14 свежих комедий для тех, кто хочет расслабиться после тяжелого дня

42 4 711 25k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Найти хорошую комедию для просмотра порой бывает непросто. То шутки пошловаты, то юмор плоский, то герои скучные и абсолютно неинтересные. В этой статье мы решили помочь любителям веселого и доброго кино. В нашей подборке можно найти забавный фильм, в компании которого вечер покажется короче, а унылое настроение поднимется в два счета.

Мы в AdMe.ru любим увлекательные истории и хороший юмор. Надеемся, что наша подборка поможет и вам от души посмеяться и скоротать длинные вечера.

В прямом эфире

Кэтрин Ньюбери, ведущая популярного ночного ток-шоу, оказывается на грани увольнения. Рейтинги ее телепрограммы падают, а она не в силах понять, что делает не так. Коллеги-мужчины боятся расстроить грозную начальницу и отмалчиваются, чтобы не вылететь с работы. Все идет хуже некуда, пока в их команде не появляется Молли. Девушка не стесняется своей непосредственности, не боится говорить что думает и спорить с Кэтрин. Возможно, ее новый взгляд на шоу способен спасти карьеру телеведущей. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6,5

Особенные

Бруно и Малик более 20 лет работают с маленькими аутистами и помогают подросткам из трудных семей. Они верят, что не бывает чужих детей, что каждый ребенок достоин любви и внимания. Чтобы помочь своим подопечным обрести друзей и лучше адаптироваться к жизни, они решают объединить беспризорников и аутичных ребят, научив их работать в команде. Результат действия этого тандема поразит даже скептически настроенных работников соцслужб. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 7,6

Шедевр

Артуро и Ренцо — давние приятели. Первый владеет художественной галереей и приторговывает полотнами живописцев. Второй пишет хорошие картины, но не признает творчество на заказ, ненавидит тусовки и предпочитает одиночество. Когда полотна Ренцо начинают хуже продаваться, Артуро вспоминает, что творения художников после смерти ценятся куда больше. И решает провернуть гениальную аферу, чтобы срубить побольше денег. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7,1

100 вещей и ничего лишнего

Пауль и Тони богаты и обожают покупать разные вещи. Залежи одежды, обуви, гаджетов, аксессуаров и бытовой техники — кажется, в их квартирах есть все, кроме свободного места. Но однажды оба просыпаются абсолютно голыми в своих пустых квартирах. А потом вспоминают, что на прошедшей вечеринке заключили пари на жизнь без привычных вещей. Теперь все их имущество заперто на складе, а они могут забирать оттуда лишь по одному предмету в день. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7,1

Зеленее травы

Это абсолютно абсурдная комедия о двух богатых домохозяйках, живущих в пригороде. Одна из них дарит свою маленькую дочку подруге, потому что та ей приглянулась. А потом видит, как ее сын превращается в собаку. И вроде бы даже не переживает из-за этого, потому что для их слегка безумного мира все происходящее находится в пределах нормы. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,3

Загадочное убийство

Ник и Одри после 15 лет брака наконец-то выбираются отдохнуть в Европу и во время перелета знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте его богатого дяди. Во время путешествия на судне случается убийство, и Одри, обожающая детективные истории, втягивает мужа в расследование этого странного преступления. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6

Надо мною солнце не садится

Из-за ссоры с отцом Алтан уезжает на Крайний Север, согласившись работать на безлюдном острове. Спустя несколько дней одиночества он встречает там старика Байбала, который доживает своей век и просит парня похоронить его рядом с женой. Чтобы оттянуть кончину деда и скрасить его последние дни, Алтан предлагает Байбалу создать развлекательный видеоблог и таким способом найти его пропавшую когда-то дочь. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Рейтинг IMDb — 7,1

Образование

Две подруги-отличницы сознательно пропускали все школьные тусовки, готовясь к поступлению в престижные колледжи. И поступили. А еще узнали, что их одноклассники, которые вечно уходили в отрыв, попали туда же без особых усилий. Уровень досады девушек просто зашкалил, и тогда они решили наверстать упущенное всего за одну ночь. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,2

Свистуны

Кристи так сильно влюбился в красавицу Гильду, что готов ради нее на все. Он полицейский, а она прочно связана с миром преступности. Чтобы помочь девушке провернуть одно непростое дельце, Кристи предстоит обучиться специальному языку свиста и вызволить из тюрьмы подельника Гильды. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 6,6

Дорогая Элеонора

Две 15-летние подруги Элли и Макс сбегают из дома, чтобы отправиться в путешествие через всю страну. Они хотят отыскать Элеонору Рузвельт и исполнить последнее желание матери Элли, которая так и не смогла встретиться с первой леди страны. Рейтинг «КиноПоиска» — 6

Рейтинг IMDb — 6

Короли интриги

Молодая пара мечтает приобрести поместье, в котором живут 4 престарелых кинодеятеля: режиссер, сценарист, некогда известная, но уже всеми позабытая актриса и ее муж-актер. Чтобы провернуть дело без помех, супруги притворяются поклонниками артистки и хотят вынудить ее продать землю. Но они еще не представляют, как хитры и коварны могут быть старики, тем более прожженные деятели искусства. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 7,3

Прощание

Этот трогательный и смешной фильм рассказывает историю начинающей писательницы Билли, ее бабушки Най-Най и их большой дружной семьи. Бабушка Билли неизлечимо больна, но родственники решают скрыть от старушки ее недуг, чтобы она смогла беззаботно провести отведенные ей дни. Билли не может притворяться и постоянно грустит, пока вся родня собирается на импровизированную свадьбу ее брата, которая на самом деле лишь предлог попрощаться с Най-Най. Сама же бабушка бодра, весела и даже не подозревает, о чем печалится ее внучка. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 7,7

Я — препод

Наина с детства страдает синдромом Туретта, но не расстается с мечтой стать преподавателем. Ученики смеются над ее поведением, директора школ отказывают в приеме на работу, а мать уговаривает девушку попробовать что-нибудь другое. Наина не сдается, и вот однажды получает желаемое. Она становится учителем в элитной школе и классным руководителем группы самых неуправляемых детей и отъявленных хулиганов. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Рейтинг IMDb — 7,5

Поменяться местами

Рафаэль и Оливия познакомились еще в колледже и были счастливы, пока его карьера не пошла в гору. Постепенно Рафаэль стал уделять девушке меньше внимания, все больше увлекаясь работой, а после и вовсе будто позабыл о жене. Но однажды все меняется. Теперь Оливия — известная пианистка, ничего не помнящая о своем муже, а он простой школьный учитель, который должен вернуть любовь всей своей жизни. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 7,1

Расскажите о ваших любимых комедиях. Какие фильмы вы посоветовали бы посмотреть?