14 стоящих отечественных фильмов, на которые не жалко потратить вечер

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В последнее время отечественный кинематограф все чаще радует зрителей качественными работами. Режиссеры снимают и успешное авторское кино вроде «Дылды», которое занимает призовые места на международных фестивалях, и суперпопулярные комедии, такие как «Холоп», который побил рекорд и стал самым кассовым отечественным фильмом.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие еще картины могли бы составить конкуренцию зарубежным фильмам, и поняли, что таких набралось немало.

1. Трезвый водитель

О чем: Артем — простой и добрый парень из провинции, который приехал в Москву к другу в поисках лучшей жизни. Приятель предлагает ему поработать «трезвым водителем». В первую рабочую смену Артема просят довезти из ночного клуба до дома красавицу Кристину, но по недоразумению они оказываются вместе в роскошном отеле. Утром девушка ошибочно принимает Артема за миллионера, и он решает ей подыграть. В итоге парень по-настоящему влюбляется, но с каждым разом ему становится все тяжелее соответствовать высокой планке, поэтому он постоянно попадает в курьезные ситуации. Почему стоит посмотреть: это отличная и немного наивная комедия от известного режиссера Резо Гигинеишвили, которая рассказывает о нашем времени, в котором мы порой забываем, что настоящую любовь невозможно купить за деньги.

2. Холоп

О чем: московский мажор Гриша — типичный прожигатель жизни, который не привык отвечать за свои поступки, поскольку знает, что его всегда отмажет богатый папа. Однако в какой-то момент отцу надоедает такое поведение сына, и он решает его жестоко проучить. Вместе с психологом они придумывают воспитательное реалити-шоу для Гриши, где он якобы переносится в царскую Россию и становится бесправным холопом. Все это время ничего не подозревающего парня окружают актеры, которые помогают ему заново научиться общаться с людьми, дружить и найти свою настоящую любовь. Почему стоит посмотреть: фильм цепляет актуальной темой и дает недежду на то, что в этом мире еще возможна справедливость. Картина смотрится на одном дыхании, она легкая, ироничная, но в то же время наполнена глубоким смыслом. А еще очень радует появление на экране нового лица — актера Милоша Биковича.

3. Марафон желаний

О чем: у маникюрши Марины из Воронежа есть 7 заветных желаний и главная мечта — выйти замуж за любимого и сыграть с ним идеальную свадьбу. Но в один миг все меняется: девушку бросает ее жених, а подруга предлагает необычный план, чтобы его вернуть. Для этого Марина должна полететь в Ханты-Мансийск. Однако пересадка в Санкт-Петербурге и случайная встреча с молодым шеф-поваром Сашей кардинально меняет жизнь девушки. Почему стоит посмотреть: на первый взгляд может показаться, что это незамысловатая комедия, но на самом деле это духоподъемный и ироничный фильм. Ведь он напоминаем нам о таких важных вещах, как дружба, взаимовыручка и, конечно, любовь. Отдельно хочется отметить яркие актерские работы Аглаи Тарасовой и Кирилла Нагиева. А еще картина полна нестандартных шуток, ведь соавтором сценария выступил юморист Саша Гудков.

4. Холодное танго

О чем: главные герои фильма — дети войны, литовка Лайма и еврей Макс, которые чудом избежали смерти в 1941 году. Спустя несколько лет Макс становится полицейским, возвращается домой и без памяти влюбляется в красавицу Лайму. Вот только надежда на счастье оборачивается трагедией: девушку объявляют дочерью «врага народа». Теперь герою придется сделать выбор между любовью и чувством долга. Почему стоит посмотреть: это авторская работа режиссера Павла Чухрая, который вновь затрагивает в своем творчестве тему поломанных человеческих судеб во время и после войны. Фильм получился очень атмосферным, неторопливым и по-хорошему старомодным, так что зритель как будто сам оказывается в той эпохе и начинает переживать все происходящее вместе с героями.

5. Текст

О чем: жизнь 20-летнего Ильи внезапно рушится, когда его сажают в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя на свободу через 7 лет, им движет только одно желание — отомстить мажору Петру, из-за которого он и угодил за решетку. Встретившись лицом к лицу со своим врагом, Илья случайно получает доступ к его смартфону и понимает, что теперь вся жизнь Петра у него в руках. Он знает все его контакты, может читать его переписки с родителями, девушкой и коллегами. В какой-то момент, благодаря смартфону, Илья становится для всех Петром. Почему стоит посмотреть: у фильма очень хороший сценарий, ведь он снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского, который точно предсказал, чем может обернуться такая погруженность людей в виртуальный мир. Также радует актерская игра Ивана Янковского, Александра Петрова и Кристины Асмус, поскольку каждый из них предстал здесь в довольно нетипичной для себя роли.

6. Одесса

О чем: события картины разворачиваются в Одессе летом 1970 года. Борис, журналист-международник из Москвы, и его 8-летний сын Валерик прилетают в гости к теще с тестем. Буквально в этот же день в Одессе объявляют карантин из-за вспышки холеры, город закрывают на въезд и выезд. В итоге гости оказываются заперты в доме вместе с кучей родственников. Естественно, в таких обстоятельствах вскроются давние семейные секреты и произойдут весьма неожиданные события. Почему стоит посмотреть: это очень личная история режиссера Валерия Тодоровского, основанная на его детских воспоминаниях, поэтому она получилась очень искренней. Фильм мгновенно погружает зрителей в атмосферу того времени — с непередаваемым одесским юмором и колоритом. А еще в картине представлены блестящие актерские перевоплощения. Особенно впечатлили работы Ирины Розановой и Леонида Ярмольника.

7. Люби их всех

О чем: главная героиня — профессиональная содержанка, которая точно знает, что нужно каждому из ее клиентов, поэтому у нее три имени: Надежда, Вера и Любовь. К каждому из мужчин у девушки свой подход, для каждого создан свой неповторимый образ. Но в какой-то момент грань между обманом и настоящей жизнью стирается, и становится совершенно непонятно, кто же на самом деле главная героиня: талантливая мошенница или просто девушка, которая умеет любить. Просто по-своему. Почему стоит посмотреть: если вы любите качественные драмы с элементами триллера, то этот фильм вас не разочарует. Он держит в напряжении на протяжении всего повествования, и развязка остается загадкой до самого конца. А еще у картины отличный кастинг во главе с молодой актрисой Аленой Михайловой.

8. Лед-2

О чем: продолжение успешной мелодрамы «Лед». Во второй части создатели предлагают нам узнать, что же происходит в сказках после свадьбы главных героев. На первый взгляд кажется, что ничего хорошего. Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и теперь ждут ребенка. Правда, из-за травмы Надя умирает во время родов, и ее муж остается один с новорожденной дочкой на руках. Сможет ли он пережить трагедию и обрести счастье? Почему стоит посмотреть: «Лед-2» доверили снимать модному нынче режиссеру Жоре Крыжовникову и не прогадали. Он придал совершенно особый стиль и настроение картине. Все персонажи получились очень достоверными и искренними. Сюжет тоже нигде не провисает, и даже формат полумюзикла выглядит вполне уместным. Многие критики признали продолжение лучше первой части.

9. Верность

О чем: Лена работает акушером-гинекологом, а ее муж Сережа — артист местного театра. На первый взгляд, у них все хорошо: есть любовь и нежность, правда, нет близости. В какой-то момент Лена начинает подозревать мужа в измене, она терзается ревностью, но не решается поговорить об этом с Сережей. Вместо разговора Лена принимает довольно странное решение, чтобы облегчить свои страдания. Почему стоит посмотреть: фильм поднимает очень важные вопросы перед каждым из нас и вынуждает задуматься о том, зачем мы живем с конкретным человеком, чего действительно хотим от отношений и что такое для нас любовь. Также «Верность» стоит посмотреть всем поклонникам актера Александра Паля.

10. Молот

О чем: известный боксер Виктор по прозвищу Молот попадает в страшную аварию. Теперь каждый бой может оказаться для него последним. Ситуацию усугубляет тот факт, что его знакомый букмекер по кличке Акула угрожает убить возлюбленную Виктора, если тот не выйдет на ринг и не проиграет бой. Теперь Молоту придется не только побороться за свою любовь, но и доказать всем, что он не зря получил свое прозвище. Почему стоит посмотреть: картина держит в напряжении до последнего кадра и вызывает целый спектр эмоций. А еще у фильма очень органичный актерский состав во главе с Алексеем Чадовым и Оксаной Акиньшиной, поэтому веришь всему происходящему на экране. Возможно, кого-то эта лента сподвигнет на решительные шаги, на которые сложно было решиться до этого момента.

11. Московский романс

О чем: скромная девушка Женя внезапно получает наследство. Дальняя родственница, которую она никогда не видела, завещала ей свою 3-комнатную квартиру в Москве. Когда Женя приезжает в новую квартиру, она обнаруживает полный дом незнакомцев: адвоката, таксиста и девушку-турагента. Оказывается, ее тетя сдавала комнаты, и теперь жильцы просят новую хозяйку не выгонять их, потому что у каждого свои сложные обстоятельства. Почему стоит посмотреть: если вы хотите просто расслабиться и получить порцию доброты и хорошего настроения, то фильм придется как нельзя кстати. Он легкий, романтичный и скорее похож на красивую сказку. А еще у него отличный саундтрек.

12. Сестренка

О чем: главный герой, маленький мальчик Ямиль, живет в глухой башкирской деревне в военное время вместе с мамой и бабушкой. Ямиль очень ждет, когда война наконец-то закончится, ведь тогда с фронта вернется его отец, которого мальчик помнит только по фотографиям и письмам. И вот однажды его мама уезжает в город и возвращается с белокурой девочкой Оксаной, которая почему-то все время молчит. Ямиль начинает относиться к ней как к родной сестренке. Почему стоит посмотреть: это режиссерский дебют актера Александра Галибина, который получился очень удачным. Фильм вроде бы и про войну, но он при этом светлый и добрый. Режиссеру удалось очень трогательно рассказать историю детей, которым пришлось быстро повзрослеть, но не потерять при этом веру в чудо.

13. Сторож

О чем: однажды спокойную жизнь сторожа, который охраняет заброшенный санаторий, нарушает приезд странной обеспеченной пары, которая просит его сдать им один из номеров. Вскоре становится понятно, что женщина пережила какую-то трагедию, а ее спутник явно от кого-то скрывается. Без лишних вопросов сторож соглашается приютить нежданных гостей, но тут выясняется, что и он сам не просто так живет в снежной глуши. Почему стоит посмотреть: режиссер фильма Юрий Быков исполнил здесь главную роль, и все узнали, что он еще и отличный актер. Сам он признался, что для него это очень личный фильм, поэтому и образ сторожа удался ему на все 100 %. Своей новой работой Быков напомнил нам о том, что любой поступок имеет последствия, а также показал, как важно уметь прощать, в первую очередь самих себя.

14. Куда течет море

О чем: у молодой журналистки Ирины есть всего полчаса, чтобы взять интервью у влиятельного бизнесмена и политика Андрея Сергеевича. Чтобы уложиться в отведенное время, девушка предлагает довольно странный формат для беседы, садится за рояль и начинает играть. Удивившись такому поведению, Андрей Сергеевич сначала снисходительно воспринимает юношеский максимализм Ирины, а потом начинает проникаться симпатией к журналистке. И только после ее ухода герой начинает понимать, почему она так странно себя вела. Почему стоит посмотреть: во-первых, фильм практически безупречен с точки зрения картинки, он очень красивый, а каждый кадр выверен до мелочей. Во-вторых, лента вызывает сильные и нужные эмоции. В-третьих, она повествует о самых важных вещах — о любви и счастье.

Какой последний по времени отечественный фильм вы посмотрели? Какие впечатления он у вас оставил?