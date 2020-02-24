14 свежих фильмов для тех, кто думает, что уже видел все

10 1 109 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы из тех самых заядлых киноманов, которые уже, кажется, посмотрели все фильмы на свете, если вы ищете что-то свежее, не заезженное и даже причудливое, эта подборка для вас. В 2019 году на экраны вышло почти 11 тыс. картин. Некоторые из них оказались по-настоящему достойными, но скрытыми в тени своих коммерчески успешных собратьев. Вот об этих, не самых популярных, но выдающихся фильмах и пойдет сегодня речь.

Редакция AdMe.ru расскажет о лентах 2019 года, у которых не было громких премьер и громадного рекламного бюджета. Они смогли выделиться исключительно благодаря сильному сюжету и волнующей атмосфере, в которую они погружают зрителя с первого кадра.

Спрячь бабушку в холодильнике

Страна — Италия

Жанр — комедия

Рейтинг IMDb — 6,1

«Спрячь бабушку в холодильнике» — романтическая комедия, которая рассказывает о том, как выжить во время кризиса. Клаудия — бедная художница из Рима, чья мастерская до сих пор не закрылась только благодаря пенсии ее бабушки. Когда бабуля внезапно умирает, девушка, чтобы продолжать получать деньги, решается на отчаянный шаг. И все бы ничего, да только на горизонте появляется дотошный полицейский Симоне, который начинает буквально преследовать героиню.

Анна

Страна — Франция, США

Жанр — боевик, триллер

Рейтинг IMDb — 6,6

Французский экшен-триллер Люка Бессона с участием Хелен Миррен, Люка Эванса и Киллиана Мерфи полон энергии и ошеломительных сюжетных поворотов. Москва, конец 1980-х. Представитель французского модельного агентства находит на рынке подходящую по всем параметрам девушку Аню и предлагает ей стать моделью в Париже. Его не смущает, что русская красавица знает несколько языков, но при этом торгует матрешками. И вот уже Анна во Франции, и она полностью готова приступить к своей настоящей работе — убирать людей по приказу КГБ.

Расправь крылья

Страна — Франция, Норвегия

Жанр — приключения, семейный

Рейтинг IMDb — 7,3

Тома — обычный подросток, которому, кроме игр и гаджетов, особо ничего не интересно. Вместе со своим чудаковатым отцом, увлеченным орнитологом, он отправляется в деревню. Пока тот разводит диких гусей и проводит научные эксперименты, мальчик откровенно скучает. Однако все резко меняется, когда Тома решает спасти исчезающий вид гусей. Ради своей цели он отправляется в захватывающее и даже опасное путешествие.

Того

Страна — США

Жанр — драма, приключения

Рейтинг IMDb — 8,1

Драма «Того» посвящена событиям Великой гонки милосердия 1925 года. В городке Ном, штат Аляска, вспыхнула ужасная эпидемия дифтерии. На гонщика Леонарда Сеппала и его ездовую команду собак во главе с непоседливым псом Того возложена ответственная миссия — отправиться сквозь снежный буран за сотни миль и доставить в город спасительную сыворотку.

Люс

Страна — США

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 6,8

Фильм получил 3 номинации на престижную американскую кинопремию «Независимый дух». Люс — дружелюбный старшеклассник, настоящая звезда школы. Он одинаково хорош в спорте и учебе. Учителя и приемные родители им гордятся, а местные девушки всячески пытаются обратить на себя его внимание. Но однажды он пишет странное пугающее сочинение, после которого отношение окружающих к нему резко меняется.

Прощание

Страна — США

Жанр — драма, комедия

Рейтинг IMDb — 7,7

Фильм получил 2 номинации на престижную американскую кинопремию «Золотой глобус» и был номинирован на премию BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Главная героиня — молодая талантливая писательница, которая переехала из Китая в Америку. Она очень скучает по своей бабушке, которая вдохновила ее на радикальные перемены и поддержала ее решение уехать за границу. Однажды девушке сообщают, что бабушка тяжело больна и жить ей осталось недолго. И вот вся семья собирается вместе, чтобы попрощаться с любимой родственницей, котоаря и не подозревает, что скоро умрет.

Мальчик, который обуздал ветер

Страна — Великобритания, Малави

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 7,6

Биографическая драма, в основу которой положена реальная история новатора Уильяма Камквамбы. Семья Уильяма настолько бедна, что не может заплатить за его обучение, и поэтому мальчику запрещено ходить в школу. С помощью шантажа он отвоевал себе возможность посещать школьную библиотеку, где он зачитывается книгами об электротехнике и производстве энергии. Когда в его деревне начинается страшная засуха, он решает построить ветрогенератор, который должен спасти всех от голода. Вот только чтобы его собрать, мальчику нужно отдать единственный ценный предмет, который есть в их семье.

Сиротский Бруклин

Страна — США

Жанр — драма, криминал

Рейтинг IMDb — 6,9

«Сиротский Бруклин» — американская криминальная драма Эдварда Нортона, которая принесла создателям множество номинаций и побед. Лайонел Эссрог — частный детектив с синдромом Туретта. Он берется отыскать убийцу своего наставника и единственного друга Фрэнка. Постепенно расследование приводит его в опасные трущобы Бруклина, джазовые клубы Гарлема и роскошные залы влиятельных политиков.

Под Сильвер-Лэйк

Страна — США

Жанр — детектив, фильм-нуар, комедия

Рейтинг IMDb — 6,5

Соблазнительный и тревожный, этот неонуарный триллер сравнивают с кроличьей норой, пропитанной теорией заговора. Главный герой — нескладный парнишка с замашками частного детектива, но без определенного рода занятий. Однажды у бассейна он встречает свою загадочную соседку из дома напротив и сразу же влюбляется. На следующий день девушка бесследно исчезает, а Сэм решает во что бы то ни стало ее отыскать. Пытаясь раздобыть хоть какие-то зацепки, он находит что-то вроде зашифрованных посланий и неожиданно понимает, что оказался втянут в глобальный заговор.

Волны

Страна — США

Жанр — драма, мелодрама

Рейтинг IMDb — 7,8

Тайлер вечно спешит и пытается делать все и сразу. Он молод, счастлив, и будущее видится ему в радужных красках. Казалось бы, жизнь складывается просто отлично — впереди маячит поступление в колледж, и рядом с ним очаровательная Алекс. Но, пытаясь достичь высоких результатов в спорте, которым он всерьез увлечен, Тайлер забывает о своем здоровье. Он получает травму и игнорирует ее, заглушая боль таблетками. А тут еще начинаются неприятности с девушкой, и герой оказывается завален грузом проблем, с которыми нелегко справиться даже взрослому человеку.

Выход

Страна — Южная Корея

Жанр — боевик, комедия

Рейтинг IMDb — 7,1

Ён-наму 30 лет, он никак не может найти работу и до сих пор живет вместе с родителями. В семье его считают неудачником, его стыдится даже малолетний племянник. Все, в чем он преуспел, — это скалолазание. Кто знал, что однажды этот навык пригодится ему, чтобы спасти всю свою семью.

Шахматист

Страна — Франция

Жанр — драма, комедия

Рейтинг IMDb — 6,7

Это история о юном шахматном гении Фахиме, который вместе с отцом вынужден покинуть родной Бангладеш и искать убежище в Париже. Именно здесь мальчик встречает Сильвиана, величайшего гроссмейстера Франции, дружба с которым придаст его жизни новый смысл.

Страна грез

Страна — США

Жанр — триллер, драма

Рейтинг IMDb — 6,7

Фильм переносит зрителей в далекий 1930 год. Из-за Великой депрессии и засухи семейная ферма 17-летнего Юджина Эванса вот-вот разорится. Парень решает во что бы то ни стало помочь родителям спасти дом и отправляется на поиски грабительницы банков, за которую назначено хорошее вознаграждение. Ему удается ловко обойти полицейских и найти преступницу раньше, но знакомство с ней заставит его резко поменять все свои планы.

Лапочка

Страна — США

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 7,4

«Лапочка» — американская драма, сценарий для которой Шайя Лабаф написал на основе собственной жизни. Молодой, но уже страдающий алкоголизмом актер Отис Лорт попадает в реабилитационную клинику. Чтобы разобраться в причинах страшной зависимости, он, по совету своего терапевта, вспоминает самые яркие моменты из прошлого. Все они так или иначе оказываются связаны со строгим и порой жестоким отцом Отиса, который терзал мальчика морально и даже физически.

Что бы бы вы порекомендовали посмотреть человеку, который, кажется, уже посмотрел все на свете?