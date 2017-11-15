14 тайных посланий в кино, которые мы прошляпили

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Создатели фильмов и сериалов обожают прятать тайные послания, которые замечают и уж тем более разгадывают далеко не все зрители. AdMe.ru собрал несколько любопытных пасхалок из любимых фильмов, но предупреждаем сразу: возникает острое желание пересмотреть их и увидеть своими глазами.

Телесериал «Друзья», 1994–2004

Помните флешбэки, в которых нам показывают, как выглядели герои сериала в юности? Кажется, укладка Чендлера была вдохновлена аналогичной прической участника популярной британской группы тех времен «A Flock of Seagulls». В другой сцене стиль Росса и Чендлера уж очень напоминает героев сериала «Полиция Майами».

«Стражи Галактики», 2014

В конце этого фильма Грут принимает решение пожертвовать собой ради спасения друзей: он обнимает их, погибает, а потом перерождается из маленькой веточки. А теперь взгляните на кадр из удаленной сцены этого фильма: вот она, аллюзия к фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

«Убить Билла». Фильм 1, 2003

Знаменитый желтый костюм героини Умы Турман из фильмов «Убить Билла» — это не что иное, как дань уважения костюму Брюса Ли из фильма «Игра смерти». Вот и мы об этом даже не догадывались!

«Бойцовский клуб», 1999

В одной из сцен можно заметить афишу кинотеатра — это фильм «7 дней в Тибете», в котором снимался Брэд Питт. Возможно, рассказчик придумал для своего альтер эго образ Питта просто потому, что ему нравился сам Брэд Питт как актер, ведь разве кто-то из нас не хотел быть хоть немного похожим на своего кумира?

Одна из самых странных пасхалок в фильме — стаканчики с кофе из Starbucks. Их можно встретить чуть ли не в каждом кадре. Если вспомнить посыл картины и сопоставить количество этих кофеен по всему миру, становится понятно, к чему режиссер вставил такую фишку.

Гангстерская сага «Крестный отец»

В трилогии фильмов строго соблюдается следующее правило: если в кадре появляются апельсины — жди беды, совсем скоро по сюжету кто-нибудь умрет.

«Спасательная шлюпка», 1944

Альфред Хичкок любил не только появляться в небольших камео в своих фильмах, но и прятать свое изображение. Так, в одной из сцен картины «Спасательная шлюпка» его можно заметить в рекламе на развороте газеты.

Фантастическая франшиза «Звездные войны»

Возможно, вы не замечали, что в каждом эпизоде саги один из героев обязательно говорит: «У меня плохое предчувствие насчет этого» (I have a bad feeling about this). Фраза стала чем-то вроде шутки, которую с нетерпением ждут увидеть в очередной экранизации поклонники.

«Социальная сеть», 2010

Когда главный герой (а точнее, Марк Цукерберг, роль которого исполнил Джесси Айзенберг) использует поддельный аккаунт Facebook, можно заметить, что он зарегистрировал его на имя... Тайлера Дердена! Интересно, кому так нравится «Бойцовский клуб» — режиссеру Дэвиду Финчеру или самому Марку Цукербергу?

«Чарли и шоколадная фабрика», 2005

По сюжету фильма отец Чарли работает на фабрике зубной пасты Smilex. Точно такое же название носит химическое вещество, которым Джокер пытался убить людей в фильме «Бэтмен» 1989 года. Эта связь объясняется просто, ведь режиссером фильмов выступил Тим Бертон.

«Шерлок Холмс: Игра теней», 2011

Говорят, что макияж Холмса для сцены в поезде был вдохновлен боевой раскраской Джокера в исполнении Хита Леджера. Ну что ж, замысел удался — одно лицо, не правда ли?

«Лоракс», 2012

Создатели мультфильмов обожают прятать пасхалки. Так, над созданием мультфильма «Лоракс» работала та же команда, которая делала «Гадкий я». Отсюда и сюрприз: в столе у Теда можно заметить фигурку миньона. А еще Тед носит кроссовки с миньоном и надписью «Обувь Грю» (Gru’s Shoes).

«Крик», 1996

В фильме «Крик» небольшую роль исполнил режиссер фильма Уэс Крэйвен — он сыграл уборщика, одетого точь-в-точь как Фредди Крюгер. Более того, героя также звали Фред. Таким образом режиссер решил «передать привет» своему фильму 1984 году про убийцу с обожженным лицом и в полосатом свитере.