2002)

IMDb — 6,8

Джоди Фостер получила вторую статуэтку «Оскара» за роль в леденящем душу триллере «Молчание ягнят», однако рекомендовать эту картину к повторному просмотру было бы жестоко с нашей стороны. Тем более когда в арсенале актрисы есть роль в не менее захватывающем фильме — «Комната страха». Режиссером ленты выступил Дэвид Финчер, а среди исполнителей главных ролей числится юная и крайне эмоциональная Кристен Стюарт.

Факт: во время съемок Джоди Фостер была беременна. Так как съемки затянулись, то студии пришлось подождать, пока Фостер родит ребенка и после этого сможет вернуться для пересъемок.

Зодиак (2007)

IMDb — 7,7

Раз уж речь зашла о Дэвиде Финчере, то стоит включить в этот список еще одну его работу — «Зодиак». Тем более что фильм основан на реальных событиях расследования дела о серийном убийце, известном под одноименным псевдонимом. Это дело остается одним из самых известных нераскрытых преступлений в Сан-Франциско. Личность преступника, как вы поняли, до сих пор не установлена.

Факт: в съемках картины принимал участие Брайан Хартнелл — один из мужчин, которому удалось выжить после нападения убийцы. Он сыграл эпизодическую роль в сцене в полицейском участке.

Королева сердец (2019)

IMDb — 7,9

Кажется, этой подборке не хватает немного скандинавского артхауса, не считаете? Исправить эту ситуацию может история про семейную женщину и успешного адвоката по делам несовершеннолетних Анну, которая счастливо живет в загородном доме вместе с мужем-врачом и двумя детьми. Однако ее идеальная жизнь дает трещину после приезда проблемного пасынка. Вместо того чтобы заменить ему мать и помочь исправиться, Анна делает его своим любовником.

Факт: оригинальное название фильма — Dronningen, что переводится не только как «королева» и «ферзь», но и как «матка», женский орган.

Исчезнувшая (2014)

IMDb — 8,1

Не всем фильмам, снятым по бестселлерам, гарантирован успех. И современный кинематограф знает немало историй, когда нашумевший роман получал крайне неубедительную экранизацию. Однако «Исчезнувшая», к которой опять-таки приложил руку Дэвид Финчер, не входит в их число. Предложение такое: прочтите одноименный роман Гиллиан Флинн, а после пересмотрите фильм с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк в главной роли. Двойная порция удовольствия гарантирована.

Факт: Гиллиан Флинн написала несколько вариантов финала сценария фильма, чтобы сохранить интерес читателей и зрителей, а также чтобы избежать спойлеров.

Сколько фильмов из этого списка вы уже видели? Есть ли среди них те, которые вы пересматривали несколько раз?