14 татуировок знаменитостей, которые не получится разгадать с первого взгляда

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Хотя татуировки давно уже лишились ярлыка «раз и навсегда», те, кто решается на «нательную живопись», подходят к этому делу ответственно, стараясь вложить в изображение смысл и подчеркнуть таким образом свою индивидуальность. Можно смело сказать, что такой подход делает эти своеобразные рисунки и надписи отдельным видом искусства.

Мы в AdMe.ru считаем, что самовыражение при помощи «украшательства» себя не только дарит ощущение свободы, но и может служить источником вдохновения для других. Герои нашей подборки — звезды, являющиеся счастливыми обладателями осмысленных татуировок, каждая из которых появилась неслучайно. А в конце статьи вас ждет бонус — тату, которое, возможно, намекает на возможное воссоединение одной очень популярной голливудской пары.

1. У Райана Гослинга есть тату, которое он набил сам. Оно должно изображать монстра. Надпись «W. H. R.» отсылает к названию одной из песен рок-группы актера

2. У Рианны под ключицей есть надпись «Любая неудача — это всегда урок», причем прочесть ее можно только в зеркале

3. Рука Джейсона Момоа разрисована треугольниками, напоминающими акульи зубы. На Гавайях такой рисунок символизирует защиту

4. Тату в виде льва на лопатке Кристины Риччи — отсылка к любимой книге актрисы «Лев, колдунья и платяной шкаф» Клайва Стейплза Льюиса

5. На запястье у Эммы Стоун есть татуировка в виде птичьих лапок. Это отсылка к «Blackbird» («Черный дрозд») The Beatles, любимой песне мамы актрисы

6. Лодыжку Кэти Перри украшает татуировка в виде улыбающейся клубнички. Этот рисунок символизирует популярность певицы, возросшую в конце нулевых

7. На руке Майли Сайрус красуется цитата Теодора Рузвельта. После расставания с Лиамом Хемсвортом, чью руку украшает другая цитата политика, певица решила не сводить тату

8. На левом запястье Леди Гага есть татуировка в виде пацифика — знака мира. Она посвящена Джону Леннону

9. У Дэвида Духовны аллергия на металл, поэтому вместо кольца он «носит» на безымянном пальце татуировку. Она представляет собой аббревиатуру, расшифровку которой актер хранит в секрете

10. Самый большой стадион, на котором выступал Эд Ширан, — «Уэмбли» в Англии. В честь этого певец решил вытатуировать на груди национальную эмблему Англии — льва

11. Кэри Маллиган играла в чеховской «Чайке» и набила тату в виде птицы в память об этом

12. Руку Хайди Клум украшают 4 звездочки в честь каждого из ее детей

13. На правой руке Скарлетт Йоханссон красуется цепочка с молотом Тора и надписью «Я люблю Нью-Йорк». Эту татуировку актриса посвятила фильму «Мстители»

14. У Кристен Стюарт на правом предплечье есть тату в виде лампочки. Это фрагмент картины Пабло Пикассо «Герника»

Бонус: Брэд Питт сделал новую татуировку, возможно, намекая на воссоединение с Анджелиной Джоли. Это цитата из стихотворения персидского поэта Руми

«Есть луг волшебный, что лежит вне круга понятий наших о добре и зле. Ищи его, там встретим мы друг друга».

Как вы считаете, повальное увлечение татуировками — это просто дань моде или способ сообщить что-то о себе без слов?