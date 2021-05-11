14 свежих детективов, которые заставят отложить дела и срочно проверить свои дедуктивные способности

Хорошая детективная история не только увлекает, но и заставляет самому задуматься над решением задачи, потренироваться в интуиции и логике. И как же интересно потом бывает сравнить свою версию с видением сценариста и режиссера.

Мы в AdMe.ru подобрали детективные фильмы и сериалы, которые вышли в 2020 и 2021 годах, и их запутанные сюжеты мало кого оставят равнодушным.

«Харлан Кобен. Невиновен», Испания, 2021

В молодости Матео попал в тюрьму за преступление, которое совершил по неосторожности. Когда он выходит, вновь вспыхивает надежда на новую жизнь, любовь и семью. Тем более что он встречает идеальную девушку, близкую ему по духу. Но однажды жена уезжает в командировку, а Матео получает на телефон странное сообщение от нее. С этого СМС начнется череда ужасных событий, а любимая Оливия окажется совсем не тем человеком, за которого себя выдавала. Рейтинг IMDb — 8

«Тревожный звонок», Франция, США, 2021

Новый французский сериал снят в очень необычном формате: все серии — это аудиозаписи телефонных разговоров. В каждом из них в один момент происходит какое-то тревожащее событие. Теперь собеседники должны решить возникшие проблемы и спасти себя. Рейтинг IMDb — 7,8

«Договор молчания», Канада, США, 2020

В отдаленной лесной местности поселился мужчина с загадочным и тяжелым прошлым. Спустя некоторое время в этом месте начинают происходить жестокие преступления, и от них невозможно остаться в стороне. Мужчина объединяется с местной полицией, чтобы совместными усилиями попытаться выследить преступника. Вскоре главный герой начинает подозревать, что этот преступник уже был в его жизни и несколько лет назад похитил его дочь. Рейтинг IMDb — 6,2

«По наклонной», США, 2021

Военный врач возвращается в мирную жизнь из зоны боевых действий. Но мирная жизнь оказывается не так уж проста — посттравматический синдром не дает ему снова стать обычным и счастливым человеком. А вот адреналин преступной жизни — совсем другое дело. Герой решает, что он сможет поправить свое финансовое положение нестандартным способом. Рейтинг IMDb — 6,6

«Чужак», США, 2020

Главного героя обвиняют в преступлении, все улики указывают на него. Кроме одной: видеозаписи с камер показывают, что в момент преступления он находился совершенно в другом месте. Следователь, который расследует дело, начинает подозревать, что здесь замешано нечто сверхъестественное. Но так ли это на самом деле? Рейтинг IMDb — 7,8

«Допрос», США, 2020

Создатели сериала решили предложить зрителям необычный формат: эпизоды можно смотреть в любом порядке. Только финальную серию желательно оставить напоследок, чтобы проект остался в памяти законченным. Осужденный Эрик уже 20 лет пишет апелляции по своему делу, но решение о сокращении его срока так и не принято. Зрителям предлагается послушать допросы, мнения его друзей, увидеть расследования журналистов. И самим решить, виновен Эрик или нет. Рейтинг IMDb — 7,4

«Пустой человек», США, ЮАР, 2020

Расследуя исчезновение девушки-подростка, местный следователь выходит на следы культа, члены которого одержимы идеей призвать в наш мир некую сверхъестественную сущность — Пустого человека. Но связаны ли преступления с чем-то тайным или это просто мистическое прикрытие для тех, кто верит в потусторонние силы? Рейтинг IMDb — 6,1

«Жестокое лето», США, 2021

Действие сериала начинается в 1993 году. В небольшом городке исчезает очень красивая и популярная девушка Кейт. Но место самой главной красотки недолго остается пустым. Застенчивая Жанетт становится местной звездой. Вскоре Жанетт упадет так сильно, что об этом узнает весь мир. И ее связь с исчезнувшей Кейт станет очевидной. Рейтинг IMDb — 7,7

«Взаперти», США, 2020

Мать-одиночка Диана с большим рвением заботится о своей дочери Хлое. Но только вот забота эта отдает патологией: она контролирует каждый шаг Хлои, хотя та даже не выходит из дома. Девушка прикована к инвалидному креслу и растет очень наивной и неискушенной. Но однажды она начинает подозревать: с ее жизнью и матерью что-то не так. Рейтинг IMDb — 6,7

«Засуха», Австралия, 2020

Полицейский Аарон Фалк возвращается в свой родной город, чтобы проводить в последний путь своего друга детства. Приехав, он узнает, что погибшего обвиняют в страшном преступлении. Аарон не может остаться в стороне от расследования. Он начинает копать и обнаруживает, что это дело связано с давними событиями его родных мест. И он должен обязательно понять, что здесь происходит. Рейтинг IMDb — 7

«Правосудие Спенсера», США, 2020

Бывший коп, вспыльчивый Спенсер выходит на свободу. В тюрьме он оказался за нападение на своего коллегу капитана Бойлана. Поселившись у своего тренера, Спенсер не успевает начать новую жизнь: Бойлан и еще один полицейский погибают. Теперь этот клубок преступлений нужно распутать, и Спенсер вновь выходит на улицы Бостона, чтобы вывести виновных на чистую воду. Рейтинг IMDb — 6,2

«Дьявол в деталях», США, 2021

Опытный заместитель окружного шерифа Джо Дикон знакомится со своим молодым и амбициозным коллегой Джимом Бэкстером. Джим ведет дело о преступлениях, которые очень напоминают преступления, которые были совершены несколько лет назад. Они остались нераскрытыми и здорово испортили Джо жизнь и карьеру. Теперь прошлое возвращается и дело нужно довести до конца во что бы то ни стало. Рейтинг IMDb — 6,3

«Незваный гость», Южная Корея, 2020

Молодой архитектор Со-джин уже полгода не может оправиться от гибели жены. Он живет в большом доме родителей, страдает от посттравматического синдрома и с трудом общается с маленькой дочерью. Внезапно ему звонят из детского приюта и сообщают, что нашлась его младшая сестра, которую он больше 20 лет назад потерял в парке развлечений. Семья счастлива и с радостью принимает в доме уже взрослую женщину. Но Со-джин чувствует: в этой истории что-то не так. Рейтинг IMDb — 6,1

«Юный детектив», Канада, 2020

Эйб Эпплбаум — некогда успешный частный детектив из небольшого городка Уиллоубрук, который начинал свою деятельность еще подростком. Но после того, как его помощница Грейси исчезла, его карьера пошла под откос. И вдруг однажды к нему обращается девушка Кэролайн, которая умоляет взяться за расследование преступления, связанного с ее парнем. Детектив получает возможность реабилитироваться и восстановить свою репутацию. Рейтинг IMDb — 7