14 свежих сериалов, с которых однозначно стоит начать новый год

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Хорошей идеей для начала 2020 года будет поездка на горнолыжный курорт или прогулка по заснеженным улицам, но снег мы видим все реже, а о спусках с горы только мечтаем. Более привычное нам занятие — новогоднее безделье и просмотр сериалов: этим на каникулах можно заниматься с чистой совестью.

Мы в AdMe.ru, как и все, хотим кататься на лыжах и лепить снеговиков, но будем смотреть сериалы. На основе рейтингов IMDb и списка номинантов на премию SAG Awards мы отобрали лучших претендентов на просмотр.

1. Утреннее шоу

Один из лучших сериалов 2019 года с впечатляющим актерским составом в лице Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стива Карелла. За персонажами можно с удовольствием наблюдать даже в отрыве от сюжетной линии, но и она очень неплоха. Одного из любимых ведущих страны уволили за домогательства на работе, что стало причиной кризиса успешного телеканала и дало толчок ряду событий, переросших в трагедию. В сериале с большим количеством подробностей раскрывается внутренняя кухня телевизионных шоу, захватывая тему кризиса современных медиа, а также движения #MeToo. Рейтинг IMDb: 8,3

2. Вращение

Первая и очень зимняя новинка от Netflix в 2020 году. Кая Скоделарио выступает в роли перспективной фигуристки, получившей серьезную травму, которая сломала ей карьеру. Теперь Кэт даже не мечтает стать звездой мирового масштаба и подрабатывает официанткой в скромном провинциальном кафе. Все меняет встреча с плохим парнем Джастином. Он знакомит девушку с наставницей Дарьей Глушенко (Светлана Ефремова), которая видит в Кэт коммерческий потенциал и предлагает ей попробовать себя в парном катании со своим подопечным. Рейтинг IMDb: 8,0

3. Дракула

Еще один многообещающий сериал 2020 года, вышедший из-под крыла Netflix и BBC One. Съемками занимались Стивен Моффат и Марк Гэтисс, известные по культовым работам «Доктор Кто» и «Шерлок». Переосмысление вампирской классики про графа Дракулу. Сериал перенесет нас в 1897 год, когда легендарный кровопийца воскресает и начинает наводить ужас на жителей викторианского Лондона, строя планы по захвату города. Рейтинг IMDb: 7,1

4. Дикинсон

Новое творение Apple TV+ — вольная интерпретация биографии поэтессы Эмили Дикинсон в исполнении Хейли Стейнфилд. Это история взросления смелой и юной писательницы, чьи стихотворения не имеют аналогов и стали понятны лишь спустя годы после ее смерти. Сериал можно сравнить с бродвейским шоу «Гамильтон» — историей из XVIII века в хип-хоп-аранжировке. Современная музыка и досуг на фоне эпохи корсетов подчеркивают, насколько одна из величайших американских поэтесс опережала свое время. Рейтинг IMDb: 7,0

5. Политик

Забавный и едкий сериал от создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи, который можно назвать комедийным «Карточным домиком». Сюжет наполнен событиями: в каждом эпизоде спрессовано столько всего, чего другому проекту хватило бы на целый сезон. Чего стоит актерский ансамбль в лице Бена Платта, Гвинет Пэлтроу, Джессики Лэнг, Зои Дойч и Люси Бойнтон. Место действия — старшая элитная школа Санта-Барбары, в которой идет борьба за победу на школьных выборах. Бросается в глаза непредвзятость сериала, отчего зритель считает себя тем самым избирателем, который и должен решить судьбу героев. Рейтинг IMDb: 7,6

6. Перевал

Идеальный сериал для любителей расследований, который можно сравнить с весьма успешными для своего жанра «Убийством» и «Мостом». Австро-немецкое детище своей неподвижностью и красотой напоминает Альпы, то и дело мелькающие в кадре. Детективам предстоит разобраться с серией убийств, инсценирующих старый языческий ритуал. Особый интерес добавляют отношения главных героев: жизнерадостной Элли Стокер, для которой это первое серьезное дело, и опытного инспектора Гедеона Винтера, уставшего от своей работы. Рейтинг IMDb: 8

7. Рождественская песнь

Мини-сериал из 3 эпизодов, основанный на одноименной повести-сказке Чарльза Диккенса. История искупления скряги Скруджа до боли знакома, но продюсерам в лице Ридли Скотта, Тома Харди и Стивена Найта удалось вдохнуть в нее новую жизнь. На экране мы видим не заснеженную рождественскую историю, а мрачную и безысходную реальность. Скрудж в исполнении Гая Пирса самый неклассический и не похожий на старика из первоисточника. Здесь он утонченный и весьма красивый социопат. Впрочем, от этого только интереснее наблюдать за искуплением главного героя. Рейтинг IMDb: 7,3

8. Современная любовь

Сериал основан на историях реальных людей, которые публиковались в колонке газеты «Нью-Йорк таймс». Каждый эпизод — это отдельный рассказ о любви, сюжетно не связанный с другими. Несмотря на небольшой хронометраж и легкость повествования, продюсеры успевают затронуть все актуальные темы в отношениях, и даже больше. Наличие известных актеров придает зрелищу еще больший интерес. Энн Хэтэуэй, Оливия Кук, Эндрю Скотт, София Бутелла, Тина Кук, Дев Патель — это еще не полный список приглашенных звезд. Рейтинг IMDb: 8,0

9. Город на холме

Неспешная криминальная драма в духе фильмов Мартина Скорсезе. Сериал плавно рассказывает о жизни в типичном городе 90-х, задыхающемся от бандитских разборок, коррумпированной полиции, кумовства и жестокости, на которую закрывают глаза. Изменить ситуацию берется новый прокурор Декорси Уорд, который заручается поддержкой сомнительного, но весьма уважаемого агента ФБР Джеки Рора в исполнении Кевина Бейкона. Оба героя олицетворяют разное время: Уорд — современный порядок, Рор — хаос и безразличие 90-х. Рейтинг IMDb: 7,5

10. В поисках Аляски

Экранизация дебютного одноименного романа Джона Грина, поданная в форме мини-сериала. По сюжету, мечтатель Майлз Холтер уезжает из родного города ради учебы в школе-интернате, которую окончил его отец. Там он встречает настоящих друзей и свою первую любовь — экстраординарную девушку Аляску Янг. Несмотря на кажущееся огромное количество штампов, происходящее не выглядит банальным. Сериал затягивает своим сюжетом и буквально вынуждает задуматься о таких универсальных материях, как дружба и любовь, жизнь и смерть, верность и честь. Рейтинг IMDb: 8,2

11. Ради всего человечества

Команда Apple TV+ представила зрителю альтернативную историю мира. Главные герои сериала — астронавты NASA, которые во что бы то ни стало пытаются выиграть космическую гонку. Все начинается со сцены высадки человека на Луну, однако вместо слов Нила Армстронга про скачок для человечества звучит речь космонавта Алексея Леонова. Сериал совсем не мрачный, как другие антиутопии, скорее наоборот, он показывает, что, благодаря продолжающемуся соперничеству, мир вокруг становится лучше. Рейтинг IMDb: 7,2

12. Видеть

В будущем человечество столкнулось с вирусом, который полностью лишил людей зрения — теперь оно стало мифом. Спустя поколения после катаклизма люди деградировали до уровня Средних веков, лишь изредка используя остатки технологий. Неожиданно расходятся слухи: в семье вождя племени Алкенни (Джейсон Момоа) рождаются зрячие дети, что и дает толчок к развитию сюжета. В сериале особенно хочется отметить красоту окружающих пейзажей, качество съемки, новизну сюжета и игру того самого Джейсона Момоа. Рейтинг IMDb: 7,6

13. По правде говоря

Детективный сериал от Apple TV+ с Аароном Полом и Октавией Спенсер в главных ролях. Сюжет повествует о журналистке Поппи Парнел, которая стала известной благодаря ключевой роли в расследовании убийства, отправив 17-летнего соседа жертвы за решетку. Однако спустя 19 лет ей в руки попадает улика, которая заставляет ее задуматься, не поспособствовала ли она тому, что по ошибке осудили невиновного человека. Подача напоминает «Американскую историю преступлений», а ход расследования зритель узнает через подкасты, которые ведет Поппи. Рейтинг IMDb: 7,3

14. Дом с прислугой

Психологический триллер от создателя «Шестого чувства» М. Найта Шьямалана, рассказывающий о странной молодой паре. Чтобы пережить потерю ребенка, чета Тернеров заводит реалистичную куклу, для которой даже нанимается няня. Со временем игрушка оживает, и героям предстоит разобраться в происходящем. Разнообразия в сериал привносит Руперт Грин — повзрослевший Рон Уизли. Он исполняет роль брата несчастной супруги Тернер, который вместе с ее мужем скрывает какой-то страшный секрет. Рейтинг IMDb: 7,9