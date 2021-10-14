14 турецких сериалов с такими мощными сюжетами, что захочется стереть себе память, чтобы посмотреть их вновь

Турецкие сериалы уже давно завоевали любовь и признание зрителей по всему миру. Все в них приковывает внимание: и блестящая актерская игра, и захватывающие события, и операторская работа. В основном в центре сюжета таких лент — любовные перипетии, однако они настолько изощренны, что мы до самого финала не можем предугадать развязку.

Мы в AdMe.ru не на шутку пристрастились к турецким сериалам. Но предлагаем вам только те работы, рейтинг которых зашкаливает.

1. Черно-белая любовь (2017–2018)

Рейтинг IMDb — 8,1 Она — успешный врач, спасающая людей, он — человек, который безжалостно забирает жизни. Внезапно пути молодых людей пересекаются и между ними завязывается настоящая страсть, впоследствии перерастающая в большое чувство. Эти люди настолько разные, что на первый взгляд кажется, что между ними не может быть ничего общего. Однако это не так.

2. Сказка на острове (с 2021 года)

Рейтинг IMDb — 8,2 Девушке поручили отобрать земельный участок у одного богача. Она почти успела это сделать, однако внезапно на одном празднике столкнулась с молодым человеком — владельцем той самой территории. Они даже не догадывались о том, что их связывает между собой, и без памяти влюбились друг в друга. Но рано или поздно правда всплывет наружу.

3. Ранняя пташка (2018–2019)

Рейтинг IMDb — 7,4 Главная героиня работала в бакалейной лавке и в какой-то момент поняла, что ей нужно двигаться дальше. Девушка устроилась в издательство женского журнала. Там она повстречала двух братьев — сыновей владельца этого самого издательства. В девушку влюбился младший из них, однако она чаще всего пересекалась на работе со старшим. Вот тут-то и начинаются ее приключения.

4. Любовь не понимает слов (2016–2017)

Рейтинг IMDb — 7,7 Девушка переехала из небольшого городка в Стамбул. Там устроилась на работу и повстречалась с владельцем текстильной империи. Их знакомство началось со ссоры, однако это не помешало им влюбиться друг в друга. Но смогут ли молодые люди быть вместе, учитывая то, что они из совершенно разных слоев общества?

5. Основание: Осман (с 2019 года)

Рейтинг IMDb — 7,9 «Основание: Осман» — сиквел «Воскресшего Эртугрула». В сериале затрагивается период правления храброго Османа. Здесь показана не только государственная деятельность отважного воина, но и его отношения с близкими людьми. Отдельно стоит упомянуть и его большую любовь, которая во многом позволила ему пересмотреть свои взгляды на жизнь.

6. Отважный и красавица (2016–2017)

Рейтинг IMDb — 7,1 Успешный бизнесмен приехал в небольшой поселок с одним очень важным заданием. Там он влюбился в умную, красивую и богатую девушку. Она тоже воспылала к нему любовью. Однако на пути влюбленных встали родители с обеих сторон, которые были категорически против их отношений. Какую же тайну скрывают они от своих детей и почему так враждебно относятся друг к другу?

7. Ворон (2019)

Рейтинг IMDb — 7,7 С детства мужчина вынашивал план мести, чтобы наказать человека, который расправился с его отцом. Он уже приготовился осуществить свой замысел, однако встретил девушку, с которой у него завязался страстный роман. Оказалось, что она — дочь того самого человека, для которого ее возлюбленный подготовил свой коварный план. Здесь и начинается все самое интересное.

8. Ты моя Родина (2016–2018)

Рейтинг IMDb — 8,2 Действие картины разворачивается в непростое для страны время. Главные герои сериала — военный и его верная супруга — вынуждены расстаться. По долгу службы он находится далеко от своей семьи, а тем временем его друг пытается добиться расположения жены. Сможет ли она противостоять его напору и остаться верной своему мужу?

9. Личность (2018)

Рейтинг IMDb — 9,1 Ранее главный герой работал судмедэкспертом, однако на пенсии его настигает болезнь Альцгеймера и он начинает творить совершенно невообразимые вещи. Каждая серия «Личности» рассказывает об одной жертве, которой пришлось столкнуться с безжалостным стариком. В общем, можно сказать, что турецкая «Личность» — это коктейль из сериалов «Декстер» и «Во все тяжкие».

10. Фи, Чи, Пи (2017–2018)

Рейтинг IMDb — 7,8 Сериал «Фи, Чи, Пи» снят по мотивам популярной в Турции трилогии романов Азры Кохен. Он состоит из 3 частей. Сюжет строится вокруг молодой балерины, которая внезапно встречает свою любовь. Казалось бы, после этого ее жизнь должна стать намного лучше, однако на самом деле она начинает рушиться прямо на глазах.

11. Песня жизни (2016–2017)

Рейтинг IMDb — 7,7 Сериал рассказывает о друзьях детства, которые, став взрослыми, дали друг другу обещание — поженить своих детей, чтобы никогда не терять связь. Их повзрослевшие дети узнали о намерении своих отцов и с ужасом ждали осуществления их плана. Познакомившись, они выяснили, что оба не в восторге от этого. Молодые люди решили во что бы то ни стало противостоять своим отцам и прожить жизнь так, как хочется им самим.

12. До самой смерти (2017)

Рейтинг IMDb — 7,2 Главный герой сериала «До самой смерти» был безумно влюблен в одну девушку. В день их свадьбы отец невесты скончался, и все подозрения пали на молодого человека. Он провел 11 лет в тюрьме и задержался бы там на еще более долгий срок, но на помощь ему пришла очаровательная адвокат. Ей удается доказать невиновность главного героя и даже влюбить мужчину в себя.

13. Безмолвие (2012)

Рейтинг IMDb — 8,4 «Безмолвие» повествует о жизни 4 друзей, которые оказались в сложной ситуации. Они находятся под следствием и попадают за решетку, где им приходится проходить через множество испытаний. Наконец их выпускают на свободу. После этого друзья понимают, что не могут продолжать свою дружбу, и их пути расходятся. Но однажды их судьбы вновь переплетутся.

14. Игра судьбы (с 2021 года)

Рейтинг IMDb — 7,5 Турчанка вышла замуж за албанца. Спустя время выяснилось, что парень оформил с ней отношения лишь из-за желания получить турецкое гражданство. Однако девушка не отказывается от мужчины, а решает завоевать его любовь. Она задалась целью быть ближе к нему и даже устроилась на работу в его фирму, где и повстречала одного красавчика, который оказался ее другом детства. Какое же решение примет героиня: бороться за любовь мужа или вступить в новые отношения?