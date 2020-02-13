14 свежих мини-сериалов на любой вкус, которые легко проглотить за один присест

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В этой статье мы собрали свежие сериалы с высоким рейтингом, которые можно посмотреть за пару вечеров или за выходные. В них нет длинных монологов, скучных эпизодов и затянутых сцен. Все эмоционально, динамично и свежо — как любит современный зритель. Разнообразие жанров позволит вам выбрать что-нибудь на свой вкус и приятно провести свободное время.

Мы в AdMe.ru любим сериалы, а мини-сериалы глотаем за один присест. Возможно, с нашей подборкой и вы захотите отложить дела, чтобы погрузиться в новые увлекательные истории.

Маньяк

Оуэн с детства живет с диагнозом «шизофрения» и страдает от неприятия себя. Энни мучается от разрушенных отношений и пытается заглушить душевную боль с помощью таблеток. Они встречаются на испытании нового препарата, создатели которого обещают избавить подопечных ото всех переживаний и психических проблем. Кажется, для героев это шанс начать новую жизнь, но ученые, как всегда, умалчивают о побочных эффектах. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,8

Уэйн

Мать бросила Уэйна несколько лет назад, а отец, который все это время воспитывал парня, умирает. Чтобы как-то отвлечься от потери, подросток вместе с подругой отправляется на поиски украденного винтажного автомобиля — единственного, что досталось ему в наследство от отца. Бегство от прошлой жизни оборачивается для пары жестокими, полными адреналина приключениями, на которые решится не каждый. Но этим двоим больше нечего терять. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Рейтинг IMDb — 8,4

Чудо: Слезы Мадонны

В доме крутого мафиозного босса полицейские обнаруживают фигурку Мадонны, которая плачет кровавыми слезами. Феномен сразу же вызывает большой интерес у правительства и ученых, но, чтобы избежать ненужной огласки, к статуэтке допускаются немногие. Священник, потерявший веру и сам погрязший в грехах, врач-лаборант и премьер-министр попытаются объяснить происходящее со своих позиций. А пока они будут проверять свой атеизм на прочность, чудо коснется каждого из них. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,6

Хранители

Альтернативная вселенная «Хранителей» лишь внешне напоминает привычный нам мир. В ней природные катаклизмы сменяются стычками белых и темнокожих, супергероями зовутся те, кто под маской пытается вершить свое правосудие, а полицейские не всегда в состоянии постоять за себя. Но, когда грядет новая волна расового истребления, хранителям порядка не остается ничего, кроме как спрятать лица под масками и узнать, кто стоит за всем этим. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 8,1

Возвращение домой

Когда-то Хайди работала психологом в центре поддержки военнослужащих «Возвращение домой». Она помогала солдатам справляться с посттравматическим стрессовым расcтройством и адаптироваться к нормальной жизни. Но это было давно, и с тех пор она, кажется, ничего не помнит. Не помнит даже, почему решила вдруг уйти и устроиться официанткой в кафе. Вернуться в прошлое и узнать истинные события ей поможет сотрудник Министерства обороны, которого почему-то очень интересует прошлое Хайди. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,5

Сыны свободы

До того, как стать независимым государством, Америка долгое время была британской колонией. Огромные налоги, притеснения и жесткая политика колонизатора вызывали постоянное недовольство у местного населения, пока группа людей, назвавшая себя «Сыны свободы», не приняла решение противостоять захватчикам и бороться за независимость своей страны. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,5

Дрянь

Имени у Дряни нет, а вот проблем — хоть отбавляй. Она безуспешно старается наладить общение с сестрой, отцом и его новой супругой, ведет мысленные диалоги с погибшей подругой, пытается где-то найти денег на существование и встретить нормального парня. Но все обычно идет кувырком. Поэтому Дрянь живет моментом, махнув рукой на все неприятности. И это у нее неплохо получается. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Рейтинг IMDb — 8,7

Отмена

Скучная и рутинная жизнь Алмы в один миг меняется, когда на обочине дороги она видит умершего отца и попадает в аварию. Очнувшись от комы, девушка понимает, что отец никуда не исчез. Теперь он простоянно проникает в ее жизнь, показывает ей другую сторону мира и делится с ней секретами. Мужчина учит дочь управлять чувствами, перемещаться во времени и просит ее вернуться в прошлое, чтобы спасти его от смерти. Непривычная картинка в сериале была достигнута способом ротоскопирования. После видеосъемок каждый кадр фильма был прорисован и обработан вручную. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 8,3

Шучу

Джефф Пиклз — настоящий сказочник, герой любого ребенка и взрослого. Он ведет самую смешную детскую телепередачу, помогает больным, участвует в благотворительности — одним словом, старается сделать этот мир лучше. Только его собственная жизнь разваливается на глазах. Джефф потерял одного сына, другой отказывается с ним разговаривать, жена уходит от него после долгой совместной жизни. Теперь человеку, который привык всю жизнь искренне улыбаться, приходится решать личные проблемы и скрывать настоящие слезы. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 8

Жизнь после смерти

После смерти жены Тони готов ненавидеть весь мир. Всех людей вокруг и себя в том числе. Он уже не раз думал отправиться на тот свет, но кто тогда позаботится о его собаке? Чтобы не сойти с ума от душевных переживаний, Тони разрешает себе выражать чувства: говорит что думает и делает что хочет. Теперь ему предстоит принять потерю и научиться жить для себя. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 8,4

Чудотворцы

В огромной Небесной канцелярии, состоящей из множества отделов, настали не лучшие времена. Бог приуныл, стал просиживать дни на диване и игнорировать молитвы. А после вообще решил уничтожить Землю, потому что «мир стал совсем не тот». Два ангела из Отдела обработки и исполнения молитв слегка обеспокоены таким положением дел. Они решают заключить с боссом пари, чтобы спасти планету. Теперь за 2 недели им нужно исполнить одну из самых сложных молитв и вернуть Господу веру в человечество. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 6,9

Невероятное

Сериал основан на реальных событиях, произошедших в 2008 году. Школьница Мари обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Девочка сообщила, что в ее дом проник незнакомый мужчина и пригрозил расправой, если она будет шуметь. Стражи порядка оперативно проверили место преступления и сделали все медицинские обследования, но никаких следов насилия не обнаружили. Мари посчитали лгуньей и заставили ответить перед судом. Заинтересовавшись делом, детектив Карен Дюваль и ее коллега Грейс Расмуссен узнают, что в разных городах за 3 года о подобных нападениях сообщали около 30 женщин и ни на одном месте преступления мужчина не оставил никаких следов. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,5

Рейтинг IMDb — 8,5

Она же Грейс

Уже 15 лет Грейс отбывает наказание за убийство своего бывшего хозяина. Она не помнит, что было в ночь убийства, но все еще видит в кошмарах ужасы, которые творились с ней в доме работодателя. Доктор Саймон Джордан пытается помочь девушке восстановить события, предшествующие преступлению, но этим еще только больше запутывает себя и ее. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Рейтинг IMDb — 7,8

И никого не стало

На отдаленный остров у побережья графства Девон прибывают 8 гостей, до этого не знакомых между собой. Их встречает пара слуг и сообщает, что хозяева поместья временно отсутствуют. Во время обеда собравшиеся замечают на столе фигурки 10 солдатиков и слышат, как чей-то голос рассказывает о совершенных гостями преступлениях. Взволнованные люди спешат убраться с острова, но оказываются в ловушке, где один за одним становятся жертвами чьих-то хорошо продуманных убийств. Сериал снят по мотивам известного детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят». Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 8

Бонус: Ирландец

Новый фильм Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши оказался настолько длинным, что пользователи сети предлагают смотреть его как мини-сериал. Не каждому по плечу выдержать 3 с половиной часа гангстерских разборок. Но, если разбить длинную ленту на логически завершенные части, просмотр действительно будет легче и приятнее.

Какие мини-сериалы последних лет вы могли бы посоветовать к просмотру?