14 доказательств того, что вы ничего не поняли в новом фильме Тарантино

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В кинолентах Квентина Тарантино не бывает случайностей, а его последняя работа, которую сам режиссер называет признанием в любви к Голливуду, и вовсе состоит из мельчайших важных деталей. «Однажды в... Голливуде» — из тех редких фильмов, которые непременно нужно пересмотреть хотя бы еще один раз, потому что пропущенные пасхалки раскрывают сюжет лучше, чем основная линия. Прочитав статью до конца, вы найдете бонус от фанатов, которые подсчитали, сколько времени в этот раз Квентин уделил своему фетишу.

AdMe.ru, вооружившись инструкциями с киноманских форумов и блогов, попытался найти все важные отсылки в этом, как говорят критики, самом милом тарантиновском фильме. Внимание! В тексте содержатся спойлеры.

1. Вымышленные бренды связывают все фильмы Тарантино

Квентина Тарантино невозможно упрекнуть в нативной рекламе, ведь сигареты «Красное яблоко» (Red Apple), которые появляются во всех его фильмах (в том числе и в работах, в которых он был продюсером), — продукт его собственной фантазии. И такая вроде бы незначительная деталь, как пачка сигарет, является связующим звеном всей вселенной Тарантино.

Так, в фильме «Однажды в... Голливуде» Клифф курит «Красное яблоко» возле трейлера Рика. А в финале, если вы не поторопились уйти из кинотеатра, можно было увидеть, как Далтон рекламирует сигареты и упоминает, что компания по их производству существует с 1800-х годов (и это объясняет их наличие в «Омерзительной восьмерке»). Второй бренд, по которому сразу можно понять, что вы смотрите фильм Тарантино, — выдуманный фастфуд Big Kahuna Burgers, рекламу которого можно увидеть в фильмах «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «От заката до рассвета», «Четыре комнаты», «Роми и Мишель на встрече выпускников», также о нем упоминается в «Доказательстве смерти», а в «Однажды в... Голливуде» логотип размещен на городском автобусе.

2. Брюс Ли не в первый раз становится объектом пристального внимания Тарантино

Несмотря на то что дочь Брюса Ли обрушилась с критикой на Тарантино, стоит отметить: режиссер не раз вдохновлялся творчеством знаменитого актера и мастера боевых искусств. Например, в первой главе «Убить Билла» Невеста отправляется в Токио под саундтрек из сериала «Зеленый шершень», в котором снимался Брюс Ли. А в «Однажды в... Голливуде» Клифф во время драки называется именем Брюса — Като (имя его персонажа в «Зеленом шершне»). Кстати, и сама драка происходила на съемочной площадке «Зеленого шершня»: Ли играл водителя — и костюм очень похож на тот, что был в оригинальном сериале.

Слова Ли в фильме «Однажды в... Голливуде» о том, что никто не может навалять Брюсу, отсылают зрителей к реальной истории во время съемок сериала «Бэтмен». Сценаристам пришлось переписывать эпизод драки Робина с Като, потому что Брюс Ли отказывался быть побежденным. В итоге их бой закончился ничьей.

В чем же заключается причина сатиры над звездами первой величины? Тарантино любит уделять внимание тем, кто всегда оказывался на вторых ролях, но делал свою работу хорошо. Например, во время славы Брюса Ли был и другой актер — Цзя-Хуэй Лю (Гордон Лю), чье имя вам ничего не говорит, не правда ли? Тарантино не только следил за творчеством Лю, но и мечтал снять его в своем фильме и пригласил актера исполнить роль мастера Пэй Мэя в «Убить Билла». Такой шаг поднял популярность Лю на новый уровень, на него обратили внимание другие режиссеры. И это не первый раз, когда Квентин подобным образом выражает свое уважение людям, которые не смогли добиться мировой известности, но при этом усердно трудились. А образ Брюса Ли в «Однажды в... Голливуде» — это не личные счеты с актером, а олицетворение всей поп-культуры того времени, которой Тарантино хотелось бы набить лицо, и он сделал это в свойственной ему манере.

3. История Клиффа — одна из самых загадочных сюжетных линий

К персонажу Брэда Питта вопросов больше, чем ко всем остальным. По сценарию Клифф Бут — каскадер с плохой репутацией (поговаривали, что он убил свою жену, которую звали Натали). Это прямая отсылка к фильму: «Боб и Кэрол, Тэд и Элис» (1969), который сам Тарантино рекомендует к просмотру. В фильме 1969 года играет Натали Вуд, которую в реальной жизни (тоже по слухам) убил ее муж, актер Роберт Вагнер, и инцидент, как и в кино, произошел на яхте. Также когда Далтон просит взять Бута каскадером, он произносит фразу: «Все-таки он герой войны». По возрасту Клифф вполне может сойти за лейтенанта Альдо Рейна из фильма «Бесславные ублюдки», в котором его представляли нацистам как каскадера. Не просто так в «Однажды в... Голливуде» намекают на темное прошлое Бута.

4. Актриса, которая сыграла Джульетту, переехала в дом Полански после трагических событий и подверглась в нем насилию

В новом фильме Тарантино можно заметить постеры фильмов, которые шли в прокате: «Ромео и Джульетта» и «Трое в Аттике». В первом фильме звездой была актриса Оливия Хасси, которая играла Джульетту, а в другом нашел свою славу Кристофер Джонс. Эти знаменитости какое-то время встречались, но после расставания Оливия планировала переехать в гостевой дом особняка Полански. Молодая актриса должна была помочь Шэрон Тейт ухаживать за ребенком после его рождения. Но этому не суждено было случиться из-за страшного преступления «Семьи» Мэнсона. Однако через 5 недель после убийства Хасси все же переехала в уже пустой дом Полански, в котором в одну из ночей на нее напал ее бывший возлюбленный Кристофер Джонс. Оливия подверглась избиению и насилию, а спустя несколько недель узнала о беременности, которую решила прервать.

5. В шрамы на теле Клиффа режиссер заложил особый смысл

Когда Клифф на крыше снимает свою рубашку, зритель видит, что его тело покрыто шрамами. Это отсылка к каскадеру Хэлу Нидэму, который вдохновил Тарантино на создание персонажа Бута. Режиссер таким образом хотел показать, насколько эта работа сложна и опасна.

6. После грима Леонардо Ди Каприо становится похож на Курта Рассела

В фильме «Однажды в... Голливуде» режиссер просит изменить внешность Рика до неузнаваемости при помощи больших усов и парика с длинными волнистыми волосами. После перевоплощения Рик становится удивительно похож на Джона Рута из «Омерзительной восьмерки».

7. Бренд PanAm появляется в фильме неслучайно: и у Марго Робби, и у Леонардо Ди Каприо были роли, с ним связанные

Ди Каприо сыграл в известном фильме Спилберга: «Поймай меня, если сможешь» мошенника Фрэнка Абигнейла, который по поддельным документам некоторое время работал пилотом пассажирских самолетов PanAm. А Марго Робби снялась в роли стюардессы в сериале «Пан Американ». Квентин Тарантино отдал должное ролям этих двух актеров, и поэтому именно самолетами «Пан Американ» возвращаются домой Полански, а затем Рик с Клиффом и женой.

8. Аль Пачино изображает стрельбу из автомата, как Тони Монтана из «Лица со шрамом»

Во время разговора с Риком Далтоном киноагент Марвин Шварц хвалит его работу в фильме «14 кулаков МакКласки». Особенно его впечатлила сцена, в которой герой Рика расстреливает врагов из автомата. «Обожаю все эти убийства», — говорит герой Аль Пачино и показывает жест, благодаря которому зритель вспоминает Тони Монтану. А фамилия МакКласки совпадает с фамилией капитана полиции, которого убил Майкл Корлеоне (которого играл Аль Пачино) в фильме «Крестный отец».

9. В вымышленном фильме «14 кулаков МакКласки», как и в «Бесславных ублюдках», есть сцена, где фашисты объяты пламенем

Сцена, в которой Рик поливает фашистов огнем из огнемета, — явный намек не только на «Бесславных ублюдков», но и на то, что с историческими фактами Тарантино намерен обращаться так же вольно. В Италии Рику удалось поработать в том числе и с режиссером Антонио Маргерити. Он, кстати, вполне реальный человек. Но его имя, Антонио Маргерити, использовал в «Бесславных ублюдках» Донни Доновиц (чтобы попасть на киносеанс, где собирались фашисты). Среди вещей в трейлере Клиффа можно заметить комиксы «Сержант Фьюри и его ревущая команда». Тарантино признавался, что этот комикс вдохновил его на идею создания отряда ублюдков. А еще сержанта Фьюри во вселенной «Марвела» сыграл один из любимых актеров Тарантино — Сэмюэл Джексон.

10. Появление Рика Далтона в шоу Hullabaloo — это не просто юмористическая вставка

Чтобы понять значение этого эпизода, нужно погрузиться в историю американского телевидения. Варьете-шоу Hullabaloo выходило на экраны в 1965–1966 годах и было площадкой, где звучали современные песни групп, которые были на пике популярности, например Beatles и Rolling Stones. Рик Далтон, танцующий под хит 1950-х, Green Door Джима Лоу, для молодого поколения 1960-х выглядит динозавром. Да и сама песня рассказывает о жизни аутсайдера: он стоит перед закрытой дверью, за которой полным ходом идет веселье, а он не может туда попасть. Далтон олицетворяет всех знаменитостей уходящей эпохи 1950-х годов, плотно застрявших в прежних образах.

11. Рик Далтон дрейфует в бассейне, точь-в-точь как герой Дастина Хоффмана в «Выпускнике»

Когда Клифф впервые замечает юную хиппи по прозвищу Киска из «Семьи» Чарльза Мэнсона, в его машине играет песня группы Simon & Garfunkel «Mrs Robinson» из вышедшего в 1967 году фильма «Выпускник», предвестника Нового Голливуда. Сцена, где Рик плавает в бассейне, напоминает аналогичную в «Выпускнике»: у Бена, которого играет Дастин Хоффман, тоже напиток в руке, даже цвет воды такой же. Но есть и менее заметное сходство: душевное состояние героев. Недавний выпускник колледжа, переживающий сложный период резкого взросления, и вышедший в тираж актер, который должен подстроиться под реалии Нового Голливуда. Кроме того, в самом начале «Выпускника» Бен Брэддок движется мимо тех же стен аэропорта Лос-Анджелеса, которые можно увидеть в «Однажды в... Голливуде»: сначала когда прилетает Полански, затем когда возвращаются из Италии Рик и компания.

12. Шэрон просит пропустить ее бесплатно на фильм, в котором она снималась, как это когда-то делал и сам Тарантино

Шэрон отправляется в кинотеатр Bruin Theatre, чтобы посмотреть комедию, в которой она исполнила роль помощницы-растяпы. Билетная кассирша сначала не верит Шэрон и не хочет давать ей бесплатный билет, но вспоминает ее по роли в «Долине кукол» — фильме, где ее героиня совершает самоубийство, чтобы не подвергаться мастэктомии. Некоторые поклонники Тейт рассматривают эту роль как дурное предзнаменование. Этот эпизод — отсылка к самому Тарантино. В 1993-м, когда на экраны вышел фильм по его сценарию «Настоящая любовь», он также пытался его посмотреть бесплатно в этом же кинотеатре, но ему не верили и не хотели пускать, пока не появились фанаты «Бешеных псов», которые попросили у него автограф.

13. Самая напряженная сцена повторяет сюжет фильма Хичкока «Психо»

Одной из самых напряженных сцен в хорроре «Психо» является момент, когда Вера Майлз обыскивает дом в поисках миссис Бейтс. И в «Однажды в... Голливуде» зрители затаили дыхание, когда Клифф приехал на ранчо и решил проведать старого знакомого. Помимо похожих музыкальных эффектов в этих двух фильмах, в первом случае госпожа Бейтс была найдена без глаз, а во втором — Джордж оказался слепым. И акцент на протяжении всего фильма «Однажды в... Голливуде» на ножах тоже роднит с классикой Хичкока.

14. Отсылка на Клиффа в самом фильме «Однажды в... Голливуде»

Перед съемками Далтон разговаривает с юной актрисой. Девочка интересуется, что читает Рик, и он ей рассказывает историю о Изи Бризи, когда-то успешном ковбое, которого все забыли после травмы бедра. Зрители не сомневались, что Рик рассказывает о самом себе и горюет об исчезающей славе. Но в конце фильма Клифф получает ранение в бедро — и становится понятно, что истинным ковбоем на протяжении всего фильма «Однажды в... Голливуде» был именно он, а не Рик.

Бонус: фанаты Тарантино уже подсчитали, сколько времени на показ ступней отводится каждому из героев в «Однажды в... Голливуде»

Тарантино остается верен своему фут-фетишу: практически в каждом своем фильме он с любовью изображает женские ступни. В машине у Клиффа Киска кладет ноги на приборную панель, и мы можем лицезреть ее босые и не очень чистые стопы в течение целой минуты — и это дольше, чем время, отведенное в кадре на ступни Марго Робби, на целых 34 секунды. Кстати, сама Шэрон Тейт ненавидела носить туфли и, чтобы попасть в ресторан, иногда надевала резинку на лодыжки, чтобы создать впечатление сандалий на ногах. Поэтому в фильме «Однажды в... Голливуде» голые ступни как никогда исторически точны и уместны.